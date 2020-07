Bělorusko čekají volby. Lukašenko zavřel soky, opozici propojily ženy

Na podporu opoziční kandidátky v neděli přišlo přes pět tisíc demonstrantů. Na nedělním mítinku v Minsku se objevila i manželka vyloučeného kandidáta Valeryje Capkala Vjeranika, a také poradkyně dalšího vyloučeného Lukašenkova soka Viktara Babaryky Maria Kolesnikovová.

Volební týmy obou vyřazených uchazečů o prezidentskou funkci politicky nezkušenou Cichanouskou podporují. Nedělní akci narozdíl od předešlých běloruské úřady povolily a policie proti shromážděným lidem nijak nezasáhla.

Sedmatřicetiletá Svjatlana Cichanouská je podle agentury AP zřejmě nejsilnější soupeřkou současného běloruského diktátora. Cichanouská kandiduje místo svého manžela, vězněného opozičního blogera Sjarheje Cichanouského. Kandidátka uvedla, že hlavním bodem její kampaně je požadavek na propuštění všech politických vězňů v zemi.

Nejsilnější nesmí kandidovat

Minulý týden volební komise oznámila seznam kandidátů. Ze soupisu přitom vyřadila dva možné hlavní soupeře autokratického prezidenta. Jedním z eliminovaných je Viktar Babaryka. Tohoto bývalého šéfa peněžního ústavu Belgasprombanka, běloruské odbočky ruské Gazprombanky, nechal Lukašenko v červnu zatknout.

Podle pozorovatelů se jednalo o očekávaný scénář odstranění vážných soupeřů Lukašenkovi z cesty. Známý trend z minulých hlasování volební komise prakticky potvrdila, když Babaryku jako kandidáta odmítla s poukazem na to, že je trestně stíhaný.

U komise neprošel ani Valeryj Capkala, bývalý velvyslanec, který nyní řídí správní komplex pro různé technologické společnosti. Byl odmítnut poté, co mu komise neuznala řadu podpisů na podporu jeho kandidatury.

Lukašenko podobný způsob vyloučení svých soupeřů už v minulosti opakovaně používal. Letos však čelí nejsilnější opozici za poslední léta.

Protesty kvůli vyloučení

V Minsku, Brestu, Gomelu a Mogilevu podle serverů Belorusskij partizan a Tut.by vyšli lidé proti vyloučení protestovat již minulý týden v úterý. Policie začala demonstranty na spontánních akcích zatýkat.

V Bělorusku pravidelně během voleb probíhají represe. Tentokrát však masové pronásledování kandidátů, blogerů, aktivistů a běžných občanů začalo už dávno před samotným hlasováním. Celkově bylo od května v Bělorusku za účast v protestech zadrženo více než 1 000 lidí, uvádí běloruská organizace na ochranu lidských práv Vjasna.

Server Tut.by předem varuje, co by takový demonstrant měl mít u sebe. Upozorňuje, že nejdůležitější je mít sebou cestovní pas, láhev vody a mobilní telefon. Co ale demonstrantům nedoporučuje, jsou žabky či piercing.



Kampaň BY_Help pořádá sbírku na proplácení kaucí a pokut za zadržené během demonstrací. Celkem už mezi sebou lidé vybrali přes 152 tisíc dolarů pro podporu potlačovaných aktivistů. Prostředky do sbírky již poslalo téměř pět tisíc lidí z celého světa. Dosud bylo ze sbírky zaplaceno 48 správních pokut a tři účty za pobyt ve vazebních věznicích v celkové výši 31 401 rublů (asi 300 tisíc korun).

Komise kromě Lukanšenka schválila ještě několik uchazečů o post hlavy státu. O přízeň voličů se tak smí ucházet Hanna Kanapacká, která se v roce 2016 stala jedinou zástupkyní opozice v běloruském parlamentu po 20 letech, opoziční aktivista Andrej Dmitrijev či sociální demokrat Sjarhej Čerečeň.



Nespokojenost obyvatel Běloruska kvůli špatné ekonomické situaci sílí. Mezi lidmi vzrostla nespokojenost se stavem lidských práv i s prezidentovým podceňováním nebezpečí koronavirové nákazy.

Státní média informují o masivní podpoře současné hlavy státu. Pokud Lukašenko ve volbách uspěje, nastoupí již šesté volební období. U moci je už 26 let. Opoziční strany ale upozorňují, že volby provází podvody a machinace.