Karibský premiér chtěl pašovat kokain, z vazby se ohání imunitou

Žádost o okamžité propuštění s odkazem na imunitu podali advokáti premiéra. Ti tvrdí, že Fahie přicestoval do USA jako šéf vlády, aby se zúčastnil konference o cestovním ruchu.

Američtí policisté zatkli Fahieho a šéfku přístavů v karibské zemi Oleanvine Maynardovou v pátek, když se chystali opustit zemi na palubě privátního letadla. Před tím jednali s příslušníky americké Agentury pro potírání narkotik (DEA), kteří předstírali, že jsou mexičtí pašeráci drog. Fahie a Maynardová se nabídli, že budou pomáhat s pašováním kokainu z Kolumbie do New Yorku, tvrdí obžaloba. K tomu se zadržení ani jejich advokáti veřejně nevyjádřili.

Uvalení vazby na zahraničního premiéra či prezidenta není v USA příliš časté. Argumentace imunitou tak může být pro soud tvrdým právním oříškem. „Diplomatická imunita vás nekryje, když si děláte své soukromé kšefty,“ řekl agentuře AP bývalý státní zástupce Richard Gregorie, který v minulosti stíhal nejvyšší představitele některých států v Karibiku či Střední Americe.

Fahie už dříve čelil kritice, že pod jeho vládou v zemi bují korupce. Minulý týden guvernér britského zámořského území John Rankin zveřejnil zprávu, která rozsáhlou korupci kritizovala. Podle ní Fahieho vláda porušovala zásady dobré správy.

Británie zvažuje převzetí správy

Zatčení premiéra a vydání zprávy vzbudily na ostrovech i v Londýně hlasy, že by vládní pravomoci měl dostat guvernér Rankin a území by se mělo vrátit dočasně pod přímou správu Londýna. Během tohoto období by mělo dojít k nápravě státního aparátu.

Proti této možnosti ale v pondělí vyšly do ulic protestovat stovky ostrovanů, napsala agentura Reuters. Nesli transparenty jako „Ne britské správě“. „Náš vzkaz britské vládě i zbytku světa: nechceme žádnou přímou správu,“ uvedla při protestu politička Luce Hodgeová-Smithová.

Britské Panenské ostrov získaly na Londýně širší autonomii v roce 1967, kdy vznikla první místní vláda. Ostrovy mají také vlastní ústavu.