Americký prezident Donald Trump a ruský vůdce Vladimir Putin se mají znovu setkat, tentokrát v Budapešti. A to navzdory tomu, že jejich poslední summit na Aljašce nepřinesl kýžené výsledky. Při příštím setkání mají pokračovat v diskuzích o ukončení ruské invaze na Ukrajinu a stabilizaci vztahů mezi oběma státy. Podle deníku Financial Times (FT) přitom srpnové jednání bylo napjaté a výrazně změnilo Trumpův postoj k Ukrajině i vládci Kremlu.
Očekávalo se, že summit v Anchorage by mohl přinést dohodu o ukončení války na Ukrajině, ale místo toho se proměnil v konfrontaci, která zásadně ochladila vztahy prezidentů USA a Ruska.

Trump přijel na Aljašku podle deníku Financial Times (FT) s nadějí, že přesvědčí Putina k příměří výměnou za zmírnění sankcí a uznání některých ruských požadavků. Ačkoliv byl Putin na Aljašce přivítán širokým Trumpovým úsměvem, ruský prezident návrh okamžitě odmítl. Trval na tom, že válka skončí pouze v případě, že Ukrajina kapituluje a postoupí další území v Donbasu.

ANALÝZA: Orbán se tetelí blahem. Podepíše se Budapešťské memorandum 2.0?

Putin poté svému protějšku přednesl rozsáhlý historický výklad o středověkých ruských knížatech a původu ukrajinského národa, čímž dal jasně najevo, že kompromis nepřipadá v úvahu.

Podle přítomných byl Trump jeho chováním překvapen, několikrát zvýšil hlas a v jednu chvíli dokonce pohrozil, že odejde. Nakonec schůzku zkrátil a zrušil plánovaný oběd, při kterém měly širší delegace diskutovat o ekonomických vazbách a spolupráci.

Summit na Aljašce se tak stal zlomovým bodem v Trumpově postoji k Rusku. Po návratu začala jeho administrativa stále více podporovat Ukrajinu. Povolila evropským spojencům nákup amerických zbraní, pomáhala při útocích na ruskou infrastrukturu a pohrozila Putinovi, že Kyjevu prodá rakety dlouhého doletu, které jsou schopné zasáhnout Moskvu.

Tak to prasklo: Američané pomáhají Kyjevu s údery v hloubi Ruska

Washington navíc uvalil dodatečné 25procentní clo na Indii v reakci na její pokračující nákupy ruské ropy a zároveň vyzval ostatní, aby jednali.

„Trump opravdu věřil, že s Putinem dosáhne mírové dohody. Nabídka, která byla Putinovi předložena, byla velmi dobrá,“ řekl bývalý ukrajinský premiér Arsenij Jaceňuk FT po jednáních s vysokými americkými úředníky tento měsíc. „Ale Putin to přehnal,“ dodal.

Trump přitom stále balancuje mezi tlakem spojenců a vlastní snahou zachovat si diplomatickou roli. Nechce uvalit tvrdší sankce, aby si uchoval možnost zprostředkovat mír.

Trump před schůzkou se Zelenským mluvil s Putinem. Sejdou se v Budapešti

Podle Financial Times tak jeho postoj kolísá mezi podporou Ukrajiny a opatrným vyčkáváním, zda Putin nezmění strategii. Jeho dvojí tón tak vyvolává nervozitu v Evropě i v Kyjevě, ale zároveň Trumpovi dává manévrovací prostor.

Putin mezitím střídá tvrdost s lichocením. Po summitu veřejně chválil Trumpa a prohlásil, že válka by nikdy nezačala, kdyby byl americký prezident u moci už v roce 2022. Dokonce minulý týden prohlásil, že Trump měl získat letošní Nobelovu cenu za mír.

Lichocení pokračovalo i během čtvrtečního telefonátu. Trump uvedl, že Putin mu poblahopřál k „velkému úspěchu v oblasti míru na Blízkém východě“.

Telefonát Trumpa s Putinem? Na Rusko funguje jazyk síly, reagoval Zelenskyj

Trump po summitu na Aljašce nejprve ustoupil od hrozby nových sankcí vůči Rusku a zdálo se, že podporuje Putinovy požadavky na trvalé urovnání konfliktu. Po návštěvě Zelenského a evropských lídrů v Bílém domě však prohlásil, že USA podpoří bezpečnostní záruky pro Ukrajinu a nabídnou zprostředkování setkání s Putinem, což uklidnilo evropské obavy.

Zelenskyj se s Trumpem znovu setká v pátek. Hodlá ho požádat o další rakety Patriot a střely Tomahawk. To ale po Trumpovu telefonátu s Putinem opět vypadá méně pravděpodobné.

Podle vysokého evropského úředníka, který je zapojený do jednání s Bílým domem o Ukrajině, neexistuje žádná záruka, že Trump názor na Rusko nezmění. „S Trumpem je to neustálá hra na přetahovanou,“ řekl.

Zelenskyj jede k Trumpovi pro tomahawky, delegace už jednala s výrobcem
