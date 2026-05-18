„Složil jsem přísahu, že budu dodržovat základní zákon a bránit ústavní pořádek a tato přísaha mě zavazuje vůči většině, menšině, vůči celému politickému národu,“ řekl prezident, jehož do funkce v březnu 2024 zvolili poslanci parlamentu, který tehdy ovládala Orbánova národněkonzervativní strana Fidesz.
Sulyok uvedl, že chápe, že existují společenské a politické záměry s cílem změnit pravomoci prezidenta, ale důvod pro to, aby se úřadu vzdal, nevidí.
Dubnové parlamentní volby s velkou převahou vyhrálo Magyarem vedené středopravicové hnutí Tisza, které tak ukončilo Orbánovu 16letou vládu. Během ní jeho strana Fidesz ovládla všechny důležité posty v politice a byla obviňována, že získala kontrolu nad justicí či klíčovými státními firmami. Magyar slibuje, že jeho vláda přinese změnu režimu.
Sulyok výhru Tiszy a konec vlády Fideszu za změnu režimu v Maďarsku nepovažuje, ta se podle něho stala v roce 1990, kdy skončila vláda komunistů.
„Od té doby funguje demokratický ústavní stát v souladu s naší ústavou a vlády se při parlamentních volbách mění nebo také nemění. Nyní se stala změna vlády,“ uvedl.
Funkční období prezidenta v Maďarsku je pětileté.