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„Káže vodu, pije víno.“ Německý politik rezignoval po kauze s náhradní matkou

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  14:37
Předseda frakce konzervativní unie CDU/CSU v německém Spolkovém sněmu Jens...

Předseda frakce konzervativní unie CDU/CSU v německém Spolkovém sněmu Jens Spahn s novinářem Danielem Funkem, s nímž se oženil v roce 2017. (5. července 2021) | foto: AP

Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn
Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn se zúčastnil mimořádného jednání...
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Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn (vlevo) mluví se svým chorvatským...
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Předseda frakce konzervativní unie CDU/CSU ve Spolkovém sněmu Jens Spahn se rozhodl odstoupit z funkce. Spahn tak učinil poté, co ve středu oznámil, že se s manželem stali rodiči, a to díky náhradní matce ve Spojených státech. V Německu je přitom náhradní mateřství zakázané, mimo jiné kvůli odporu Spahnovy strany. Podle kritiků politik předvedl typickou ukázku dvojího metru.

Šestačtyřicetiletý Spahn je jedním z nejvlivnějších politiků Křesťanskodemokratické unie (CDU), jíž předsedá kancléř Friedrich Merz. Poslancem je už od roku 2002, ve čtvrtém kabinetu kancléřky Angely Merkelové byl ministrem zdravotnictví. V minulosti byl i místopředsedou CDU. S novinářem Danielem Funkem se oženil v roce 2017.

„V posledních několika dnech jsem si uvědomil, že mé osobní štěstí – založit rodinu s mým manželem a stát se otcem – je neslučitelné s mým politickým úřadem,“ citují média z rezignačního dopisu.

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Ve středu Spahn oznámil, že se s Funkem stali rodiči. „Můj muž se stal otcem a já s ním,“ uvedl Spahn. „Georg je naším velkým štěstím,“ dodal.

Chlapec se narodil ve Spojených státech. Při takzvaném náhradním mateřství matka předá novorozence zamýšleným rodičům. Tuto možnost volí lidé, kteří si přejí z genetického hlediska vlastní dítě, ale nemohou jej mít přirozenou cestou ani při využití asistované reprodukce. Volí jej také často – i když zdaleka ne výhradně – homosexuální páry.

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V Německu je přitom náhradní mateřství zakázané. S praxí nesouhlasí mimo jiné právě Spahnova CDU, která tento týden potvrdila, že na zákazu trvá. „CDU má jasné stranické usnesení,“ řekla ve čtvrtek mluvčí strany agentuře DPA. „Z pohledu naší strany by měla současná právní úprava zůstat tak, jak je,“ dodala. V usnesení únorového sjezdu strany stojí, že CDU na zákazu náhradního mateřství trvá, „aby se zabránilo zneužívání, vykořisťování a zdravotním rizikům“.

Především na sociálních sítích se na Spahna snesla vlna kritiky. Podle některých konzervativní politik „káže vodu a pije víno“. V minulosti se totiž sám vyslovil proti legalizaci náhradního mateřství.

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