Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Prezident se vzepřel Magyarovi. Nevím, proč bych měl rezignovat, říká

Autor: ,
  10:51
Maďarský prezident Tamás Sulyok nevidí ústavní nebo právní důvody pro to, aby rezignoval. Řekl to v rozhovoru pro server index.hu. Nový maďarský premiér Péter Magyar vyzval Sulyoka a další veřejné činitele, aby odešli do konce května, jinak je odvolá. Označuje je za loutky bývalého dlouholetého předsedy vlády Viktora Orbána.
Maďarský prezident Tamas Sulyok (vpravo) s novým premiérem Péterem Magyarem...

Maďarský prezident Tamas Sulyok (vpravo) s novým premiérem Péterem Magyarem (12. května 2026) | foto: ČTK

Péter Magyar během předvolební kampaně používal vůz Škoda Superb. (12. dubna...
Slovenský prezident Peter Pellegrini (vpravo) navštívil Maďarsko. v Budapešti...
Maďarský premiér Péter Magyar hovoří během plenárního zasedání nového Národního...
Viktor Orbán přichází po volbách do prezidentského paláce. (15. dubna 2026)
39 fotografií

„Složil jsem přísahu, že budu dodržovat základní zákon a bránit ústavní pořádek a tato přísaha mě zavazuje vůči většině, menšině, vůči celému politickému národu,“ řekl prezident, jehož do funkce v březnu 2024 zvolili poslanci parlamentu, který tehdy ovládala Orbánova národněkonzervativní strana Fidesz.

Sulyok uvedl, že chápe, že existují společenské a politické záměry s cílem změnit pravomoci prezidenta, ale důvod pro to, aby se úřadu vzdal, nevidí.

Na peníze zapomeňte! Odstupné pro exministry pošle Magyar ukrajinskému sirotčinci

Dubnové parlamentní volby s velkou převahou vyhrálo Magyarem vedené středopravicové hnutí Tisza, které tak ukončilo Orbánovu 16letou vládu. Během ní jeho strana Fidesz ovládla všechny důležité posty v politice a byla obviňována, že získala kontrolu nad justicí či klíčovými státními firmami. Magyar slibuje, že jeho vláda přinese změnu režimu.

Sulyok výhru Tiszy a konec vlády Fideszu za změnu režimu v Maďarsku nepovažuje, ta se podle něho stala v roce 1990, kdy skončila vláda komunistů.

Konec „továrny na lži“. Orbánovo mediální impérium se po volbách hroutí

„Od té doby funguje demokratický ústavní stát v souladu s naší ústavou a vlády se při parlamentních volbách mění nebo také nemění. Nyní se stala změna vlády,“ uvedl.

Funkční období prezidenta v Maďarsku je pětileté.

Vstoupit do diskuse (19 příspěvků)

Nejčtenější

Macronová udeřila manžela kvůli pletkám s íránskou herečkou, tvrdí novinář

Francouzsko-íránská herečka Golshifteh Farahaniová (12. května 2018)

Když první dáma Francie Brigitte Macronová loni v květnu uštědřila v letadle neslavný políček svému choti, bylo to údajně kvůli žárlivosti. Rozčílila se kvůli zprávám, které si její manžel, prezident...

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

S nemocí jsem ztratil zábrany, prozrazuje Topolánek. A chystá svůj poslední výstřel

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je Mirek Topolánek, bývalý premiér ČR.

Mirek Topolánek v Rozstřelu na iDNES.cz promluvil o svém boji s rakovinou slinivky i nadačním fondu Štěstí nestačí. Bývalý premiér zároveň ostře varoval, že Evropa ztrácí konkurenceschopnost....

Trumpův „bazén“ v D.C. neúprosně modrá, nervozitu budí deadline i skvrny

Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14....

Renovace nádrže u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. Objevují se však obavy, zda se práce stihnou do stanoveného termínu 22. května a jak bude výsledný „bazén“ vypadat. Nátěr na...

Hostil prezidenty i celebrity. Sapíkova restaurace je po 34 letech k pronájmu

Jaroslav Sapík. Restaurace U Sapíků na Klokočné. Dělám ji bez mouky, nedávám...

Slavný český šéfkuchař Jaroslav Sapík nabízí svou restauraci v Klokočné na Praze-východ k pronájmu. Podnik, který vlastní od roku 1992, tak hledá po 34 letech nového provozovatele. Kuchař Sapík se...

Nejlepší prezident byl Havel, zjistil průzkum. Pavel si pohoršil u voličů vlády

Prezident Petr Pavel vystoupil na dvoudenní konferencí Evropa jako úkol,...

Nejlepším prezidentem po roce 1989 je stále Václav Havel, současný prezident Petr Pavel obsadil třetí místo. V nejnovějším průzkumu výzkumné agentury STEM/MARK ho na druhém místě předběhl Václav...

18. května 2026  11:16

Traktor spadl ze srázu a zavalil muže. Hasiči ukázali snímky ze záchranné akce

Staršího muže zavalil v lese u Krs na Plzeňsku traktor. Hasiči ho vyprošťovali....

Staršího muže zavalil v neděli u Krs na Plzeňsku traktor. Stroj spadl ze srázu a šofér zůstal pod ním zaklíněný nohou. Vyprostit ho museli hasiči.

18. května 2026  11:14

Jermak opustil vazbu, sehnal desítky milionů na kauci

Bývalý šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Andrij Jermak přichází k soudu v...

Bývalému šéfovi prezidentské kanceláře Andriji Jermakovi, který je obviněn z praní špinavých peněz, se podařilo shromáždit 140 milionů hřiven (asi 66 milionů Kč) na kauci. V pondělí tak vyšel z...

18. května 2026  9:35,  aktualizováno  11:12

Sundání kondomu během sexu není fyzicky možné, řekl Feri u soudu

Exposlanec TOP 09 Dominik Feri, který je obžalovaný z dalšího znásilnění, u...

Bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri je znovu u soudu ohledně dalšího údajného znásilnění. K tomu údajně došlo v roce 2015, kdy si Feri podle tvrzení dívky během souhlasného styku sundal kondom. ...

18. května 2026,  aktualizováno  11:11

Vladimire Vladimiroviči, dodržujme zákony. Rus v Ermitáži usedl na trůn, pak tasil nůž

Muž si sedl na carský trůn v Ermitáži a promlouval k Putinovi

Ve slavné Ermitáži v Petrohradu musela v neděli odpoledne zasahovat ruská Národní garda. Na trůn v tamním Zimním paláci totiž usedl návštěvník naštvaný poměry ve své zemi. Vládci Vladimiru Putinovi...

18. května 2026  11:08

Volby 2026: kdy budou, jak se v nich hlasuje a kde se volí do Senátu

Na konferenci „Korespondenční volba, a co dál… Diaspora je! partnerem...

Česko letos čekají dvoje volby, oboje na začátku října. Druhý říjnový víkend voliči mohou hlasovat o nově podobě zastupitelstva své obce a ve třetině okrsků také o tom, kdo je bude zastupovat v...

18. května 2026  10:57

Prezident se vzepřel Magyarovi. Nevím, proč bych měl rezignovat, říká

Maďarský prezident Tamas Sulyok (vpravo) s novým premiérem Péterem Magyarem...

Maďarský prezident Tamás Sulyok nevidí ústavní nebo právní důvody pro to, aby rezignoval. Řekl to v rozhovoru pro server index.hu. Nový maďarský premiér Péter Magyar vyzval Sulyoka a další veřejné...

18. května 2026  10:51

Tragédie u Chebu. Kamionu se při střetu s dodávkou odtrhla kabina, jeden mrtvý

U Cetnova nedaleko Chebu se v pondělí ráno stala tragická nehoda. Zemřel řidič...

U Cetnova nedaleko Chebu se v pondělí ráno stala tragická dopravní nehoda. Podle prvotních informací se tam střetl kamion s dodávkou. Kabina kamionu se při nehodě odtrhla, uvedli hasiči. Jeden člověk...

18. května 2026  9:11,  aktualizováno  10:49

U supermarketu v Berouně našli dvouletou holčičku, nikdo ji nepohřešoval

ilustrační snímek

Pozdvižení v Berouně ráno způsobila dvouletá holčička, která sama bez doprovodu stála u supermarketu Lidl v tamní obchodní zóně. Osamoceného dítěte si všimla policistka v civilu, která jí okamžitě...

18. května 2026  10:48

Michal Horáček vydává sbírku veršů. Doprovázejí ji fotografie Jana Šibíka

Michal Horáček

Spisovatel, textař a producent Michal Horáček vydal knihu veršů Pozemský prach a Boží dech. Soubor 40 písní a básní spojených s postavami z Bible doprovázejí fotografie Jana Šibíka.

18. května 2026  10:38

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Bělorusko nacvičuje s Rusy použití jaderných hlavic. Není to hrozba, tvrdí

Alexandr Lukašenko a Vladimir Putin v Moskvě (9. května 2026)

Běloruské jednotky spolu s ruskými nacvičují dodávku jaderných hlavic a přípravu k jejich použití, oznámilo tamní ministerstvo obrany. Bělorusko je nejbližším spojencem Ruska, které na běloruském...

18. května 2026  10:33

Ukrajince nazývala nacisty, nenávistně psala i o Pirátech. U Ústavního soudu neuspěla

Krajský soud v Ostravě potvrdil osmiměsíční podmíněný trest pro aktivistku Nelu...

Ústavní soud odmítl stížnost aktivistky Nely Liskové, která dostala podmíněný trest za nenávistné a manipulativní příspěvky na sociálních sítích namířené proti Pirátům, poslankyni Olze Richterové i...

18. května 2026  10:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.