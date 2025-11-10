Prezident Šara v pondělí nicméně do Bílého domu nevstoupil hlavním vchodem, jak je podle protokolu pro hlavy států zvykem, a novináři nebyli – také proti zvyklostem – pozváni do Oválné pracovny na začátek jednání, všimla si AFP.
Šara Bílý dům opustil – opět vedlejším vchodem – přibližně po dvou hodinách, přičemž před nasednutím do vozu kolony syrské delegace pozdravil zástup svých příznivců, napsala agentura AP. Podle Reuters se jednalo o „nenápadné přivítání“ bez okázalostí, kterých se jinak běžně dostává zahraničním hostům v Bílém domě.
Krátce po ukončení Šarovy návštěvy nicméně americké ministerstvo financí oznámilo, že na dalších 180 dní pozastavuje sankce, které byly v minulosti na Sýrii uvaleny v rámci takzvaného zákona Caesar. Uvolnění sankcí se však nevztahuje na určité transakce s Ruskem a Íránem, uvádí Reuters.
Pondělní rozhodnutí ministerstva je prodloužením obdobného kroku z 23. května letošního roku. Zákon Caesar byl přijat v roce 2019 a sankcionoval tehdejší syrský režim za válečné zločiny páchané na syrských občanech.
Šara se stal prozatímním prezidentem země v lednu poté, co jím vedené islamistické uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) loni v prosinci svrhlo režim prezidenta Bašára Asada.
Šara byl dříve vůdcem islamistického uskupení Fronta Nusra, která byla až do roku 2016 syrskou odnoží Al-Káidy. USA a Británie teprve v pátek zrušily sankce, které byly na Šaru v minulosti uvalené právě kvůli jeho vazbám na Al-Káidu.
Trump a Šara se poprvé setkali v květnu v Rijádu, přičemž přibližně půlhodinové schůzky se zúčastnil rovněž saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán. Trump v minulosti o Šarovi řekl, že to je „mladý a půvabný muž“, „silný chlap“, který má za sebou „těžkou minulost“.
Syrský ministr zahraničí Asaad Šíbání v neděli na síti Instagram zveřejnil video, na kterém Šara hraje basketbal se šéfem regionálního velitelství americké armády CENTCOM admirálem Bradem Cooperem a brigádním generálem Kevinem Lambertem.
Islámský stát od roku 2014 dobyl a ovládl rozsáhlá území v Sýrii a Iráku, kde žilo okolo deseti milionů obyvatel. Tato území, kde vedení IS vyhlásilo chalífát, spravoval podle svého výkladu islámského práva šaría. V Iráku byl IS územně poražen v roce 2017, v Sýrii o dva roky později. V obou zemích má ale i nadále buňky, které tam útočí.