Čeká Ukrajinu katastrofa? Rusko varuje, že přehrady u Kyjeva vyletí do povětří

Rusko varovalo, že mohou vyletět do povětří další přehrady na Dněpru. V případě Kyjevské by velkou část ukrajinské metropole čekala pohroma, protože leží těsně za ní. S výhrůžkou přišla dnes mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová, která obvinila Ukrajinu, že se vodní díla chystá zničit ona a pak hodit vinu na Rusko. Ukrajinská strana to označila za absurdní.