Čtyři dekády od tragédie u „vraždícího jezera“ Nyos. O život přišlo přes 1 700 lidí

Již dlouho mu nikdo neřekne jinak než vraždící jezero. Při výronu plynů zde před 40 lety, 21. srpna 1986, zahynulo přes 1700 lidí.
Jezero o rozloze asi 15 hektarů vyplňuje v seizmicky aktivní části nedaleko sopky Oku zbytky sopečného kráteru, který byl vytvořen zhruba před 400 lety. Jezero leží 320 kilometrů severozápadně od metropole Yaoundé a je hluboké asi 200 metrů. V podloží jezera jsou ale obrovské zásoby oxidu uhličitého, který katastrofu způsobil.
Onoho 21. srpna 1986 kolem 20:30 místního času se z jižní části jezera vznesl obrovský bílý mrak s asi 1,6 milionu tun oxidu uhličitého. Mrak rychle rostl, nabral rychlost až sto kilometrů v hodině a poté zabil vše živé v okruhu 25 kilometrů od jezera.
Katastrofu nepřežilo 1 746 lidí, dalších 20 tisíc bylo zdravotně postiženo a zahynulo také na 3 500 zvířat. Mnoho lidí - zejména ve vesnicích Nyos, Kam, Cha a Subum kolem jezera - zahynulo ve spánku ve svých postelích.
Jeden z přeživších, Joseph Mkwain z vesnice Subum, kterého okolo půlnoci vzbudilo temné dunění, později vyprávěl: „Nemohl jsem mluvit, byl jsem jakoby v bezvědomí, nemohl jsem ani otevřít ústa. Uslyšel jsem svou dceru, jak divně dýchá v posteli. Šel jsem k ní, upadl jsem. Nedošel jsem k ní. Jen jsem si všiml, že mé kalhoty jsou podivně červené a ruce mám plná zranění. Pak jsem usnul a vzbudil se až odpoledne. Dcera byla už mrtvá, všichni sousedé také. Ač jsem byl totálně zesláblý, vzal jsem motorku a jel do města Wum. Cestou jsem nezahlédl nic živého.“
První zmatené zprávy o katastrofě se do Yaoundé dostaly až za půldruhého dne. První vrtulníky však na místo neštěstí přiletěly až 26. srpna a záchranáři nechtěli věřit svým očím. Na zemi ležely spousty mrtvých lidí a zvířat, ale nic dalšího nebylo poškozeno. Nikde ani stopy po nějaké katastrofě.
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Dosud se přesně neví, co katastrofu způsobilo. Jedni se přiklánějí k možnosti sesuvu půdy, podle jiných to byla sopečná erupce, další míní, že únik plynu způsobil studený déšť. Ten měl do vod jezera vmést lavinu bahna a kamení, čímž se narušila rovnováha vrstev v jezeře a bahno nasycené CO2 se dostalo k hladině.
Oxid uhličitý se z něho začal uvolňovat do okolí a současně táhl k hladině další okysličené bahno, ze kterého se opět uvolňoval CO2. Nad jezerem se tak vytvořil smrtící mrak, který zabil vše živé.
Stejné neštěstí postihlo o dva roky dříve, 15. srpna 1984, jezero Monoun, které leží asi 200 kilometrů jižně od Nyosu. Při výronu oxidu uhličitého tam tehdy zahynulo 34 lidí.