Přes 90 tisíc lidí za mřížemi. Francie se potýká s rekordní přeplněností věznic

Informovala o tom agentura AFP s odkazem na aktuální statistiku francouzského ministerstva spravedlnosti.
Celkový počet vězňů ve Francii meziročně stoupl o 7,2 procenta na 90 937, zatímco počet oficiálních míst ve věznicích se zvýšil jen o 1,5 procenta na 63 452. Počet na zem položených matrací kvůli nedostatku lůžek stoupl o 52 procent na 8959. Celková míra přeplnění tak činí 143 procent. Věznice pro krátké tresty a vazbu, v nichž jsou umístěni lidé odsouzení k trestům do dvou let nebo ti, kteří čekají na soud, jsou ve Francii obsazeny dokonce ze 178 procent.
Stav francouzských věznic už začátkem roku kritizovala Rada Evropy, která varovala, že by se tato zařízení mohla proměnit v „lidské skládky“. Podle jejích údajů za rok 2025 měla Francie loni v hustotě obsazení věznic vůbec nejhorší bilanci v Evropě, následována Tureckem se 131 vězni na 100 míst.
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Šéfka inspekce věznic Dominique Simonnotová, jejíž mandát skončil 13. října, na jaře označila situaci za „vězeňskou katastrofu“ provázenou „endemickým“ přeplněním, zchátralými budovami a chronickým nedostatkem dozorců. Ve funkci ji má vystřídat bývalý šéf provozovatele dálnic Vinci Autoroutes Pierre Coppey, jehož nominaci musí ještě schválit příslušné parlamentní a senátní výbory, poznamenala AFP.
Ministerstvo spravedlnosti chce zřídit 3000 nových míst v takzvaných modulárních věznicích, které jsou považovány za levnější, píše dále AFP. Polovina z nich je ve výstavbě, první se má podle vězeňské správy otevřít do konce podzimu v Troyes na severovýchodě země. Z dodatečných 15 000 míst, s nimiž počítal národní plán z roku 2018, bylo zřízeno jen něco přes 8000.