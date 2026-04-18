Írán může znovu uzavřít průliv, když bude pokračovat americká blokáda

  2:40aktualizováno  3:15
Írán by mohl znovu uzavřít Hormuzský průliv, pokud bude pokračovat americká blokáda íránských přístavů. Na sociální síti X to napsal předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf. Od pátku je průliv je zcela otevřen všem obchodním plavidlům, jenže prezident USA Donald Trump řekl, že v pondělí zahájená americká námořní blokáda Íránu nebude ukončena.

Loď v Hormuzském průlivu na snímku z 11. dubna 2026 | foto: Reuters

„Americký prezident během jedné hodiny pronesl sedm tvrzení, z nichž všechna jsou lživá. Těmito lžemi válku nevyhráli a při jednáních jejich používáním rozhodně ničeho nedosáhnou. Pokud bude blokáda pokračovat, Hormuzský průliv otevřený nezůstane. Jeho proplutí bude probíhat na základě určené trasy a s povolením Íránu. O tom, zda je průliv otevřený či uzavřený a jaké předpisy se na něj vztahují, rozhoduje situace na místě, nikoli sociální sítě,“ uvedl Ghálíbáf.

Poté, co Izrael a Spojené státy zahájily 28. února vzdušné údery na Írán, se Teheránu v odvetě podařilo ochromit plavbu Hormuzským průlivem, kudy běžně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy a přibližně třetina zakaplněného zemního plynu.

Zástupci Íránu a USA uzavřeli 14denní příměří v noci na 8. dubna a o uplynulém víkendu vedli mírové rozhovory v pákistánském hlavní městě Islámábádu, ty ale nepřinesly žádný výsledek. Trump blokádu íránských přístavů oznámil v neděli 12. dubna po nezdařeném jednání.

Blokáda, která byla zahájena v pondělí a která má za cíl omezit íránské příjmy z prodeje ropy, bude podle amerického prezidenta pokračovat, dokud nebude ze 100 procent dokončena americká „transakce“ s Íránem. Znovuotevření průlivu bylo jednou z Trumpových podmínek pro ukončení nynějšího konfliktu.

Mezi oběma zeměmi začalo platit desetidenní příměří o páteční půlnoci tamního času. Írán podle Trumpa souhlasil s tím, že průliv už nikdy neuzavře. Zástupce íránského režimu ale tamní agentuře Fars sdělil, že Teherán bude pokračování americké námořní blokády považovat za porušení příměří.

