Očekávalo se, že summit v Anchorage by mohl přinést dohodu o ukončení války na Ukrajině, ale místo toho se proměnil v konfrontaci, která zásadně ochladila vztahy prezidentů USA a Ruska.
Trump přijel na Aljašku podle deníku Financial Times (FT) s nadějí, že přesvědčí Putina k příměří výměnou za zmírnění sankcí a uznání některých ruských požadavků. Ačkoliv byl Putin na Aljašce přivítán širokým Trumpovým úsměvem, ruský prezident návrh okamžitě odmítl. Trval na tom, že válka skončí pouze v případě, že Ukrajina kapituluje a postoupí další území v Donbasu.
Putin poté svému protějšku přednesl rozsáhlý historický výklad o středověkých ruských knížatech a původu ukrajinského národa, čímž dal jasně najevo, že kompromis nepřipadá v úvahu.
Podle přítomných byl Trump jeho chováním překvapen, několikrát zvýšil hlas a v jednu chvíli dokonce pohrozil, že odejde. Nakonec schůzku zkrátil a zrušil plánovaný oběd, při kterém měly širší delegace diskutovat o ekonomických vazbách a spolupráci.
Summit na Aljašce se tak stal zlomovým bodem v Trumpově postoji k Rusku. Po návratu začala jeho administrativa stále více podporovat Ukrajinu. Povolila evropským spojencům nákup amerických zbraní, pomáhala při útocích na ruskou infrastrukturu a pohrozila Putinovi, že Kyjevu prodá rakety dlouhého doletu, které jsou schopné zasáhnout Moskvu.
Washington navíc uvalil dodatečné 25procentní clo na Indii v reakci na její pokračující nákupy ruské ropy a zároveň vyzval ostatní, aby jednali.
„Trump opravdu věřil, že s Putinem dosáhne mírové dohody. Nabídka, která byla Putinovi předložena, byla velmi dobrá,“ řekl bývalý ukrajinský premiér Arsenij Jaceňuk FT po jednáních s vysokými americkými úředníky tento měsíc. „Ale Putin to přehnal,“ dodal.
Trump přitom stále balancuje mezi tlakem spojenců a vlastní snahou zachovat si diplomatickou roli. Nechce uvalit tvrdší sankce, aby si uchoval možnost zprostředkovat mír.
Podle Financial Times tak jeho postoj kolísá mezi podporou Ukrajiny a opatrným vyčkáváním, zda Putin nezmění strategii. Jeho dvojí tón tak vyvolává nervozitu v Evropě i v Kyjevě, ale zároveň Trumpovi dává manévrovací prostor.
Putin mezitím střídá tvrdost s lichocením. Po summitu veřejně chválil Trumpa a prohlásil, že válka by nikdy nezačala, kdyby byl americký prezident u moci už v roce 2022. Dokonce minulý týden prohlásil, že Trump měl získat letošní Nobelovu cenu za mír.
Lichocení pokračovalo i během čtvrtečního telefonátu. Trump uvedl, že Putin mu poblahopřál k „velkému úspěchu v oblasti míru na Blízkém východě“.
Trump po summitu na Aljašce nejprve ustoupil od hrozby nových sankcí vůči Rusku a zdálo se, že podporuje Putinovy požadavky na trvalé urovnání konfliktu. Po návštěvě Zelenského a evropských lídrů v Bílém domě však prohlásil, že USA podpoří bezpečnostní záruky pro Ukrajinu a nabídnou zprostředkování setkání s Putinem, což uklidnilo evropské obavy.
Zelenskyj se s Trumpem znovu setká v pátek. Hodlá ho požádat o další rakety Patriot a střely Tomahawk. To ale po Trumpovu telefonátu s Putinem opět vypadá méně pravděpodobné.
Podle vysokého evropského úředníka, který je zapojený do jednání s Bílým domem o Ukrajině, neexistuje žádná záruka, že Trump názor na Rusko nezmění. „S Trumpem je to neustálá hra na přetahovanou,“ řekl.
