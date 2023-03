Pavel na Slovensku probral Ukrajinu, volby i dezinformace. Chválil vstřícnost

Česká republika i Slovensko by měly mít možnost zapojit se do obnovy Ukrajiny. V úterý to řekl šéf slovenské sněmovny Boris Kollár. Na schůzce s českým prezidentem Petrem Pavlem hovořil kromě pomoci Ukrajině i o předčasných volbách na Slovensku. Pavel během dvoudenní cesty jednal například i o hlubší spolupráci v obranném průmyslu.