Chcete do vězení? Staňte se prezidentem. Proč tolik hlav států končí za mřížemi

Nicolas Sarkozy jako poslední v řadě: po světě sedí nebo jsou souzeny desítky hlav států. Vpravo Jair Bolsonaro, dole Viktor Janukovyč. | foto: Shutterstock

Milan Vodička
Pokud snad chcete mít opravdovou jistotu, že půjdete do kriminálu, je dnes výhodné stát se spíš prezidentem než recidivistou. V současné době totiž po světě sedí – nebo jim to hrozí – desítky bývalých státníků. Někde stihnou poslat za mříže i dva prezidenty ročně.

A to už vůbec nepočítáme předsedy vlád, aby to neodrazovalo populaci od vstupu do politiky.

Minulý týden byl v tomhle ohledu běžný provoz, neboť pět let natvrdo dostal bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy a Mezinárodní soudní dvůr v Haagu obvinil filipínského exprezidenta Rodriga Duterteho ze zločinů proti lidskosti, což rozšifrováno znamená „nepřímé spolupachatelství na desítkách vražd“ v rámci brutálního tažení proti drogám.

Byl první demokraticky zvolenou hlavou Tuniska, dostal dvaadvacet let za terorismus. Honduraský exprezident dostal v USA pětačtyřicet let za drogy.

