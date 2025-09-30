A to už vůbec nepočítáme předsedy vlád, aby to neodrazovalo populaci od vstupu do politiky.
Minulý týden byl v tomhle ohledu běžný provoz, neboť pět let natvrdo dostal bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy a Mezinárodní soudní dvůr v Haagu obvinil filipínského exprezidenta Rodriga Duterteho ze zločinů proti lidskosti, což rozšifrováno znamená „nepřímé spolupachatelství na desítkách vražd“ v rámci brutálního tažení proti drogám.
Byl první demokraticky zvolenou hlavou Tuniska, dostal dvaadvacet let za terorismus. Honduraský exprezident dostal v USA pětačtyřicet let za drogy.