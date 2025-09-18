„Pokusy umlčet hlasy, kriminalizovat nesouhlasné pohledy a překrucovat a omezovat charitativní příspěvky podkopávají naší demokracii a poškozují všechny Američany,“ uvádí se podle Reuters v dopise podepsaném mimo jiné řadou charitativních nadací.
Jsou mezi nimi například Fordova, Open Society, Carnegieho či Bushova nadace. Trump a jeho lidé podle nich „zneužívají politické násilí“ k omezování jejich práce.
Trump v souvislosti s atentátem na Kirka obvinil „radikály z levice“ a uvedl, že bude stíhat každého, kdo se podílel na této „zrůdnosti“. Trump rovněž prohlásil, že se zaměří na další politické násilí, včetně organizací, které ho financují a podporují. I další členové jeho administrativy se k jeho postoji připojili.
Prezident například navrhl, že by při stíhání levicových organizací měla využít pravomoce svého federálního úřadu ministryně spravedlnosti Pam Bondiová.
Hovořil také o tom, že by některé tyto skupiny mohly být označeny za teroristické organizace. Progresivistické skupiny jakýkoli podíl na Kirkově smrti odmítají a některé z nich oponují, že k nenávistné atmosféře přispívá sám Trump a jeho stoupenci.
|
Trump zařadí hnutí Antifa na seznam teroristických organizací
Po ostré kritice Trumpova postupu vůči levicovým a progresivním organizacím se nyní pozornost přesunula i do mediální sféry. Americká stanice ABC pozastavila vysílání noční talk show Jimmyho Kimmela poté, co jeho komentáře k vraždě konzervativního aktivisty Charlieho Kirka vyvolaly kritiku.
V noci na čtvrtek o tom informovala agentura AP. Krok televize přivítal prezident Spojených států Donald Trump, který Kimmela označil za břídila.
Kimmel v pondělí ve svém pořadu prohlásil, že banda kolem Trumpova hnutí MAGA (Udělejme Ameriku opět skvělou) se snaží na vraždě vydělat politické body. Kritizoval mimo jiné to, že Trump na Kirkovu počest nechal stáhnout vlajky na federálních budovách a úřadech na půl žerdi.
|
Za slova o Kirkovi v USA vyhazují z práce, držitele víz vyhošťují ze země
„Takhle dospělý člověk netruchlí nad někým, koho nazýval přítelem. Takhle truchlí čtyřleté dítě nad zlatou rybičkou,“ řekl Kimmel. Stanice BBC poznamenala vraždu předtím na síti Instagram odsoudil a Kirkově rodině tímto způsobem vyjádřil soustrast.
„Skvělá zpráva pro Ameriku,“ napsal Trump na své síti Truth Social s poznámkou, že show je zrušená. ABC nicméně uvedla, že vysílání pozastavuje na neurčito. Trump rovněž uvedl, že Kimmel postrádá talent a že je nulou.
|
Proč nedají Oscary těm, co si je zaslouží? divil se Trump a pobavil ceremoniál
Kimmel ve svém pořadu často Trumpa kritizuje. Na nynější komentář týkající se Kirka reagoval předseda Federální komise pro spoje (FCC) Brendan Carr, který naznačil, že jeho úřad by mohl věc prošetřit a udělit vysílacím společnostem pokutu, případně jim i odebrat licenci.
Společnosti, které vysílání ABC přebírají, případně jsou se stanicí provázané, následně oznámily, že talk show vysílat nebudou. Například velký telekomunikační konglomerát Sinclair oznámil, že Kimmelův pořad už vysílat nebude, i kdyby se ho stanice ABC rozhodla „bez náležitých kroků“ vrátit zpět do programu.
Sinclair rovněž vyzval Kimmela, aby se omluvil. V pátečním čase, který byl vyhrazen pro talk show, Sinclair odvysílá poctu Kirkovi.
|
Trump žaluje deník New York Times o miliardy. Nejzvrhlejší hlásná trouba, tvrdí
Jedenatřicetiletého konzervativního aktivistu, Trumpova spojence a otce dvou dětí Kirka zastřelil podle vyšetřovatelů dvaadvacetiletý Tyler Robinson 10. září, když hovořil se studenty v areálu Utah Valley University ve městě Orem v Utahu. Hrozí mu za to trest smrti.