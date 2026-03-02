Spojené státy a Izrael zahájily v sobotu 28. února 2026 útok na Írán. Írán odpověděl vystřelením několika raket na americké cíle na Blízkém východě. Proč vůbec vznikl ozbrojený konflikt?
ONLINE: Stovky izraelských letadel udeřily v Libanonu a Íránu, ten útoky vrací
Proč USA a Izrael útočí na Írán
Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa má vojenská akce zabránit íránskému režimu získat jadernou zbraň. Zároveň vyzval íránský lid, aby vyšel do ulic a převzal vládu nad svou zemí.
Íránský jaderný program
Írán obohacuje uran na 60 procent. K výrobě jaderné zbraně je potřeba uran obohacený na 90 procent. Obohacení uranu z 60 na 90 procent už představuje relativně malý technologický krok.
Írán však dlouhodobě tvrdí, že o jadernou zbraň neusiluje a že jeho jaderný program slouží pouze mírovým účelům. Podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Írán disponuje okolo 400 kilogramy uranu obohaceného na 60 procent.
Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity
Změna režimu
Cílem úderů je teroristický režim, který nemá žádnou legitimitu a spěje ke svému konci, uvedl německý kancléř Friedrich Merz.
Loni v prosinci vypukly v Teheránu protesty obchodníků rozhořčených poklesem hodnoty měny rijál. Postupně se k nim přidaly další skupiny obyvatel včetně vysokoškolských studentů a nepokoje přerostly v rozsáhlé protivládní demonstrace po celé zemi. Režim je v lednu brutálně potlačil, podle íránské exilové organizace HRANA zahynulo přes 7 000 lidí. Více než 53 000 jich bylo zatčeno. Kvůli přerušení internetového spojení bylo složité odhadovat rozsah demonstrací i počty obětí protestů.
Už před vlnou demonstrací prudce vzrostl počet poprav v zemi na úroveň, jakou země nezaznamenala od roku 1989. V roce 2025 popravily úřady k 21. říjnu nejméně 1 176 lidí, průměrně čtyři denně, uvedl Úřad OSN pro lidská práva.
ANALÝZA: Trump zkouší v Íránu převrat na dálku. My bombardujeme, vy si je svrhněte
Co se o víkendu stalo
Izrael a Spojené státy v sobotu 28. února ráno zahájily rozsáhlý letecký útok na Írán, který směřoval na vysoké představitele teokratického režimu, vedení armády a vojenskou infrastrukturu. Operace dostala název Epic Fury (Epická zuřivost).
- Izraelské a americké údery zasáhly desítky vojenských cílů.
- Teherán odpověděl odpálením raket a vysláním dronů na Izrael a americké základy v regionu.
- Kromě Izraele útočil Írán také na Omán (přístav Dakm), Spojené arabské emiráty (Dubaj, přístav Džabal Ali, letiště v Abú Zabí), Bahrajn (Manáma), Kuvajt (mezinárodní letiště), Jordánsko, Libanon, Kypr (útok na základnu) a Sýrii.
Kdo byl zabit
Při útocích bylo zabito 48 vysokých představitelů Íránu a členů bezpečnostních složek.
- Íránský duchovní vůdce, bělovousý klerik ajatolláh Alí Sejjed Chameneí, byl nejvyšší autoritou v zemi. O osudu muslimského státu s jadernými ambicemi tento muž rozhodoval již více než 35 let.
- Hosejn Džabal Ameliján – šéf Organizace pro obranný vývoj a výzkum (SPND) zapojené do íránského programu vývoje jaderných zbraní
- Salah Asadí – vysoký zpravodajský důstojník generálního štábu ozbrojených síl, šéf vojenského zpravodajství krizového velení
- Abdar Rahím Musáví – náčelník generálního štábu armády
- Azíz Násirzádí – ministr obrany
- Mohammad Pakpúr – velitel íránských revolučních gard
- Alí Šamchání – poradce nejvyššího vůdce Chameneího pro politické, vojenské a jaderné záležitosti a tajemník íránské obranné rady
- Mahmúd Ahmadínežád – bývalý íránský prezident, který v minulosti mimo jiné popíral holokaust a předpovídal brzké zničení Izraele.
Smrt ajatolláha odsoudilo libanonské hnutí Hizballáh, palestinské teroristické hnutí Hamás to označilo za ohavný zločin. Ruský prezident Vladimir Putin nazval zabití Chameneího a členů jeho rodiny cynickou vraždou porušující normy morálky a mezinárodního práva.
Při americko-izraelských masivních náletech byla zasažena dívčí škola na jihu země, která ležela poblíž kasáren islámských revolučních gard. Zahynulo nejméně 165 lidí.
Jaká je situace v Dubaji a dalších letoviscích
V Dubaji ve Spojených arabských emirátech, katarské metropoli Dauhá a bahrajnském hlavním městě Manáma byly slyšet výbuchy. Íránský útok na letiště v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech zabil minimálně jednoho člověka. Od začátku íránských útoků bylo ve Spojených arabských emirátech odraženo 132 balistických raket a 195 bezpilotních letounů.
Globální letecká doprava je kvůli pokračujícím úderům silně narušena. Od soboty byly postiženy tisíce letů. Většina klíčových letišť v oblasti byla uzavřena nebo funguje ve velice omezeném režimu, protože velká část vzdušného prostoru nad Blízkým východem je uzavřena.
Zasažena je také vodní doprava, která se v Hormuzském průlivu z velké části zastavila. Přes Hormuzský průliv při běžném provozu prochází zhruba pětina celosvětových dodávek ropy.
Co bude dál? Reakce Trumpa a Evropy
Americký prezident Trump vyjádřil ochotu jednat s těmi představiteli íránského režimu, kteří přežili. Tajemník íránské bezpečnostní rady Alí Larídžání ale odvětil, že Írán s USA nebude jednat.
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov označil počínání Izraele a USA jako „ničím nevyprovokovaný ozbrojený útok USA a Izraele na Írán“. Rusko postavilo jedinou funkční jadernou elektrárnu v Íránu, a to v Búšehru. Pracují v něm ruští zaměstnanci.
Rezá Pahlaví, syn posledního íránského šáha a jedna z hlavních postav íránské exilové opozice, pochválil Trumpa za údery na Írán a nabídl plán pro novou reformu Íránu.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová po nedělním jednání s představiteli Kataru, Saúdské Arábie, Jordánska a Bahrajnu uvedla, že smrt Chamenejího otevírá cestu pro nový politický režim, který by Íráncům přinesl více svobody.
Německo, Francie a Británie ve společném prohlášení uvedly, že jsou připraveny chránit své zájmy a zájmy svých spojenců na Blízkém východě. V případě potřeby by to mohlo být i pomocí „přiměřených vojenských obranných opatření“. Londýn vyhověl americké žádosti o využívání britských vojenských základen k „obranným“ úderům na íránský raketový program.