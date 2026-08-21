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Čtyři dekády od tragédie u „vraždícího jezera“ Nyos. O život přišlo přes 1 700 lidí

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  9:19
Nikde ani živáčka. Kamerunské jezero Nyos totiž zabíjí.

Nikde ani živáčka. Kamerunské jezero Nyos totiž zabíjí. | foto: Profimedia.cz

Kamerunští vojáci přijíždějí do vesnice Souboum, aby pátrali po přeživších a...
Přeživší jsou ošetřováni ve venkovské nemocnici po výbuchu sopečného jezera...
Kamerunské jezero Nyos po limnické erupci, která uvolnila do okolí množství...
Kamerunské jezero Nyos vzniklo zatopením sopečného kráteru.
11 fotografií
Vklíněné mezi zelenými pláněmi a skalnatými horami působí jezero Nyos na západě Kamerunu jako pohádka, přímo zrozená pro osvěžení turistů i domorodců. Zdání ale klame.

Již dlouho mu nikdo neřekne jinak než vraždící jezero. Při výronu plynů zde před 40 lety, 21. srpna 1986, zahynulo přes 1700 lidí.

Jezero o rozloze asi 15 hektarů vyplňuje v seizmicky aktivní části nedaleko sopky Oku zbytky sopečného kráteru, který byl vytvořen zhruba před 400 lety. Jezero leží 320 kilometrů severozápadně od metropole Yaoundé a je hluboké asi 200 metrů. V podloží jezera jsou ale obrovské zásoby oxidu uhličitého, který katastrofu způsobil.

Nikde ani živáčka. Kamerunské jezero Nyos totiž zabíjí.
Kamerunští vojáci přijíždějí do vesnice Souboum, aby pátrali po přeživších a vyprošťovali těla. (26. srpna 1986)
Přeživší jsou ošetřováni ve venkovské nemocnici po výbuchu sopečného jezera Nyos. (28. srpna 1986)
Kamerunské jezero Nyos po limnické erupci, která uvolnila do okolí množství plynu z jeho hlubin.
11 fotografií

Onoho 21. srpna 1986 kolem 20:30 místního času se z jižní části jezera vznesl obrovský bílý mrak s asi 1,6 milionu tun oxidu uhličitého. Mrak rychle rostl, nabral rychlost až sto kilometrů v hodině a poté zabil vše živé v okruhu 25 kilometrů od jezera.

Katastrofu nepřežilo 1 746 lidí, dalších 20 tisíc bylo zdravotně postiženo a zahynulo také na 3 500 zvířat. Mnoho lidí - zejména ve vesnicích Nyos, Kam, Cha a Subum kolem jezera - zahynulo ve spánku ve svých postelích.

Jeden z přeživších, Joseph Mkwain z vesnice Subum, kterého okolo půlnoci vzbudilo temné dunění, později vyprávěl: „Nemohl jsem mluvit, byl jsem jakoby v bezvědomí, nemohl jsem ani otevřít ústa. Uslyšel jsem svou dceru, jak divně dýchá v posteli. Šel jsem k ní, upadl jsem. Nedošel jsem k ní. Jen jsem si všiml, že mé kalhoty jsou podivně červené a ruce mám plná zranění. Pak jsem usnul a vzbudil se až odpoledne. Dcera byla už mrtvá, všichni sousedé také. Ač jsem byl totálně zesláblý, vzal jsem motorku a jel do města Wum. Cestou jsem nezahlédl nic živého.“

První zmatené zprávy o katastrofě se do Yaoundé dostaly až za půldruhého dne. První vrtulníky však na místo neštěstí přiletěly až 26. srpna a záchranáři nechtěli věřit svým očím. Na zemi ležely spousty mrtvých lidí a zvířat, ale nic dalšího nebylo poškozeno. Nikde ani stopy po nějaké katastrofě.

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Dosud se přesně neví, co katastrofu způsobilo. Jedni se přiklánějí k možnosti sesuvu půdy, podle jiných to byla sopečná erupce, další míní, že únik plynu způsobil studený déšť. Ten měl do vod jezera vmést lavinu bahna a kamení, čímž se narušila rovnováha vrstev v jezeře a bahno nasycené CO2 se dostalo k hladině.

Oxid uhličitý se z něho začal uvolňovat do okolí a současně táhl k hladině další okysličené bahno, ze kterého se opět uvolňoval CO2. Nad jezerem se tak vytvořil smrtící mrak, který zabil vše živé.

Stejné neštěstí postihlo o dva roky dříve, 15. srpna 1984, jezero Monoun, které leží asi 200 kilometrů jižně od Nyosu. Při výronu oxidu uhličitého tam tehdy zahynulo 34 lidí.

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