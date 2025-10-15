Pamatujete si ještě na únor 2012? Mrzlo, až praštilo. Teploty v Praze padaly pod dvacet stupňů pod nulou, na Kvildě bylo minus 38. Během tří týdnů umrzlo asi třicet lidí, praskaly železniční koleje i vodovodní potrubí a v cisternách zamrzala nafta.
Hasičům zasahujícím u hořících bezdomoveckých obydlí zase zamrzaly hadice, takže nemohli hasit. Nahromaděné kry u Černošic zatarasily Berounku, kožaři rozdávali rady, jak předejít omrzlinám, a vlekaři byli také nespokojení, protože ani lyžařům se nechtělo ven. Radost měli snad jen bruslaři dovádějící na slepých ramenech Vltavy...
Pokud se vyplní předpovědi meteorologů, stejný scénář se přibližně za tři měsíce zopakuje.
V Gazpromu máme mnoho map naznačujících výchylku od normálních teplot. Víme, že chladná zima přichází jednou za deset let a jednou za dvacet let přijde abnormálně chladná zima.