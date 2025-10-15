Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

Premium

Fotogalerie 77

Na přelomu ledna a února roku 2012 padaly teploty v Praze k minus dvaceti. (6. února 2012) | foto: MICHAL CIZEK / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Adam Hájek
  20:00
Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí meteorologové, podle kterých můžeme na přelomu prosince a ledna zažít největší mrazy za posledních deset patnáct let. A nejen my.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Pamatujete si ještě na únor 2012? Mrzlo, až praštilo. Teploty v Praze padaly pod dvacet stupňů pod nulou, na Kvildě bylo minus 38. Během tří týdnů umrzlo asi třicet lidí, praskaly železniční koleje i vodovodní potrubí a v cisternách zamrzala nafta.

Hasičům zasahujícím u hořících bezdomoveckých obydlí zase zamrzaly hadice, takže nemohli hasit. Nahromaděné kry u Černošic zatarasily Berounku, kožaři rozdávali rady, jak předejít omrzlinám, a vlekaři byli také nespokojení, protože ani lyžařům se nechtělo ven. Radost měli snad jen bruslaři dovádějící na slepých ramenech Vltavy...

Pokud se vyplní předpovědi meteorologů, stejný scénář se přibližně za tři měsíce zopakuje.

V Gazpromu máme mnoho map naznačujících výchylku od normálních teplot. Víme, že chladná zima přichází jednou za deset let a jednou za dvacet let přijde abnormálně chladná zima.

Alexej Miller, šéf ruské plynárenské společnosti Gazprom

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...

Fotky z masakru otevřely Americe oči. Tohle už neututláme, lamentoval Pentagon

Masakr civilistů ve vietnamské vesnici My Lai z března 1968 je jednou z nejtemnějších kapitol americké moderní historie. Svět se o hrůzné události dozvěděl i díky mladému fotografovi Ronaldovi...

Je to potížistka, potřebuje doktora, řekl Trump o Thunbergové. Ta vrátila úder

Americký prezident Donald Trump se opětovně vysmál švédské aktivistce Gretě Thunbergové. Označil ji za blázna trpícího problémy se zvládáním hněvu a řekl, že potřebuje lékaře. Aktivistka odpověděla,...

Dohoda o vládě: devět resortů pro ANO, SPD má i dopravu a Motoristé nové křeslo

Jednání o nové vládě se přesunula do Průhonic. Předseda ANO Andrej Babiš se tam ve své restauraci Paloma setkal s předsedy SPD Tomiem Okamurou a Motoristů Petrem Macinkou. A lídři vznikající...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

Premium

Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí meteorologové, podle kterých můžeme na přelomu prosince a ledna zažít největší mrazy za posledních deset...

15. října 2025

Švýcaři budou hlasovat o dani pro superboháče. Průzkumy naznačují, že neprojde

Už několik měsíců se ve Švýcarsku horlivě diskutuje o federální padesátiprocentní dani uvalené na bohaté. Z posledních průzkumů vyplývá, že tento návrh tamní voliči v referendu zřejmě nepodpoří....

15. října 2025

Do Kolosea se vrátí kultura: památka se stane místem konání koncertů i zápasů

Římské Koloseum bude v budoucnu hostit koncerty významných popových hvězd. Oznámil to podle agentury DPA ředitel archeologického parku Simone Quilici. Ten chce více než 2 000 let starou památku...

15. října 2025  19:49

Nezná chutě a nikdy nebyla u lékaře. Polka prožila 30 let v izolaci, případ řeší policie

Polská prokuratura začala vyšetřovat případ ženy z města Świentochłowice na jihu země, kterou rodiče po skoro tři desetiletí nepouštěli z domu. Dvaačtyřicetiletá Polka dosud nikdy nebyla u lékaře...

15. října 2025  19:40

Z „posledních“ slov TGM je promluva k Benešovi. Archiváři zveřejnili přepis

Archiváři zjistili, že dokument s údajnými posledními slovy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka je ve skutečnosti zápis Masarykovy promluvy k tehdejšímu ministru zahraničí...

15. října 2025  16:02,  aktualizováno  19:20

Babiš by měl zvážit riziko velké blamáže, varoval Pavel před navrhnutím Turka

Předseda ANO Andrej Babiš by měl podle prezidenta Petra Pavla zvážit, zda půjde do rizika velké blamáže, pokud se potvrdí autentičnost výroků poslance za Motoristy sobě Filipa Turka. Prezident na...

15. října 2025  18:32,  aktualizováno  19:14

Americké dodávky Ukrajině bude platit už polovina zemí NATO. Vyslyšely Hegsetha

Více než polovina spojeneckých zemí oznámila, že se chce zapojit do iniciativy označované jako PURL, což jsou dodávky amerického vojenského vybavení pro Ukrajinu, za které platí země Severoatlantické...

15. října 2025  15:22,  aktualizováno  18:57

Popeláři opět vyrazili na magistrát. Odmítají obvinění ředitele Pražských služeb

Jednací sál zastupitelstva hlavního města se ve středu opět zbarvil do oranžova. Místa pro veřejnost obsadili zaměstnanci a odboráři Pražských služeb, v nichž už měsíce zuří ostré interní spory. Na...

15. října 2025  11:30,  aktualizováno  17:44

Řidič osobáku vjel u Židněvsi do protisměru, po srážce s kamionem zemřel

Tragická nehoda se ve středu odpoledne stala na silnici I/16 u Židněvsi na Mladoboleslavsku. Podle policie řidič osobního vozu z dosud neznámých příčin vjel do protisměru, kde se střetl s nákladním...

15. října 2025  17:34

Pravici zvedá kdekdo. I Fiala, Rakušan či Clintonová, hájil šéf Svobodných Turka

Českou politickou a mediální scénu v posledních dnech zahlcuje dění okolo nominanta na post ministra zahraničí v nově nastupující vládě, a to Filipa Turka. V diskusi na stanici CNN Prima News se do...

15. října 2025  17:29

Rty jako kulomet, rozplýval se Trump nad svou mluvčí. Trapné, hnus, zněla kritika

Americký prezident Donald Trump si před svým odletem z Izraele neodpustil další poznámky na vzhled historicky nejmladší tiskové mluvčí Bílého domu. Osmadvacetiletá Karoline Leavittová pro Trumpa...

15. října 2025  17:28

„Miluji Hitlera.“ Lídři republikánské mládeže psali rasistické zprávy

Lídři republikánské organizace Národní federace mladých republikánů (YRNF) napříč Spojenými státy v chatovací skupině na platformě Telegram psali rasistické, antisemitské a další nenávistné či...

15. října 2025  16:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.