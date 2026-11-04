Hlavní část vrcholné schůzky se uskuteční ve čtvrtek, kdy se k prezidentům připojí předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.
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Českého prezidenta Petra Pavla, polského prezidenta Karola Nawrockého a maďarského prezidenta Andráse Baku přivítala slovenská hlava státu Peter Pellegrini. Guvernéři centrálních bank prezidentům představili hlavní závěry a doporučení, která mají sloužit jako podklad pro další jednání o společných výzvách a možnostech rozvoje zemí střední Evropy, uvedl Pellegriniho úřad.
Diskuse poukázala mimo jiné na zpomalování ekonomického přibližování zemí V4 k průměru Evropské unie. Budoucí růst regionu podle slovenské prezidentské kanceláře bude stále více záviset na produktivitě, kvalitě vzdělávání a schopnosti reagovat na technologické změny včetně umělé inteligence. Výzvou je rovněž stárnutí populace a nedostatek mladých lidí na trhu práce.
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Mezi hlavní témata, o kterých budou prezidenti diskutovat ve čtvrtek, mají patřit podpora poskytovaná Ukrajině čelící ruské invazi, rozšiřování Evropské unie a dostupnost energií.
Čtveřice států se každoročně střídá v předsednictví V4, které je spojeno s pořádáním prezidentských summitů. Loni takové setkání hostilo Maďarsko, letos vrcholnou schůzku pořádá Slovensko, které skupině V4 od letošního července předsedá a mezi jehož priority patří rozšiřování EU. Příští rok v červenci převezme předsednictví Česko.