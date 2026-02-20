Letiště na Floridě ponese Trumpovo jméno. Chybí jen formální podpis guvernéra

Autor:
  14:27
Floridští zákonodárci schválili návrh zákona na přejmenování mezinárodního letiště Palm Beach po republikánském prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi. Tento krok přichází v době, kdy Trumpovo jméno již nese známý institut či kulturní centrum. Nově pak jeho tvář zdobí budovu ministerstva spravedlnosti ve Washingtonu. U některých politiků, odborné veřejnosti i občanů to vzbuzuje nevoli.
Americký prezident Donald Trump při projevu na 56. výročním zasedání Světového...

Americký prezident Donald Trump při projevu na 56. výročním zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) v Davosu. (21. ledna 2026) | foto: ČTK

Floridské letiště Palm Beach bude nově pojmenované po americkém prezidentovi...
Budova Amerického institutu míru ve Washingtonu se připravuje na první zasedání...
Kennedyho kulturní centrum ve Washingtonu se přejmenuje na Trumpovo Kennedyho...
Kennedyho kulturní centrum ve Washingtonu se přejmenuje na Trumpovo Kennedyho...
8 fotografií

Návrh na přejmenování dopravního uzlu na jihu Floridy schválili tamní zákonodárci ve čtvrtek. Pro přijetí jich hlasovalo 25, proti byli výhradně demokraté s jedenácti hlasy. O dva dny dříve návrh schválila i floridská Sněmovna reprezentantů. Nyní se čeká na podpis tamního guvernéra Rona DeSantise a schválení Federálního úřadu pro letectví (FAA). Změna by mohla vstoupit v platnost začátkem července.

Dám New Yorku peníze na tunel, ale letiště a nádraží pojmenujte po mně, žádá Trump

Představitelé Republikánské strany na Floridě uvedli, že chtějí letiště v Palm Beach přejmenovat po Trumpovi, protože je prvním prezidentem, jenž si na Floridě zřídil trvalé bydliště. „Toto je prezidentovo domovské město, bydlí pět mil od letiště (asi 8 kilometrů),“ obhajuje krok pro CNN spolupředkladatelka návrhu a poslankyně Meg Weinbergerová. Letiště v Palm Beach se nachází nedaleko Trumpova resortu Mar-a-Lago.

Nesouhlas i obava z licencí

Demokraté však podle CNN považují za nespravedlivé, že republikány kontrolovaný floridský zákonodárný sbor ignoroval některé hlasy obyvatel Palm Beach a prosadil návrh na přejmenování mezinárodního letiště, aniž by dal obyvatelům okresu skutečnou možnost vyjádřit se.

Spory jsou i ohledně možných licencí a s tím souvisejících nároků. Zástupci Trump Organization uvádějí, že Trump ani jeho rodina nebudou z přejmenování letiště v Palm Beach pobírat žádné licenční poplatky nebo honoráře.

Centrum, kde si Trump předal cenu míru, přidalo do názvu jeho jméno

„Aby bylo jasno, prezident ani jeho rodina neobdrží žádné honoráře, licenční poplatky, ani jakoukoli finanční kompenzaci v souvislosti s navrhovaným přejmenováním letiště,“ ujistila nicméně pro Forbes Kimberly Benzaová, ředitelka výkonných operací Trump Organization.

I v textu schváleného návrhu zákona je upřesněno, že změna názvu nebude spojena s žádnými náklady. Pozměňovací návrh, který měl dle CNN Trumpa definitivně odstřihnout od profitu a předložil jej demokrat Shevrin Jones, však neprošel, což vzbuzuje pochyby.

Trump změnami nešetří

Již dříve Trump usiloval o přejmenování washingtonského letiště Dulles International Airport a newyorského nádraží Penn Station. Neúspěšně nabídl, že za to přestane blokovat financování výstavby tunelu pod řekou Hudson v New Yorku za 16 miliard dolarů (329 miliard korun).

Jeho jméno je ale již přidáno například k názvu Kennedyho centra, Amerického institutu míru, či k platformě na předepisované léky „TrumpRx“. Známý je i změnou názvu několika zeměpisných lokalit, včetně Mexického zálivu, který nazval Americkým.

Trumpova tvář pak nově zdobí i budovu ministerstva spravedlnosti ve Washingtonu. Visí na ní velký transparent s jeho portrétem a sloganem „Učiňme Ameriku opět bezpečnou.“ Transparenty s Trumpovou fotografií se už loni objevily na dalších federálních budovách, včetně ministerstva zemědělství či ministerstva práce.

Adorování amerického prezidenta se přitom leckdy setkává s kritikou i z řad zástupců odborné veřejnosti. „Nejde jen o egocentrickou seberealizaci, ale o způsob, jak rozšířit prezidentskou moc,“ řekl deníku New York Times historik Michael Beschloss. „Prezident je podle všeho přesvědčen, že je mocnější, pokud je všudypřítomný,“ dodává Beschloss. Podle něj jsou podobné projevy typické spíše pro země řízené diktátory než pro demokraticky volené lídry.

Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

Nahý imperialismus USA i budíček Evropy. Politolog rozebírá změnu světového řádu

Nejčtenější

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Ve čtvrtek nastane v Česku zajímavá situace, těší se meteorologové

Vrchol Sněžky pokrývá nafoukaný sníh i námraza. (9. února 2026)

Zajímavá situace nastane podle meteorologů v naší zemi ve čtvrtek. Kvůli frontálnímu rozhraní bude naprosto odlišné počasí na severu a na jihu, kde by mohlo do pátečního rána napadnout až deset...

Evropa zažije utrpení, jaké si teď neumí představit, varuje německý generál

Německý generál Wolf-Jürgen Stahl (1. července 2024)

Ruský prezident Vladimir Putin způsobí Evropě utrpení, jaké si ani nedokážeme představit, varoval německý generál Wolf-Jürgen Stahl. V neobvykle přímé analýze nebezpečí, kterým Evropa čelí, také...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Letiště na Floridě ponese Trumpovo jméno. Chybí jen formální podpis guvernéra

Americký prezident Donald Trump při projevu na 56. výročním zasedání Světového...

Floridští zákonodárci schválili návrh zákona na přejmenování mezinárodního letiště Palm Beach po republikánském prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi. Tento krok přichází v době, kdy Trumpovo jméno již...

20. února 2026  14:27

Nevídané. Na letišti v Brně mimořádně přistál vůbec první Boeing 777 s pasažéry

Boeing 777 i s cestujícími vůbec poprvé přistál na letišti v Brně. Byl sem...

Pro cestující velké překvapení, pro Brno historický milník. Na tamním letišti v pátek poprvé v historii přistál Boeing 777 i s 326 pasažéry. Důvodem bylo přesměrování letu kvůli silnému sněžení z...

20. února 2026  10:57,  aktualizováno  14:20

Škodováci po něm kdysi chodili do práce. Unikátní sto let starý most znovu ožil

Poslední úpravy Faltusova mostu, který v únoru začal sloužit pěším a cyklistům....

Téměř sto let starý unikátní most, po kterém kdysi chodily do práce generace Škodováků, našel nové využití. Od pátku slouží konstrukce takzvaného Faltusova mostu jako lávka pro pěší a cyklisty přes...

20. února 2026  14:16

Po Melanii přichází Livia. Film o bývalé první dámě natočil režisér VyVolených

Livia Klausová (září 2025)

Do českých kin v březnu zamíří dokumentární film o bývalé první dámě Livii Klausové. Má ambici ji představit jako výjimečnou ženu, která zastala mnoho životních rolí. Film režíroval Adrian Stojkov,...

20. února 2026  14:03

Měla jsem období temna, říká k dění okolo Sbormistra herečka Kateřina Falbrová

Premium
Herečka Kateřina Falbrová (11. února 2026)

Titulem objev loňské sezony se po premiéře filmu Sbormistr může s jistotou pyšnit Kateřina Falbrová. Původně členka Kühnova dětského sboru (KDS) přesvědčila svou autenticitou nejen režiséra filmu...

20. února 2026

Levnější energie jsou základ, řekl Babiš. Mrázová slibuje 50 tisíc nových bytů ročně

Premiér Andrej Babiš při představení hospodářské koncepce Česko: Země pro...

Hospodářskou koncepci nové vlády Česko: Země pro budoucnost 2.0 představili členové vlády Andreje Babiše. „První jsou levnější energie. To je základ. Je důležité, abychom vybojovali změnu emisních...

20. února 2026  5:18,  aktualizováno  13:49

Výdaje na obranu jsou zátěž, míní třetina Čechů. Polovina pochybuje, zda by se ČR ubránila

Cvičení „záložáků“ se nyní ve Strakonicích účastní 25 vojáků. Jsou mezi nimi...

Suverenitu je třeba bránit, shoduje se většina Čechů. Víc než polovina z nich ale pochybuje, že je toho Česká republika schopná. Šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), které se...

20. února 2026  13:37

VIDEO: Sebevrah chtěl na D1 skočit z mostu, už přelezl zábradlí

Drama na D1: Policisté rozmluvili muži skok z dálničního mostu

Dramatické chvíle zažili v pátek ráno řidiči na 144. kilometru dálnice D1. Policisté zde rozmlouvali sebevraždu podnapilému muži, který chtěl skočit z mostu. Přiměly ho k tomu vážné finanční problémy.

20. února 2026  13:32

Vládní strategie zní dobře, otázkou ale je, jak se přerodí v praxi, reaguje byznys

Premiér Andrej Babiš při představení hospodářské koncepce Česko: Země pro...

Vláda v pátek představila svou hospodářskou strategii. Jejím cílem je rozproudit hospodářský růst. Ekonomové i byznys jsou s plánem spokojení. Váhají ale nad tím, jak úspěšná nakonec vláda v plnění...

20. února 2026  12:20,  aktualizováno  13:10

Strategie pro minulost, marketing, reaguje opozice na hospodářskou koncepci vlády

Představení hospodářské koncepce Česko: Země pro budoucnost 2.0

Kabinet Andreje Babiše (ANO) představil v pátek novou hospodářskou koncepci, která slibuje levnější energie, podporu výstavby i plné ovládnutí ČEZ. Exministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN)...

20. února 2026  12:26,  aktualizováno  13:10

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Kyjev hlásí zadržení deseti lidí, na příkaz Moskvy plánovali zabít známé Ukrajince

Andrij Jusov, zástupce ukrajinské vojenské rozvědky,(10. listopadu 2023)

Bezpečnostní složky zadržely na Ukrajině a v sousedním Moldavsku deset lidí, kteří jsou podezřelí z plánování atentátů na ukrajinské činitele, známé osobnosti a cizince na příkaz Moskvy. Jedním ze...

20. února 2026  13:09

Lidl Outlet se stěhuje do Ostravy. Ohlásil, kdy otevře pro zákazníky

Lidl přestěhuje outletovou prodejnu z pražských Štěrbohol do Olomouce.

Outletová prodejna Lidl se již potřetí stěhuje. Tentokrát si pro svůj koncept se spotřebitelským zbožím vybrala moravskoslezskou metropoli Ostravu. V pondělí 2. března v 9 hodin zakotví v areálu...

20. února 2026  12:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.