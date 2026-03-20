Trump bude mít vlastní zlatou minci. Schválila ji komise, kterou ustavil

  11:47
Americká Komise pro krásná umění ve čtvrtek schválila návrh zlaté mince s podobiznou prezidenta k připomínce 250. výročí založení Spojených států amerických. Komise, jejíž členy Trump sám jmenoval, návrh po jeho představení americkou mincovnou schválila jednohlasně. Vyvstávají otázky ohledně legality návrhu, jelikož federální zákony zakazují, aby americká měna vyobrazovala žijícího prezidenta, píše stanice BBC.
Donald Trump na výroční zlaté minci | foto: koláž iDNES.cz / Ondřej Hanuš

Mince nicméně vyjde v souladu s pravomocí ministra financi Scotta Bessenta razit a vydávat sběratelské mince. Očekává se, že Bessent její ražbu nařídí hned, jakmile americká mincovna stanoví konečné rozměry.

Republikánský prezident se na návrhu 24karátové mince pěstmi opírá o stůl a hledí před sebe s přísným výrazem tváře. Podobizna je založena na fotografii Trumpa z Oválné pracovny, kterou pořídil hlavní fotograf Bílého domu Daniel Torok.

Minci lemuje slovo „svoboda“, pod ním jsou uvedena data 1776 až 2026 a ve spodní části stojí nápis „V Boha věříme“. Výročí založení Spojených států připadá na 4. července.

Repost: @realdonaldtrump Donald J. Trump Truth Social Post 03:21 AM EST 10/27/25

Powerful!

27. října 2025 v 23:19, příspěvek archivován: 20. března 2026 v 11:02
Revers mince zobrazuje orla bělohlavého s rozepjatými křídly. Okraj lemuje nápis „Spojené státy americké“ a latinská fráze „E pluribus unum“ (Z mnohých jeden), která patří k americkým národním heslům a symbolizuje jednotu třinácti původních kolonií, ze kterých před 250 lety vznikl jeden stát.

„Navrhuji schválení mince v předložené podobě a důrazně vás vybízím, abyste ji vyrobili co největší, s průměrem až tři palce (7,6 centimetru),“ prohlásil místopředseda komise James McCrery.

Trump má podle MCcreryho rád velké věci. Americký čtvrtdolar, patrně nejpoužívanější mince v USA, má průměr méně než jeden palec.

Trump loni v říjnu propustil členy federální Komise pro krásná umění a letos v lednu je nahradil svými spojenci.

