Pár dní před nedělním prvním kolem prezidentských voleb ve Francii, jež mají na dalších pět let zvolit nového nájemníka Elysejského paláce, se na první pohled zdá být všechno jasné. Macron to má jak teď v neděli, tak i za dva týdny ve druhém kole jasné. Ale co když ne?

Macronova dlouhodobá strategie, odmítající dělení na tradiční ideologické tábory, na levici a pravici, z něj dosud dělá hegemona.