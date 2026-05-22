Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Přenášíme válku do Ruska. Ukrajinci trefili rafinerii v Jaroslavli, zasáhli i internát

Autor: ,
Sledujeme online   12:17
Nejméně čtyři lidé přišli o život a čtyři desítky dalších byly zraněny při náletu ukrajinských dronů, který zasáhl internát ve Starobilsku v okupované části Luhanské oblasti na východě Ukrajiny, uvedly ruské úřady. Ukrajinské drony také v noci zaútočily na rafinerii v Jaroslavli, ležící téměř 700 kilometrů od ukrajinských hranic, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Kyjev tak podle hlavy státu přenáší do Ruska válku, kterou Moskva před více než čtyřmi lety rozpoutala.
Ukrajinci zasáhli internát ve Starobilsku v okupované části Luhanské oblasti....

Ukrajinci zasáhli internát ve Starobilsku v okupované části Luhanské oblasti. (22. května 2026) | foto: Reuters

Ukrajinci zasáhli internát ve Starobilsku v okupované části Luhanské oblasti....
Ukrajinci zasáhli internát ve Starobilsku v okupované části Luhanské oblasti....
Ukrajinci zasáhli internát ve Starobilsku v okupované části Luhanské oblasti....
Ukrajinci zasáhli internát ve Starobilsku v okupované části Luhanské oblasti....
8 fotografií

O čtyřech mrtvých ve Starobilsku informovala ruská ombudsmanka Jana Lantratovová, podle které na internátu bylo 86 dospívajících ve věku od 14 do 18 let. „Očekáváme od mezinárodních organizací reakci na úmyslný útok na civilní objekt, kde se učí a žijí děti,“ napsala.

Budova internátu se po náletu částečně zřítila, záchranáři hledají lidi, kteří mohli zůstat pod troskami, uvedl dříve Leonid Pasečnik, Ruskem dosazený šéf okupovaného regionu. Pasečnik nejprve informoval o 35 raněných, později jejich počet zvýšil na 39.

Osm zraněných bylo hospitalizováno, tři z nich jsou ve vážném stavu, uvedla agentura Interfax s odvoláním na zdravotnické úřady. Záchranářům se z trosek podařilo vyprostit tři živé, které předali zdravotníkům, uvedlo ruské ministerstvo pro mimořádné situace podle listu Kommersant.

Ukrajinské úřady se dosud nevyjádřily, podotkla stanice BBC News. Starobilsk okupují ruská vojska od roku 2022, kdy invazí do sousední země rozpoutala nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války.

Šest lidí utrpělo zranění při ruském ostřelování, bombardování a náletech dronů na Chersonskou oblast, oznámil náčelník regionální správy Oleksandr Prokudin.

Dalších 11 lidí, včetně třináctiletého chlapce, zranilo ruské ostřelování a bombardování 36 obcí v Sumské oblasti na severovýchodě Ukrajiny, informovala policie.

Rusko proti Ukrajině během noci vyslalo 124 dronů, z nichž se 115 podařilo zneškodnit, uvedlo ukrajinské letectvo. Zaznamenalo zásahy sedmi dronů na pěti místech.

Ruské ministerstvo obrany informovalo o 217 sestřelených ukrajinských dronech během uplynulé noci nad 16 regiony a okolím Moskvy a Petrohradem. O celkovém počtu útočících strojů ani o případných škodách se nezmínilo.

Dva mrtví po zásahu rafinerie v Syzrani. Neukazujte záběry, apelují ruské úřady

„Válku přenášíme do Ruska, a to je zcela správně,“ poznamenal Zelenskyj k náletu na rafinerii v Jaroslavli a k útokům na blíže neupřesněné cíle na Ruskem okupovaných územích. Rusko od začátku letošního roku přišlo o více než 145 000 vojáků, z nichž téměř 86 000 bylo zabito, nejméně 59 000 bylo těžce zraněno a více než 800 ruských vojáků ukrajinská armáda zajala, dodal Zelenskyj s odvoláním na údaje od hlavního velitele ukrajinských sil, generála Oleksandra Syrského.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Česká islamofobie i Masaryk. Kalhousová popisuje, proč Češi v podpoře Izraele vybočují

Nejčtenější

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

Mladík před školou v Pardubicích pobodal dívku, zemřela. Kvůli rozchodu, říká se

V Pardubicích evakuovali školu i její okolí, kvůli závažnému fyzickému napadení...

Pardubičtí policisté zasahovali kvůli závažnému fyzickému napadení v areálu Střední průmyslové školy chemické v Poděbradské ulici. Okolí školy uzavřeli a budovu evakuovali. Podle zdroje iDNES.cz...

Trumpův „bazén“ v D.C. neúprosně modrá, nervozitu budí deadline i skvrny

Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14....

Renovace nádrže u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. Objevují se však obavy, zda se práce stihnou do stanoveného termínu 22. května a jak bude výsledný „bazén“ vypadat. Nátěr na...

Putin přestal jezdit po Rusku, tak dlouhou pauzu neměl ani za covidu

Ruský prezident Vladimír Putin (7. května 2026)

Ruský vládce Vladimir Putin necestoval tak málo jako v současnosti ani během covidové pandemie, ukázala analýza portálu Agentstvo. Po návratu z Číny, kde se setkal s prezidentem Si Ťin-pchingem, opět...

22. května 2026  12:34

Stovky holubů v Mostě někdo otrávil jedem na krysy, případ začne řešit policie

Jeden z mrtvých holubů, který byl v Mostě nalezen před několika dny. (březen...

Úhyn stovek holubů v Mostě, ke kterému došlo na jaře, má rozuzlení. Holubi někdo otrávil jedem na krysy. Prokázaly to toxikologické rozbory.

22. května 2026  12:28

Na svatbu syna na Bahamy dorazím, i když se mi to nehodí, oznámil Trump

Bettina Andersonová a Donald Trump Jr. ve Washingtonu (14. října 2025)

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek uvedl, že o víkendu nejspíše dorazí na svatbu svého nejstaršího syna Donalda Trumpa mladšího, ale že se mu načasování nehodí. Svatba Trumpa juniora s...

22. května 2026  12:24

Přenášíme válku do Ruska. Ukrajinci trefili rafinerii v Jaroslavli, zasáhli i internát

Sledujeme online
Ukrajinci zasáhli internát ve Starobilsku v okupované části Luhanské oblasti....

Nejméně čtyři lidé přišli o život a čtyři desítky dalších byly zraněny při náletu ukrajinských dronů, který zasáhl internát ve Starobilsku v okupované části Luhanské oblasti na východě Ukrajiny,...

22. května 2026  12:17

Tříleté dítě z Ostravska zemřelo po onemocnění záškrtem, nemělo očkování

Fakultní nemocnice Ostrava

Tříleté dítě z Ostravska v pondělí zemřelo ve Fakultní nemocnici Motol po onemocnění záškrtem, nebylo očkované. Jde o první úmrtí dítěte, které v Česku zemřelo na záškrt od roku 1969. Hygienici...

22. května 2026  10:44,  aktualizováno  12:08

Evropa vyhlíží první velkou vlnu veder sezony. Meteorologové očekávají rekordy

Solární panely fotovoltaické elektrárny v německém Heilbronnu. Slunečné a...

Meteorologové předpovídají, že tlaková výše nad Evropou o víkendu způsobí ve Velké Británii, Francii a Španělsku nárůst teplot až o 11 °C nad normál. V Londýně by mohli naměřit 32 °C, v Paříži 31 °C...

22. května 2026  12:03

Zloději kol mají novou fintu. A policie je při ní často bezradná

Premium
Kolo, jehož majitel na něm v Přerově našel o zámek navíc. Jde o trik místních...

Zloději kol zkoušejí překvapivý trik. Před pár dny se s ním setkali i městští policisté v Přerově. Obrátil se na ně majitel bicyklu s tím, že se mu na stroji objevil druhý zámek. A strážníci museli...

22. května 2026  11:53

Sudetský sjezd dělí Česko, extremisté nechtějí smíření, píší v Německu

Protestní „Němá barikáda“ asi stovky lidí proti sjezdu Sudetoněmeckého...

Sjezd sudetských Němců, který v pátek začíná v Brně a v Česku se koná poprvé, rozděluje českou společnost, uvedla německá veřejnoprávní stanice ARD. Podle bavorského rozhlasu BR vyvolal sjezd v Česku...

22. května 2026  11:32

Nechtěla jsem písničky bez světla na konci tunelu, hlásí zpěvačka Foukalová

Kapela Lanugo se zpěvačkou Markétou Foukalovou

Skupina Lanugo oslavila dvacet let na scény vydáním bezejmenného dvojalba a její zpěvačka Markéta Foukalová kromě toho společně se skladatelem Martinem Brunnerem zrealizovala rovněž pozoruhodnou...

22. května 2026  11:30

Policie v Přelouči pátrá po muži se sekáčkem. Nesnažte se ho zadržet, varuje

Ilustrační snímek

Policisté v Přelouči prověřují oznámení o pohybu mladého muže, který by mohl být nebezpečný. Podle svědků by u sebe mohl mít sekáček. „Za policii jsme přijali opatření a aktuálně po něm pátráme,“...

22. května 2026  10:24,  aktualizováno  11:26

Srbskem otřásá nález těla v sudu. Případ souvisí s policejním šéfem

Srbská policie našla v zakopaném sudu tělo muže, který byl zastřelen v...

Srbská policie našla v zakopaném sudu tělo muže, který byl zastřelen v bělehradské restauraci. Případ souvisí s organizovaným zločinem, stopy ukazují na náčelníka policie v Bělehradě, který byl...

22. května 2026  11:25

Nový most přes Vltavu u Suchdola zná svou podobu, komise vybrala dražší variantu

Vizualizace budoucího Suchdolského mostu, který bude součástí severní části...

Centrální komise ministerstva dopravy rozhodla o finální podobě takzvaného Suchdolského mostu, který bude součástí severní části Pražského okruhu mezi Suchdolem a Březiněvsí. Zvítězil návrh...

22. května 2026  11:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.