Netanjahu nařídil zaútočit proti hnutí Hizballáh. Porušilo příměří, tvrdí Izrael

Autor: ,
Sledujeme online   20:45aktualizováno  21:13
Izraelský premiér Netanjahu nařídil silou zaútočit proti libanonskému militantnímu hnutí Hizballáh. Izraelská armáda tvrdí, že porušilo příměří.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu (21. dubna 2026)

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu (21. dubna 2026) | foto: AP

Izrael má podle Netanjahua plán pro další fázi války s Íránem. (7. března 2026)
Pohřeb teroristů hnutí Hizballáh v jižních předměstích Bejrútu v Libanonu. (20....
Pohřeb teroristů hnutí Hizballáh v jižních předměstích Bejrútu v Libanonu. (20....
Izraelské údery na libanonský Bejrút a tamní hnutí Hizballáh (13. března 2026)
18 fotografií

Příměří dohodnuté mezi Izraelem a Libanonem vedlo k výraznému omezení bojů. Mezi Izraelem a Hizballáhem, který podporuje Írán, však dochází i nadále ke střetům v jižním Libanonu, kde Izrael ponechává vojáky ve své samozvané nárazníkové zóně.

Libanonská státní tisková agentura informovala, že sobotní izraelské útoky na jižní Libanon zabily čtyři lidi. Tuto informaci se podle agentury Reuters zatím nepodařilo ověřit. Izraelská armáda uvedla, že Hizballáh odpálil na Izrael rakety.

Izraelská armáda několik hodin před sobotním oznámením Netanjahua vydala několik prohlášení, že „eliminovala více než 15 teroristů v jižním Libanonu“, včetně tří, kteří cestovali ve vozidle „naloženém zbraněmi“.

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek oznámil, že příměří Izraele s Libanonem bylo prodlouženo o tři týdny. Příměří mělo původně vypršet v neděli.

Válka mezi Izraelem a Hizballáhem začala 2. března, kdy libanonské hnutí zaútočilo na sousední zemi v odvetě za izraelsko-americký útok na Írán. Příměří platí od 17. dubna. Od té doby se obě strany vzájemně obviňují z jeho porušování.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Netanjahu nařídil zaútočit proti hnutí Hizballáh. Porušilo příměří, tvrdí Izrael

Sledujeme online
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu (21. dubna 2026)

Izraelský premiér Netanjahu nařídil silou zaútočit proti libanonskému militantnímu hnutí Hizballáh. Izraelská armáda tvrdí, že porušilo příměří.

25. dubna 2026  20:45,  aktualizováno  21:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.