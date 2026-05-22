Přenášíme válku do Ruska. Ukrajinci trefili rafinerii v Jaroslavli, zasáhli i internát

O čtyřech mrtvých ve Starobilsku informovala ruská ombudsmanka Jana Lantratovová, podle které na internátu bylo 86 dospívajících ve věku od 14 do 18 let. „Očekáváme od mezinárodních organizací reakci na úmyslný útok na civilní objekt, kde se učí a žijí děti,“ napsala.
Budova internátu se po náletu částečně zřítila, záchranáři hledají lidi, kteří mohli zůstat pod troskami, uvedl dříve Leonid Pasečnik, Ruskem dosazený šéf okupovaného regionu. Pasečnik nejprve informoval o 35 raněných, později jejich počet zvýšil na 39.
Osm zraněných bylo hospitalizováno, tři z nich jsou ve vážném stavu, uvedla agentura Interfax s odvoláním na zdravotnické úřady. Záchranářům se z trosek podařilo vyprostit tři živé, které předali zdravotníkům, uvedlo ruské ministerstvo pro mimořádné situace podle listu Kommersant.
Ukrajinské úřady se dosud nevyjádřily, podotkla stanice BBC News. Starobilsk okupují ruská vojska od roku 2022, kdy invazí do sousední země rozpoutala nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války.
Šest lidí utrpělo zranění při ruském ostřelování, bombardování a náletech dronů na Chersonskou oblast, oznámil náčelník regionální správy Oleksandr Prokudin.
Dalších 11 lidí, včetně třináctiletého chlapce, zranilo ruské ostřelování a bombardování 36 obcí v Sumské oblasti na severovýchodě Ukrajiny, informovala policie.
Rusko proti Ukrajině během noci vyslalo 124 dronů, z nichž se 115 podařilo zneškodnit, uvedlo ukrajinské letectvo. Zaznamenalo zásahy sedmi dronů na pěti místech.
Ruské ministerstvo obrany informovalo o 217 sestřelených ukrajinských dronech během uplynulé noci nad 16 regiony a okolím Moskvy a Petrohradem. O celkovém počtu útočících strojů ani o případných škodách se nezmínilo.
Dva mrtví po zásahu rafinerie v Syzrani. Neukazujte záběry, apelují ruské úřady
„Válku přenášíme do Ruska, a to je zcela správně,“ poznamenal Zelenskyj k náletu na rafinerii v Jaroslavli a k útokům na blíže neupřesněné cíle na Ruskem okupovaných územích. Rusko od začátku letošního roku přišlo o více než 145 000 vojáků, z nichž téměř 86 000 bylo zabito, nejméně 59 000 bylo těžce zraněno a více než 800 ruských vojáků ukrajinská armáda zajala, dodal Zelenskyj s odvoláním na údaje od hlavního velitele ukrajinských sil, generála Oleksandra Syrského.