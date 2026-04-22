Deník poukázal na tradici, že na summity NATO jezdí čeští prezidenti. „A ti se s vládou ohledně zahraniční politiky ne vždy shodovali, a i proto argument ministra Macinky, že zahraniční politiku určuje vláda a prezident je lídr opozice, neobstojí nejen fakticky, ale i v kontextu tradice,“ uvedlo Sme. Ve sporu předpokládá další eskalaci.
Podle deníku je „náležitý“ argument, že předseda Motoristů Macinka se uvedeným způsobem mstí prezidentovi za to, že odmítl kandidáta Motoristů Filipa Turka jmenovat ministrem životního prostředí.
|
Boj o účast na summitu NATO: prezident považuje vládní usnesení za cestovní plán
List v komentáři rovněž napsal, že po Maďarsku, Slovensku a Polsku je i Česko případovou studií o důsledcích stále vyhrocenější polarizace, když neschopnosti spolupráce a komunikace padají za oběť zahraniční i bezpečnostní politika.
Za další z malicherných naschválů a podrazů zejména ze strany vlády list označil odmítnutí poskytnout vládní letoun pro cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan.
„Explicitním důkazem, jak stupňování polarizace paralyzuje politické prostředí, je, že když Vystrčil letěl na Tchaj-wan poprvé, rovněž byla u moci Babišova vláda, ovšem nikoho ani nenapadlo odepřít mu letadlo,“ uvedlo Sme.
|
Kupka: Pavel na summit nejede kvůli egu Macinky. Složíme tam účty, tvrdí Havlíček
Vystrčil poprvé navštívil Tchaj-wan v roce 2020. Podle Sme tehdejší český prezident Miloš Zeman i sám Babiš cestu kritizovali. Kromě klišé, že Česko uznává „politiku jedné Číny“, podle SME také tvrdili, že sbližování s Tchaj-wanem škodí ekonomickým zájmům státu.
List napsal, že stejně jako v současnosti i v roce 2020 byly tchajwanské investice v Česku vyšší než ty čínské.
|
19. dubna 2026