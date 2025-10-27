Trump opět nevyloučil kandidaturu v roce 2028, ačkoli ústava třetí mandát zakazuje

Americký prezident Donald Trump v pondělí znovu odmítl vyloučit, že se chce ucházet o třetí funkční období, což by bylo v rozporu s ústavou. Devětasedmdesátiletý politik, jenž letos v lednu zahájil druhý čtyřletý mandát, naznačil, že v prezidentských volbách 2028 by za republikány mohli kandidovat viceprezident J.D. Vance a ministr zahraničí Marco Rubio, uvedl server Axios.
Americký prezident Donald Trump se chce během své začínající cesty po jihovýchodní Asii sejít se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Řekl to novinářům před odletem na turné zahrnující návštěvu několika zemí včetně Jižní Koreje. (25. října 2025)

Trumpovo první funkční období trvalo od ledna 2017 do ledna 2021. O druhý mandát se ucházel ve volbách v listopadu 2020, kdy jej porazil demokrat Joe Biden, ovšem Trump dodnes tvrdí, že tyto volby byly zmanipulované. Potřetí se o prezidentskou funkci ucházel loni, kdy porazil demokratku Kamalu Harrisovou. Jeho současné funkční období by mělo skončit v lednu 2029.

Trump byl na magnetické rezonanci. Výsledek byl perfektní, chlubí se

Trump a jeho spojenci o potenciálním třetím funkčním období stávajícího šéfa Bílého domu hovořili opakovaně. Podle 22. dodatku americké ústavy ale nesmí být nikdo zvolen prezidentem více než dvakrát. Změna ústavy je přitom náročný a komplikovaný proces.

Trumpův někdejší poradce a konzervativní komentátor Steve Bannon nedávno vzbudil rozruch, když v rozhovoru s deníkem The Economist naznačil, že existuje plán, jak zajistit Trumpovo setrvání v prezidentském úřadu.

„Moc jsem o tom nepřemýšlel,“ odpověděl Trump v prezidentském speciálu Air Force One na dotazy novinářů ohledně Bannonových komentářů. Trump zároveň tvrdí, že má nyní vůbec nejlepší preference v průzkumech veřejného mínění, ačkoliv to výsledkům prominentních průzkumů neodpovídá, píše Axios.

Prezident také prohlásil, že Vance a Rubio by byli „nezastavitelní“, kdyby spolu kandidovali.

Autoritářské USA? Trumpovi odpůrci už se bojí promluvit, nechtějí čelit následkům

„Moc rád bych to udělal. Mám nejlepší výsledky v průzkumech,“ poznamenal Trump k možnosti, že by se znovu ucházel o post šéfa Bílého domu. Na přímý dotaz, zda svou kandidaturu na třetí funkční období vylučuje, prezident odpověděl „Vylučuji to? To musíte říct vy mně“ a dodal, že „nežertuje“.

27. října 2025  14:12,  aktualizováno  17:55

Trump opět nevyloučil kandidaturu v roce 2028, ačkoli ústava třetí mandát zakazuje

Dodávka se po srážce s tramvají převrátila na bok. Jeden zraněný

Zranění řidiče si vyžádala dnešní srážka dodávky s tramvají v Praze 5. Automobil se při nehodě převrátil na bok a zůstal v křižovatce ležet, což v místě uzavřelo na několik hodin provoz.

27. října 2025  15:44

Lázeňský dům z legendární komedie má nové balkony, šplhal po nich Pavel Nový

Historický Slezský dům v Karlově Studánce na Bruntálsku, známý z legendární komedie S tebou mě baví svět, má po osmi měsících rekonstrukce zcela nové balkony. Oprava se prováděla pod dohledem...

27. října 2025  15:42

