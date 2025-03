Průlom v předpovídání počasí. Nová AI ušetří roky práce, je tisíckrát výkonnější

19:39

Přesnější předpovědi hurikánů, požárů a tornád, mnohonásobně vyšší rychlost a ušetřené roky práce - to a mnohem více si vědci slibují od nové AI technologie Aardvark Weather. Ta je podle nich schopná více než desetinásobně předčit současné systémy na předpovědi počasí nejen co se rychlosti týče. Předpovědi „na míru“ by místo roků mohly trvat hodiny a navíc by snížily náklady.