Když Welkerová naléhala, aby předložil důkazy o zmanipulovaném hlasování v Kalifornii, Trump dodal: „Stačí se jen dívat a poslouchat.“ Poté, co moderátorka odpověděla, že „to není důkaz“, Trump obvinil média, že jsou zkorumpovaná.
„Vaše média jsou zkorumpovaná, stejně jako jste zkorumpovaná vy. A i pořad Meet the Press je zkorumpovaný,“ prohlásil Trump. „Popravdě řečeno, já nejsem zkorumpovaná,“ hájila se moderátorka a dodala: „Ale pokračujme.“
Na to Trump odpověděl: „Buď jste zkorumpovaná, nebo pitomá. Těmihle nesmysly jim hrajete přímo do karet. Víte, že ty volby jsou zmanipulované, a ví to i vaše televize. A teď to ukončíme, protože už toho mám dost. Díky, drahá, mějte se,“ dodal.
|
Tajné služby USA povede realitní magnát bez prověrky. Zadání od Trumpa: odplata
Prezident má s tradičními médii napjaté vztahy a často je obviňuje z předpojatosti vůči své osobě. Rozhovor, který stanice NBC odvysílala v neděli, se natáčel v pátek ve stodole během Trumpovy návštěvy ve Wisconsinu.
Začátek musel být několikrát odložen kvůli technickým potížím a dešti, který bubnoval na plechovou střechu. Stanice NBC uvedla, že Trump odešel 50 minut poté, co se posadil.
|
Spáč Don? Trumpovi se vrací přezdívka, kterou roky častoval Bidena
Velká část rozhovoru se týkala otázek Welkerové ohledně konfliktu s Íránem, přičemž Trump trval na tom, že Spojené státy musí jednat, aby zabránily Íránu získat jadernou zbraň, a že to nebude „nekonečná válka“. „Jsme tam pár měsíců a hrozba je už v podstatě zažehnána,“ řekl Trump.