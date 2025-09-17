Na letišti Trumpa s chotí Melanií přivítal mimo jiné vikomt Henry Hood jménem krále. Následně Trump s první dámou USA nastoupili do vrtulníku, jímž podle BBC odletěli z letiště do centra britské metropole.
Trump je vůbec prvním prezidentem, který vykoná druhou státní návštěvu Británie. Poprvé tuto oficiální cestu podnikl v červnu 2019 za svého prvního prezidentství, kdy ho hostila královna Alžběta II.
Britský premiér Keir Starmer, který Trumpovi v únoru v Bílém domě dopis s pozváním od krále Karla III. osobně předal, událost označil za mimořádnou a jedinečnou. Původně se cesta měla uskutečnit od 17. do 19. září, vzhledem k prezidentově vytížení byl termín upraven a program zkrácen.
Oficiální program začne ve středu, kdy Trumpa a jeho manželku Melanii přivítají ve Windsoru princ William s chotí Kate, kteří následně prezidentský pár doprovodí ke králi Karlovi III. a královně Camille. Ve čtvrtek ráno se Trump ve Windsoru formálně rozloučí s králem a odjede do venkovského sídla britských premiérů Chequers, kde se setká se Starmerem.
Protest u hradu Windsor rozehnala policie
Aktivisté promítali v úterý na britský královský hrad Windsor fotografie amerického prezidenta Donalda Trumpa s odsouzeným sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem. Nepovolená akce se konala vpředvečer Trumpovy státní návštěvy v Británii. Policie v úterý večer incident potvrdila a uvedla, že zadržela čtyři osoby, které jsou ve vazbě.
„Jakoukoli neoprávněnou aktivitu v okolí Windsorského hradu bereme velmi vážně,“ uvedla šéfka místní policie Felicity Parkerová. Policisté rychle zareagovali a projekci zastavili, napsala agentura DPA.

Podpis v ženském klíně. Demokraté ukázali dopis, jejž prý Trump poslal Epsteinovi
Nyní zesnulý americký multimilionář Jeffrey Epstein, který se pohyboval ve vyšší společnosti, organizoval zneužívání desítek mladých žen a dívek. Trumpa, který se v minulosti s Epsteinem přátelil, Epsteinova aféra pronásleduje už několik týdnů. Epsteinův skandál přitom opakovaně vyvolal rozruch i ve Spojeném království. Bratr krále Karla III., princ Andrew, byl kdysi také Epsteinovým přítelem.