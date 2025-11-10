Syrský prezident v Bílém domě: vpustili ho vedlejším vchodem a jednalo se bez kamer

Autor: ,
  21:53
Bez účasti médií se v Bílém domě sešel americký prezident Donald Trump s prozatímním syrským prezidentem Ahmadem Šarou, vůbec prvním syrským vůdcem, který kdy Bílý dům navštívil. Po schůzce USA oznámily další uvolnění sankcí vůči Sýrii. Jedním z témat jednání bylo i možné připojení Sýrie k vojenské koalici bojující proti takzvanému Islámskému státu (IS) vedené právě USA.

Prezident Šara v pondělí nicméně do Bílého domu nevstoupil hlavním vchodem, jak je podle protokolu pro hlavy států zvykem, a novináři nebyli – také proti zvyklostem – pozváni do Oválné pracovny na začátek jednání, všimla si AFP.

Donald Trump přijal v Bílém domě prozatímního syrského prezidenta Ahmada Šaru, s nímž jednal o uvolnění sankcí a možné spolupráci v boji proti Islámskému státu. (10. listopadu 2025)
Donald Trump přijal v Bílém domě prozatímního syrského prezidenta Ahmada Šaru, s nímž jednal o uvolnění sankcí a možné spolupráci v boji proti Islámskému státu. (10. listopadu 2025)
Donald Trump přijal v Bílém domě prozatímního syrského prezidenta Ahmada Šaru, s nímž jednal o uvolnění sankcí a možné spolupráci v boji proti Islámskému státu. (10. listopadu 2025)
Donald Trump přijal v Bílém domě prozatímního syrského prezidenta Ahmada Šaru, s nímž jednal o uvolnění sankcí a možné spolupráci v boji proti Islámskému státu. (10. listopadu 2025)
14 fotografií

Šara Bílý dům opustil – opět vedlejším vchodem – přibližně po dvou hodinách, přičemž před nasednutím do vozu kolony syrské delegace pozdravil zástup svých příznivců, napsala agentura AP. Podle Reuters se jednalo o „nenápadné přivítání“ bez okázalostí, kterých se jinak běžně dostává zahraničním hostům v Bílém domě.

Vůdce Sýrie přijel za Putinem, chce vydat Asada. Lavrov odmítl spekulace o otravě

Krátce po ukončení Šarovy návštěvy nicméně americké ministerstvo financí oznámilo, že na dalších 180 dní pozastavuje sankce, které byly v minulosti na Sýrii uvaleny v rámci takzvaného zákona Caesar. Uvolnění sankcí se však nevztahuje na určité transakce s Ruskem a Íránem, uvádí Reuters.

Pondělní rozhodnutí ministerstva je prodloužením obdobného kroku z 23. května letošního roku. Zákon Caesar byl přijat v roce 2019 a sankcionoval tehdejší syrský režim za válečné zločiny páchané na syrských občanech.

Premiéra islamisty v saku. Už nejsme vývozcem krize, přesvědčoval Šara svět

Šara se stal prozatímním prezidentem země v lednu poté, co jím vedené islamistické uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) loni v prosinci svrhlo režim prezidenta Bašára Asada.

Šara byl dříve vůdcem islamistického uskupení Fronta Nusra, která byla až do roku 2016 syrskou odnoží Al-Káidy. USA a Británie teprve v pátek zrušily sankce, které byly na Šaru v minulosti uvalené právě kvůli jeho vazbám na Al-Káidu.

USA začaly rušit sankce proti Sýrii, zmírnily omezení pro podnikání

Trump a Šara se poprvé setkali v květnu v Rijádu, přičemž přibližně půlhodinové schůzky se zúčastnil rovněž saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán. Trump v minulosti o Šarovi řekl, že to je „mladý a půvabný muž“, „silný chlap“, který má za sebou „těžkou minulost“.

Syrský ministr zahraničí Asaad Šíbání v neděli na síti Instagram zveřejnil video, na kterém Šara hraje basketbal se šéfem regionálního velitelství americké armády CENTCOM admirálem Bradem Cooperem a brigádním generálem Kevinem Lambertem.

Sýrie vydala zatykač na Asada. Svržený vládce se ukrývá v Rusku

Islámský stát od roku 2014 dobyl a ovládl rozsáhlá území v Sýrii a Iráku, kde žilo okolo deseti milionů obyvatel. Tato území, kde vedení IS vyhlásilo chalífát, spravoval podle svého výkladu islámského práva šaría. V Iráku byl IS územně poražen v roce 2017, v Sýrii o dva roky později. V obou zemích má ale i nadále buňky, které tam útočí.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Syrský prezident v Bílém domě: vpustili ho vedlejším vchodem a jednalo se bez kamer

Donald Trump přijal v Bílém domě prozatímního syrského prezidenta Ahmada Šaru,...

Bez účasti médií se v Bílém domě sešel americký prezident Donald Trump s prozatímním syrským prezidentem Ahmadem Šarou, vůbec prvním syrským vůdcem, který kdy Bílý dům navštívil. Po schůzce USA...

10. listopadu 2025  21:53

Zemřel dokumentarista a držitel kulturní ceny Rudolf Adler, bylo mu 84 let

Režiséři Rudolf Adler (vlevo) a Dušan Hanák hovoří s fotografem Jindřichem...

Ve věku 84 let zemřel v pondělí v Hradci Králové filmový dokumentarista, režisér a pedagog Rudolf Adler. Ve své tvorbě se zaměřoval zejména na sociální a etnografickou tematiku. Natočil například...

10. listopadu 2025  21:39

Na železničním koridoru u Přerova srazil vlak člověka, nehoda zastavila provoz

Ilustrační snímek

Na železničním koridoru mezi Přerovem a nedalekými Prosenicemi srazil v pondělí odpoledne osobní vlak muže. Při nehodě se zranil, postarali se o něj zdravotníci. Kvůli incidentu byl v úseku zastaven...

10. listopadu 2025  18:20,  aktualizováno  20:37

Testy potvrdily výskyt nebezpečné nákazy zvířat v českém chovu, oznámil Výborný

Ilustrační snímek

Laboratorní testy potvrdily výskyt nebezpečné nákazy zvířat v komerčním chovu v ČR. Na síti X to v pondělí večer oznámil ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Už v minulém týdnu veterináři...

10. listopadu 2025  20:10

Neprůstřelné vesty pro policii z paneláku. Zakázku vyhrála firma bez historie

Premium
Sídlo firmy MKG Defence s.r.o. v Praze. Vesta je na malém snímku ilustrační.

Česká policie nakupuje tři tisíce neprůstřelných plátů do vest pro policisty od firmy, kterou sama před půl rokem z výběrového řízení vyloučila proto, že balistické sady nesplňovaly předepsanou...

10. listopadu 2025  20:10

Převrátil auto na střechu, mrtvý byl již před příjezdem záchranářů

ilustrační snímek

Na silnici mezi Dubňany a Ratíškovicemi na Hodonínsku zemřel v pondělí před 17. hodinou řidič osobního auta, které po nehodě skončilo na střeše. Silnice je zavřená a objízdná trasa vede přes Milotice...

10. listopadu 2025  19:35

Europoslanec ANO nenašel dost podpory, většina byla pro 90procentní klimatický cíl

Český europoslanec Ondřej Knotek na konferenci CPAC v Budapešti (29. května...

Europoslanci z výboru pro životní prostředí (ENVI) podpořili klimatický cíl snížit emise o 90 procent do roku 2040 oproti roku 1990. Návrh českého europoslance Ondřeje Knotka (ANO) z frakce Patrioti...

10. listopadu 2025  19:32

Driftoval a pak ujížděl strážníkům. Zastavil se až o stožár veřejného osvětlení

Nehoda v Kladně Kročehlavech. (10. listopadu 2025)

Nebezpečný řidič driftoval v Kladně na veřejném parkovišti. Zasáhli místní strážníci, na jejichž výzvu k zastavení nereagoval a pokusil se ujet. Následně narazil do stožáru veřejného osvětlení....

10. listopadu 2025  18:30

Naše pomoc Ukrajině má pokračovat, říká Pavel. Oponoval i sundání její vlajky

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou (vpravo) a primátorkou Karlových Varů...

Prezident Petr Pavel nesouhlasí s tím, že nový předseda Sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura nechal sundat vlajku Ukrajiny a že se stejnou věc chystá udělat i první místopředseda ANO Karel Havlíček, až...

10. listopadu 2025  18:01,  aktualizováno  18:15

Češka dostala v Rusku v nepřítomnosti 13 let za účast v bojích na Ukrajině

Ruské ministerstvo obrany oznámilo obsazení vesnice Vyšneve v Dněpropetrovské...

Ruský soud v nepřítomnosti uložil Češce třináct let vězení za účast v bojích na straně Ukrajiny. Státní tisková agentura TASS to uvedla s odvoláním na sdělení vyšetřovacího výboru, který v Rusku plní...

10. listopadu 2025  13:24,  aktualizováno  18:12

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Veřejnost má právo vědět, jak Babiš vyřeší střet zájmů, trvá na svém Pavel

Prezident Petr Pavel při návštěvě Karlovarského kraje uvedl, že považuje za...

Prezident Petr Pavel vnímá jako legitimní žádat po pravděpodobném budoucím premiérovi Andreji Babišovi, aby veřejně řekl, jakým způsobem vyřeší střet zájmů. Hlava státu řekla, že vychází nejenom z...

10. listopadu 2025  17:45,  aktualizováno  17:55

Na Ukrajině provedli protikorupční zátah, Zelenského spojenec uprchl ze země

Ukrajinský ministr energetiky Herman Haluščenko (20. srpna 2024)

Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) oznámil, že ve spolupráci s protikorupční prokuraturou (SAP) provádí rozsáhlý zátah zaměřený na odhalení úplatkářství v ukrajinském energetickém sektoru....

10. listopadu 2025  16:55,  aktualizováno  17:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.