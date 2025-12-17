„Rozhodnutí, které tento soud vydá, bude pro budoucnost velmi důležité,“ řekl při odchodu ze soudní síně Ventura.
„Nevím, jak se může romská komunita cítit zneuctěná, když někdo říká, že musí dodržovat zákon. Jsem kandidátem na prezidenta republiky a z mého pohledu oni zákon nedodržují,“ sdělil novinářům Ventura a dodal, že věří, že soud bude ctít svobodu slova.
Na dotaz novinářů, zda stáhne z kampaně ony billboardy, pokud mu to soud nařídí, neodpověděl. Místo toho podle agentury EFE řekl, že „cikánská komunita by se měla omluvit za to, že za 500 let se v Portugalsku neintegrovala a nedodržuje zákony“.
Ventura je podle průzkumů jedním z favoritů lednových prezidentských voleb. Zmíněné billboardy ho na fotografie zobrazují s větou „Cikáni musí dodržovat zákon.“ Na druhém je u jeho fotky napsáno „Toto není Bangladéš“.
Dvaačtyřicetiletý vystudovaný právník a bývalý fotbalový komentátor André Ventura je lídrem opoziční krajně pravicové strany Chega, kterou založil v roce 2019. Letos po květnových volbách se stala v parlamentu druhou nejsilnější stranou.
Navzdory tomu, že ji někteří viní z xenofobie a rasismu, získala 60 křesel ve 230členném zákonodárném sboru. Za pouhých šest let existence tak dosáhla podle deníku El País nejrychlejšího volební růstu v demokratické historii Portugalska.
V Portugalsku zvítězila pravice premiéra Montenegra, posílili nacionalisté
Prezidentské volby se v Portugalsku konají 18. ledna a pokud v prvním kole nikdo nezíská přes 50 procent hlasů, bude se 8. února konat kolo druhé, do něhož postoupí dva nejúspěšnější kandidáti.
Vítěz nahradí v březnu v nejvyšším úřadu sedmasedmdesátiletého Marcela Rebela de Sousu, který je prezidentem od roku 2016.
Ventura kandidoval už v předchozích volbách hlavy státu v lednu 2021, kdy získal téměř 12 procent hlasů a kdy byl už v prvním kole se 61 procenty zvolen znovu Rebelo de Sousa.