Předlouhá sebechvála a republikáni jako na klíček, hodnotí média Trumpův projev

  10:47
Americký prezident Donald Trump se v projevu o stavu unie znovu snažil otrávit americkou politiku a dělit Američany, hodnotí jeho vystoupení z noci na dnešek SEČ britský list The Guardian. Server německého magazínu Der Spiegel píše o 108 minutách sebechvály a bezpodmínečně oddaných republikánech. Server Politico si zase všímá toho, čemu se Trump ve svém rekordně dlouhém proslovu vyhnul.
Americký prezident Donald Trump pronáší projev o stavu unie. (24. února 2026)

Americký prezident Donald Trump pronáší projev o stavu unie. (24. února 2026) | foto: Reuters

Americký prezident Donald Trump pronáší projev o stavu unie. (24. února 2026)
Americký prezident Donald Trump pronáší projev o stavu unie. (24. února 2026)
Americký prezident Donald Trump pronáší projev o stavu unie. (24. února 2026)
Americký prezident Donald Trump pronáší projev o stavu unie. (24. února 2026)
„Chtěl pronést královský projev. Donald Trump vstoupil v úterý do sálu Sněmovny reprezentantů USA jako středověký panovník, zatímco republikáni se seřadili a dychtivě se snažili dotknout jeho královského roucha,“ přibližuje atmosféru krátce před začátkem projevu k oběma komorám parlamentu The Guardian.

Tato iluze se ale podle deníku brzy rozplynula, a to když demokratický kongresman Al Green přišel s transparentem, na němž stálo: Černoši nejsou opice. Odkazoval se na Trumpův dřívější příspěvek na sociální síti Truth Social s videem, které zobrazovalo bývalou hlavu státu Baracka Obamu a jeho manželku Michelle jako primáty. Bílý dům později příspěvek odstranil a tvrdil, že ho zveřejnil jeho zaměstnanec omylem.

Demokratický kongresman Al Green vzkazuje Trumpovi, že černoši nejsou opice. (24. února 2026)

„Bylo to poprvé, ale ne naposledy, co se během rekordně dlouhého, 107minutového projevu tohoto aspirujícího autokrata postavila na odpor osoba jiné barvy pleti, zatímco ostatní mlčeli nebo ho hlučně povzbuzovali. Byl to večer, během něhož se Trump znovu snažil otrávit americkou politiku a rozdělit Američany,“ píše The Guardian.

Nejdelší projev o stavu unie. Trump chválil ekonomiku i ochranu hranic, varoval Írán

Deník připomíná pasáže, v nichž devětasedmdesátiletý politik mluvil o „šílených demokratech“, „somálských pirátech“ v Minnesotě nebo údajných volebních podvodech. Zatímco republikáni podle The Guardian během velké části projevu pravidelně vstávali a tleskali, demokrati zůstávali sedět, povzdychovali, kroutili hlavami nebo se prostě nudili.

Reakcí republikánských zákonodárců a ministrů si všímá i Der Spiegel, podle něhož působili jako postavičky na natahovací klíček. „Místy v minutových intervalech vyskakují ze svých sedadel. Téměř bez ohledu na to, co Donald Trump právě z pódia oznamuje,“ líčí německý magazín. „Prezidentovi stačí říct ‚Miluji Ameriku‘ a už se od jeho stranických kolegů ozývá potlesk, jásot a nadšené pískání.“

Samotný projev šéfa Bílého domu se podle magazínu místy měnil spíše ve volební vystoupení, v němž se Trump předháněl v sebechvále, ať už to bylo tvrzení, že ukončil osm válek, že Spojené státy jsou silnější než kdy dříve nebo že začal zlatý věk a klesly ceny másla i vajec. Sebechvála ale podle Spiegelu neodpovídá zcela realitě v zemi, kde většina lidí čelí tvrdé skutečnosti a kde je zhruba 60 procent obyvatel nespokojených s tím, jak si Trump v úřadu vede.

Trump v projevu lhal, odváděl pozornost a žádné řešení nenastínil, reagují demokraté

„Projev prezidenta Donalda Trumpa o stavu unie byl v mnoha ohledech určen ne tím, co řekl, ale tím, čemu se vyhnul,“ myslí si zase Politico. Americký prezident se tak podle něj na jednu stranu vyhnul chybám, jakou by byl tvrdý útok na Nejvyšší soud kvůli zrušení většiny cel zavedených administrativou nebo kritika členů vlastní strany, kteří k němu měli výhrady.

Zároveň ale Trump nenabídl žádné nové nápady týkající se bydlení nebo zdravotnictví, tedy dvou oblastí, které budou zásadní pro kampaň před podzimními volbami do Sněmovny reprezentantů a části Senátu. V obou mohou republikáni přijít o těsnou většinu.

„Nezmínil vůbec skandály kolem Jeffreyho Epsteina, které zaměstnávají politickou sféru ve Washingtonu i daleko za jeho hranicemi. Neupřesnil svou politiku vůči Íránu, přestože v regionu soustřeďuje letecké a námořní síly,“ míní Politico, podle něhož to vcelku byl projev, který pravděpodobně nezmění politický směr Trumpova druhého funkčního období.

Předlouhá sebechvála a republikáni jako na klíček, hodnotí média Trumpův projev

