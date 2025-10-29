Nic pro nás neudělal. Trumpovi odmítli v domově jeho předků dát čestné občanství

Rozhodnutí o tom, že Trump čestné občanství nedostane, předcházela podle regionálních webů ostrá debata. Kromě prezidentova původu zástupci AfD uváděli, že by měl Bad Dürkheim Trumpa ocenit za podíl na uklidnění konfliktu v Pásmu Gazy.
Odpůrci návrhu včetně zemského rady Hanse-Ulricha Ihlenfelda z konzervativní Křesťanskodemokratické unie (CDU) uváděli, že Trump má k okresu jen velmi malý vztah.
Podmínkou pro udělení čestného občanství je přitom „dlouhodobá vynikající práce ve prospěch regionu“. Podle Ihlenfelda nelze v Trumpově případu nic takového doložit.
Trump opět mylně tvrdil, že se jeho otec narodil v Německu. Byl Newyorčan
Prarodiče současného šéfa Bílého domu Friedrich a Elisabeth Trumpovi odešli do USA z Kallstadtu na konci 19. století. Německý kancléř Friedrich Merz v prvním telefonátu s Trumpem poté, co byl zvolen do čela německé vlády, prezidenta pozval na návštěvu rodného města jeho předků.
Naposledy byl Trump v Německu krátce ještě za svého prvního mandátu v roce 2018, kdy se cestou z Iráku zastavil na americké letecké základně Ramstein v západním Německu. Kallstadt leží jen zhruba 50 kilometrů od základny. Předtím byl Trump v Německu v roce 2017 na summitu skupiny G20 v Hamburku.