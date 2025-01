Plat Trumpa překvapí. Luxusu si užije v Bílém domě i na palubě Air Force One

Nejskloňovanějším benefitem amerického prezidenta je nepřekvapivě výše jeho platu. Podle amerického práva činí současný honorář 400 tisíc dolarů ročně (8,6 milionu korun). Na tuto částku se zvýšil v roce 2001 z 200 tisíc (4,3 milionu korun).

Prezident má dále k dispozici příspěvek ve výši 50 tisíc dolarů (1,1 milionu korun) ročně na úhradu výdajů souvisejících s výkonem jeho úředních povinností nebo z nich vyplývajících a rovněž cestovní rozpočet ve výši sta tisíc dolarů (2,2 milionu korun), s příspěvkem 19 tisíc dolarů (407 tisíc korun) na společenské výdaje. Prezidentský plat podléhá zdanění, ostatní příspěvky nikoliv.

Pokud zůstaneme v nehmotné rovině, může se vládce Bílého domu spolehnout na nejmodernější zdravotní péči. Během období v úřadu má prezident neustále k dispozici lékaře a lékařský personál, který jej doprovází všude. I po skončení funkčního období má přístup do špičkových nemocnic a zajištěnu nejlepší péči.

Po odchodu z Bílého domu dostávají prezidenti velkorysý doživotní důchod, který stanovuje zákon. Podle informací webu GoBankingRates dostávali v roce 2016 Jimmy Carter, George Bush starší, George Bush mladší a Bill Clinton ročně 205 700 dolarů (4,41 milionu korun). Barack Obama obdržel podle téhož zdroje v roce 2017 207 800 dolarů (4,46 milionu korun). Nyní je to podle údajů Nadace Národní unie daňových poplatníků přes 246 000 dolarů (téměř šest milionů korun).

Bývalí prezidenti jsou stále považováni za federálního zaměstnance, a proto pobírají i příspěvky na kancelářské prostory a personál, cestovní náklady a výhody týkající se zdravotní péče. K benefitům náleží i pohřeb se všemi poctami, případně pohřeb na Arlingtonském národním hřbitově.

Luxusní nemovitosti se stovkami zaměstnanců

Vraťme se ale k věcem, na které se může spoléhat prezident vykonávající funkci. K dispozici mu jsou kompletní prostory Bílého domu. Bez přehánění jde o luxusní rezidenci, najdeme v ní 132 pokojů, sportovní zázemí i kino. Na úpravu prostor podle svých představ dostávají prezidenti a jejich rodiny příspěvek 100 tisíc dolarů (2,2 milionu korun).

Například Obamovi tento příspěvek nevyužili a dům si upravili na své vlastní náklady. V Bílém domě bydlí asi sto stálých zaměstnanců a jeho provoz přijde podle serveru Business Insider ročně asi na čtyři miliony dolarů.

Volný čas prezidenti často tráví v rezidenci Camp David. Letovisko nedaleko městečka Thurmont v Marylandu se rozkládá na 50 hektarech. Kromě samotné rezidence pro prezidenta je tu asi desítka dalších objektů pro hosty, kterým jsou k dispozici tenisové kurty, vyhřívaný bazén, bowlingový a golfový areál a kino. Sídlo prezidenti využívají i pracovně, Franklin Delano Roosevelt se zde ve válečném roce 1943 sešel s britským premiérem Winstonem Churchillem a jednali spolu o plánu vylodění v Normandii.

Prezident Dwight Eisenhower následně instituci přejmenoval na počest svého vnuka Davida. Jimmy Carter rezidenci využíval k mírovým rozhovorům mezi Egyptem a Izraelem, které vyústily k „dohodám z Camp Davidu“. Dcera Dorothy George Bushe staršího se zde vdávala. Oficiálně se Camp David jmenuje Naval Support Facility Thurmont (Podpůrné námořní zařízení Thurmont).

Výčet nemovitostí zakončíme domem pro hosty s názvem Blair House, který se nachází naproti Bílému domu. Bývají tu tradičně ubytovány hlavy státu nebo premiéři při oficiálních návštěvách Washingtonu. Komplex čtyř dříve samostatných budov má celkovou kapacitu 120 místností, včetně 14 ložnic a 35 koupelen. V letech 1948 až 1952 během rekonstrukce Bílého domu tu bydlel prezident Harry Truman s rodinou. Dům byl postaven pro soukromé účely v roce 1824.

Nejmodernější letoun i opancéřovaný cadillac

Řešit nemusí americký prezident ani dopravu. K dispozici má jeden z nejmodernějších letounů na světě s volacím znakem Air Force One, aktuálně jde o dva stroje Boeing 747-200B. V letadle, které je jedním z nejvíce viditelných symbolů Spojených států, je prezidentské apartmá, konferenční sál, lékařský sál, disponuje utajeným obranným systémem a má také vlastní nakládací rampu, proto není závislé na vybavení letiště. Prezident a jeho aparát využívají v letounu prostory o rozloze 370 metrů čtverečních. První letoun ze současné dvojice použil v roce 1990 prezident George Bush starší.

Na kratší vzdálenosti se prezident dopravuje pomocí vrtulníků, které mu poskytuje námořní pěchota. Ty ho nejčastěji odvážejí z trávníku Bílého domu, volací znak mají Marine One. Končící prezident Joe Biden loni v srpnu uskutečnil první cestu na palubě nového vrtulníku Marine One Sikorsky VH-92A Patriot. Bílý dům se nové vrtulníkové flotily dočkal po více než 20 letech. Modernizovanou letku helikoptér do Bílého domu dodala zbrojařská firma Lockheed Martin a Sikorsky Aircraft Corporation.

Když se prezident pohybuje po zemi, má k ruce speciální opancéřovaný automobil, který se za léta ve službě dočkal mnohých přezdívek, například Cadillac One, Zvíře či První auto. Je pokládán za nejbezpečnější vůz na světě, vybaven je zbraněmi či kevlarovými pneumatikami, dokáže odolat vojenskému a chemickému útoku.

V automobilu jsou mimo jiné kyslíkové přístroje či zásoba krve s prezidentovou krevní skupinou. Současným modelem prezidentského vozu je speciální cadillac poprvé vyrobený v roce 2018. Prezident jezdí v koloně, která má ustálené pořadí a čítá většinou 27 vozů, včetně aut s ozbrojenými příslušníky Tajné služby, policisty, poradci, sanitkou a novináři. Na cesty po USA nebo do zahraničí vozí prezident svá auta s sebou.