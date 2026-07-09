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Prezidenti Jižní Koreje a Ukrajiny se dohodli, jak naloží se zajatými vojáky z KLDR

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  8:03
Volodymyr Zelenskyj na summitu v Ankaře (8. července 2026)

Volodymyr Zelenskyj na summitu v Ankaře (8. července 2026) | foto: Reuters

Volodymyr Zelenskyj na summitu v Ankaře (8. července 2026)
Volodymyr Zelenskyj na summitu v Ankaře (8. července 2026)
Volodymyr Zelenskyj na summitu v Ankaře (8. července 2026)
Volodymyr Zelenskyj na summitu v Ankaře (8. července 2026)
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Jihokorejský prezident I Če-mjong a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj se ve středu na summitu NATO v Ankaře dohodli, jak naloží se severokorejskými vojáky zajatými na Ukrajině. Budou se k nim chovat podle humanitárních zásad a při tom respektovat jejich přání. S odvoláním na mluvčí jihokorejského prezidenta to napsala agentura Jonhap.

Ukrajinské síly zajaly dva severokorejské vojáky na začátku loňského roku poté, co je Rusko nasadilo v západoruské Kurské oblasti. Vojáci podle Jonhapu vyjádřili přání odejít do Jižní Koreje.

„Oba prezidenti se shodli, že otázka severokorejských (válečných) zajatců na Ukrajině bude řešena v souladu s mezinárodním právem a humanitárními zásadami, přičemž budou respektována jejich přání,“ řekla k tomu mluvčí jihokorejského prezidenta Kang Ju-čung.

„Zásada nenavracení podle mezinárodního práva zakazuje státům vracet nebo vyhošťovat osoby do země, kde by jim hrozilo pronásledování nebo závažné porušování lidských práv,“ dodala.

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Prezident I vysvětlil plán pomoci Zelenskému. Ten vyjádřil vděčnost a naději, že se podaří co nejdříve ukončit válku a obnovit mír na Ukrajině prostřednictvím úzké spolupráce s mezinárodním společenstvím, včetně Jižní Koreje.

Ukrajinský prezident také doufá, že jihokorejská vláda a firmy budou i nadále věnovat pozornost poválečné obnově napadené země, dodala Kang.

O ochotě přijmout severokorejské válečné zajatce mluvilo 23. června také jihokorejské ministerstvo zahraničí, které je nechce nechat repatriovat do Ruska či KLDR proti jejich vůli.

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I Če-mjong se letošního summitu účastnil jako představitel jedné z partnerských zemí Severoatlantické aliance, zatímco Zelenskyj se akce zúčastnil, aby vyzval k přijetí Ukrajiny do NATO.

Jihokorejský poradce pro národní bezpečnost Wi Song-lak v úterý řekl, že Soul se u příležitosti Iho účasti zavázal poskytnout Ukrajině pomoc ve výši 100 milionů dolarů (přes 2,1 miliardy korun), aby tím demonstroval svůj závazek k mezinárodnímu míru a bezpečnosti.

KLDR podle jihokorejských, ukrajinských a západních představitelů vyslala do bojů po boku Ruska v Kurské oblasti přibližně 14 000 až 15 000 vojáků. Podle informovaných činitelů utrpěly severokorejské jednotky těžké ztráty a v bojích možná zahynulo přes 6000 vojáků. Moskva ani Pchjongjang tato čísla nepotvrdily.

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