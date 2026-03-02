Přehledně: Co se děje v Íránu a na Blízkém východě po útoku USA

Autor: , ,
  15:00
Spojené státy a Izrael zaútočily na Írán, ten v odvetě pálí nejen na Izrael, ale také Spojené arabské emiráty, Katar, Omán, Bahrajn, Sýrii a dokonce i Kypr. Co spustilo konflikt na Blízkém východě a k čemu válka povede? Přinášíme stručný přehled s mapou.

Kouř stoupající z americké námořní základny Páté flotily v bahrajnském hlavním městě Manámě poté, co byla zasažena íránskými raketami. (1. března 2026) | foto: AFP / 2026 Planet Labs PBC / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Spojené státy a Izrael zahájily v sobotu 28. února 2026 útok na Írán. Írán odpověděl vystřelením několika raket na americké cíle na Blízkém východě. Proč vůbec vznikl ozbrojený konflikt?

ONLINE: Stovky izraelských letadel udeřily v Libanonu a Íránu, ten útoky vrací

Proč USA a Izrael útočí na Írán

Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa má vojenská akce zabránit íránskému režimu získat jadernou zbraň. Zároveň vyzval íránský lid, aby vyšel do ulic a převzal vládu nad svou zemí.

Íránský jaderný program
Írán obohacuje uran na 60 procent. K výrobě jaderné zbraně je potřeba uran obohacený na 90 procent. Obohacení uranu z 60 na 90 procent už představuje relativně malý technologický krok.

Írán však dlouhodobě tvrdí, že o jadernou zbraň neusiluje a že jeho jaderný program slouží pouze mírovým účelům. Podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Írán disponuje okolo 400 kilogramy uranu obohaceného na 60 procent.

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Změna režimu
Cílem úderů je teroristický režim, který nemá žádnou legitimitu a spěje ke svému konci, uvedl německý kancléř Friedrich Merz.

Loni v prosinci vypukly v Teheránu protesty obchodníků rozhořčených poklesem hodnoty měny rijál. Postupně se k nim přidaly další skupiny obyvatel včetně vysokoškolských studentů a nepokoje přerostly v rozsáhlé protivládní demonstrace po celé zemi. Režim je v lednu brutálně potlačil, podle íránské exilové organizace HRANA zahynulo přes 7 000 lidí. Více než 53 000 jich bylo zatčeno. Kvůli přerušení internetového spojení bylo složité odhadovat rozsah demonstrací i počty obětí protestů.

Už před vlnou demonstrací prudce vzrostl počet poprav v zemi na úroveň, jakou země nezaznamenala od roku 1989. V roce 2025 popravily úřady k 21. říjnu nejméně 1 176 lidí, průměrně čtyři denně, uvedl Úřad OSN pro lidská práva.

ANALÝZA: Trump zkouší v Íránu převrat na dálku. My bombardujeme, vy si je svrhněte

Co se o víkendu stalo

Izrael a Spojené státy v sobotu 28. února ráno zahájily rozsáhlý letecký útok na Írán, který směřoval na vysoké představitele teokratického režimu, vedení armády a vojenskou infrastrukturu. Operace dostala název Epic Fury (Epická zuřivost).

  • Izraelské a americké údery zasáhly desítky vojenských cílů.
  • Teherán odpověděl odpálením raket a vysláním dronů na Izrael a americké základy v regionu.
  • Kromě Izraele útočil Írán také na Omán (přístav Dakm), Spojené arabské emiráty (Dubaj, přístav Džabal Ali, letiště v Abú Zabí), Bahrajn (Manáma), Kuvajt (mezinárodní letiště), Jordánsko, Libanon, Kypr (útok na základnu) a Sýrii.

Mapa americko-izraelských úderů na Írán během neděle 1. března 2026

Mapa sobotních americko-izraelských úderů v Teheránu

Mapa íránských úderů v sobotu 28. února a neděli 1. března

Kdo byl zabit

Při útocích bylo zabito 48 vysokých představitelů Íránu a členů bezpečnostních složek.

  • Íránský duchovní vůdce, bělovousý klerik ajatolláh Alí Sejjed Chameneí, byl nejvyšší autoritou v zemi. O osudu muslimského státu s jadernými ambicemi tento muž rozhodoval již více než 35 let.
  • Hosejn Džabal Ameliján – šéf Organizace pro obranný vývoj a výzkum (SPND) zapojené do íránského programu vývoje jaderných zbraní
  • Salah Asadí – vysoký zpravodajský důstojník generálního štábu ozbrojených síl, šéf vojenského zpravodajství krizového velení
  • Abdar Rahím Musáví – náčelník generálního štábu armády
  • Azíz Násirzádí – ministr obrany
  • Mohammad Pakpúr – velitel íránských revolučních gard
  • Alí Šamchání – poradce nejvyššího vůdce Chameneího pro politické, vojenské a jaderné záležitosti a tajemník íránské obranné rady
  • Mahmúd Ahmadínežád – bývalý íránský prezident, který v minulosti mimo jiné popíral holokaust a předpovídal brzké zničení Izraele.
Lidé pláčou na shromáždění na náměstí v Teheránu poté, co byl při izraelském a americkém útoku zabit nejvyšší íránský vůdce ajatolláh Alí Chameneí. (1. března 2026)
Lidé se účastní smutečního shromáždění na náměstí v Teheránu poté, co byl při izraelském a americkém útoku zabit nejvyšší íránský vůdce ajatolláh Alí Chameneí. (1. března 2026)
Americká stíhací letadla jsou vidět na palubě plavidla USS Abraham Lincoln během operace proti Íránu. (28. února 2026)
Kouř stoupá po výbuchu v Teheránu poté, co Izrael a USA zahájily další vlnu útoků na Írán. (1. března 2026)
153 fotografií

Smrt ajatolláha odsoudilo libanonské hnutí Hizballáh, palestinské teroristické hnutí Hamás to označilo za ohavný zločin. Ruský prezident Vladimir Putin nazval zabití Chameneího a členů jeho rodiny cynickou vraždou porušující normy morálky a mezinárodního práva.

Při americko-izraelských masivních náletech byla zasažena dívčí škola na jihu země, která ležela poblíž kasáren islámských revolučních gard. Zahynulo nejméně 165 lidí.

Jaká je situace v Dubaji a dalších letoviscích

V Dubaji ve Spojených arabských emirátech, katarské metropoli Dauhá a bahrajnském hlavním městě Manáma byly slyšet výbuchy. Íránský útok na letiště v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech zabil minimálně jednoho člověka. Od začátku íránských útoků bylo ve Spojených arabských emirátech odraženo 132 balistických raket a 195 bezpilotních letounů.

Globální letecká doprava je kvůli pokračujícím úderům silně narušena. Od soboty byly postiženy tisíce letů. Většina klíčových letišť v oblasti byla uzavřena nebo funguje ve velice omezeném režimu, protože velká část vzdušného prostoru nad Blízkým východem je uzavřena.

Z Dubaje stoupá dým poté, co na zem dopadly trosky ze sestřelené íránské rakety. (1. března 2026)

Britskou leteckou základnu na Kypru zasáhl dron (2. března 2026)

Zasažena je také vodní doprava, která se v Hormuzském průlivu z velké části zastavila. Přes Hormuzský průliv při běžném provozu prochází zhruba pětina celosvětových dodávek ropy.

Co bude dál? Reakce Trumpa a Evropy

Americký prezident Trump vyjádřil ochotu jednat s těmi představiteli íránského režimu, kteří přežili. Tajemník íránské bezpečnostní rady Alí Larídžání ale odvětil, že Írán s USA nebude jednat.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov označil počínání Izraele a USA jako „ničím nevyprovokovaný ozbrojený útok USA a Izraele na Írán“. Rusko postavilo jedinou funkční jadernou elektrárnu v Íránu, a to v Búšehru. Pracují v něm ruští zaměstnanci.

Rezá Pahlaví, syn posledního íránského šáha a jedna z hlavních postav íránské exilové opozice, pochválil Trumpa za údery na Írán a nabídl plán pro novou reformu Íránu.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová po nedělním jednání s představiteli Kataru, Saúdské Arábie, Jordánska a Bahrajnu uvedla, že smrt Chamenejího otevírá cestu pro nový politický režim, který by Íráncům přinesl více svobody.

Německo, Francie a Británie ve společném prohlášení uvedly, že jsou připraveny chránit své zájmy a zájmy svých spojenců na Blízkém východě. V případě potřeby by to mohlo být i pomocí „přiměřených vojenských obranných opatření“. Londýn vyhověl americké žádosti o využívání britských vojenských základen k „obranným“ úderům na íránský raketový program.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

V Kuvajtu se zřítilo několik amerických stíhaček

Nejčtenější

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Putinův palác se prodal za hubičku, miliardovou vratku dostala jeho milenka

Ruský prezident Vladimir Putin vlastní luxusní rezidenci na pobřeží Černého...

Nejméně šest a půl miliardy rublů přistálo na účtech spojovaných s Alinou Kabajevovou, bývalou ruskou gymnastkou a ženou považovanou za partnerku ruského prezidenta. Zjistil to Fond boje s korupcí...

Izrael a USA zaútočily na Írán, ten poslal rakety na cíle v Kataru a Bahrajnu

Sledujeme online
Výbuch íránské rakety v moři u Haify v Izraeli (28. února 2026)

Izrael a USA v sobotu ráno zaútočily na řadu cílů v Íránu. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů. Střely dopadly také na dalších místech v zemi. Izraelská armáda čelila několika vlnám íránských...

V únoru jsme osvobodili větší území, než Rusové dobyli, tvrdí Syrskyj

Vojáci 93. mechanizované brigády Cholodnyj Jar ukrajinských ozbrojených sil...

Ukrajinské formace za únor osvobodily více území, než Rusko dokázalo dobýt, uvedl v pondělí hlavní velitel ukrajinských sil Oleksandr Syrskyj. Během zimy také Rusko přišlo o více vojáků, než kolik...

2. března 2026  15:54

Francie navyšuje počet jaderných hlavic. Musíme zpřísnit doktrínu, říká Macron

Francouzský prezident Emmanuel Macron na základně francouzských jaderných...

Francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil, že nařídil navýšit počet francouzských jaderných zbraní. O přesném množství hlavic Francie podle něj nebude informovat. Macron v projevu k francouzské...

2. března 2026  15:45

Policie odložila část kauzy s bitcoiny, týká se vrácení techniky Jiřikovskému

Kriminalisté zatýkají dárce bitcoinů Tomáše Jiřikovského. (15. srpna 2025)

Policie odložila část prověřování v kauze související s darováním bitcoinů ministerstvu spravedlnosti, a to v části týkající se okolností vrácení počítačové techniky obviněnému Tomáši Jiřikovskému...

2. března 2026  15:42

Policie obvinila muže s mačetou zadrženého u školy. Podezírá ho i z dalšího činu

Policie (ilustrační foto)

Policisté rozplétají příběh muže s mačetou, kterého zadrželi ve čtvrtek nedaleko základní školy v Nezvěsticích na Plzeňsku. Muže již obvinili z výtržnictví a také ho podezírají z nebezpečného...

2. března 2026  15:41

„Toto není Irák.“ Útoky na Írán nepovedou k nekonečné válce, ujišťuje Hegseth

Americký ministr obrany Pete Hegseth (2. března 2026)

Útoky na Írán nepovedou k nekonečné válce, prohlásil v pondělí americký ministr obrany Pete Hegseth. Cílem nynějších útoků je podle něj zničit íránské rakety, námořnictvo a bezpečnostní...

2. března 2026  14:42,  aktualizováno  15:36

Zabetonovaná mrtvola a další případy. Kriminalista přednáší o objasňování vražd

Kriminalista Rudolf Flaška popisuje na přednáškách zajímavé vraždy spáchané v...

Stát před lidmi a mluvit o případech, které řešila karlovarská mordparta, takové ambice kriminalista Rudolf Flaška nikdy neměl. Přesto se vedoucí odboru obecné kriminality Krajského ředitelství...

2. března 2026  15:36

Řidič náklaďákem přejel dětské kolo, nadýchal skoro pět promile

Čtyřiačtyřicetiletý řidič přejel dětské kolo, po nehodě se ovšem podle svých...

Zdánlivě banální nehoda dopadla pro řidiče nákladního automobilu na Olomoucku pořádným průšvihem. V sobotu přejel dětské kolo, při dechové zkoušce nadýchal 4,95 promile. Policistům se snažil...

2. března 2026  15:16

Paraglidistka zůstala po pádu ležet na zemi, má poraněnou pánev

V Rudníku spadla paraglidistka. (2. března 2026)

Nedaleko Černé hory v Krkonoších havarovala v pondělí odpoledne paraglidistka. Zranila se a zůstala ležet na zemi. Letečtí záchranáři ji vrtulníkem přepravili do hradecké fakultní nemocnice.

2. března 2026  15:08

Retrográdní Merkur pobláznil internet. Co je to a proč se tomu nepoddávat

Retrográdní Merkur 2026 zasahuje všechna znamení zvěrokruhu. Jak ovlivní...

Už je to tady. Retrográdní Merkur 2026, neboli Mercury retrograde, právě začal a internet šílí. Astrologové i nadšenci do horoskopů varují před chaosem v komunikaci, technologiích i cestování. Co se...

2. března 2026

Přehledně: Co se děje v Íránu a na Blízkém východě po útoku USA

Kouř stoupající z americké námořní základny Páté flotily v bahrajnském hlavním...

Spojené státy a Izrael zaútočily na Írán, ten v odvetě pálí nejen na Izrael, ale také Spojené arabské emiráty, Katar, Omán, Bahrajn, Sýrii a dokonce i Kypr. Co spustilo konflikt na Blízkém východě a...

2. března 2026

Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe
Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe

Únava, výkyvy nálad, problémy se spánkem nebo náhlé pocení. Po čtyřicítce se hormonální změny hlásí o slovo častěji, než si myslíme. Existuje ale...

Rakovinu slinivky včas odhalí ze vzorku krve. Vědci zdokonalují nadějnou metodu

Michal Holčapek z pardubické univerzity chce se svým týmem přispět ke včasnému

Odhalit rakovinu slinivky břišní z pouhého vzorku krve dokáže moderní metoda, kterou nadále zpřesnil tým analytických chemiků z Univerzity Pardubice. Analýza lipidů podle vědců spolehlivě rozliší...

2. března 2026  14:50

Rozpočet měl v únoru nejnižší schodek za osm let, ovlivnilo ho provizorium

Tisková konference ministryně financí Aleny Schillerové, zástupců Finanční...

Státní rozpočet byl na konci února ve schodku 16,9 miliardy korun po lednovém přebytku 32,4 miliardy, uvedlo ministerstvo financí. Saldo bylo nejlepší od roku 2018, výsledek ale ovlivnilo rozpočtové...

2. března 2026  14:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.