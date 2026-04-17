Pro Jaroslawa Kaczynského to muselo být trochu potupné. Muž považovaný svého času za šedou eminenci Polska si ve středu stoupl před kamery a prosil o peníze. Státní finanční podporu mu prý nelegálně odpírá „současný režim“ a ani mimořádné členské příspěvky na volební kampaň stačit nebudou.
„Máme vážné finanční potíže. Proto k příznivcům PiS a pravice vznáším srdečnou prosbu, aby přispěli na účet naší strany,“ uvedl Kaczynski. Na ostře sledované tiskovce ve varšavském sídle strany ovšem nešlo v první řadě o peníze – měla to být také demonstrace jednoty.
Bok po boku za drobným předsedou se tyčili dva rozhádaní kohouti, kolem kterých se strana štěpí na dva tábory.
PiS už dávno není hegemonem polské pravice. Vyrostla jí mladá a dravá konkurence, mimo jiné v podobě obdoby našich Motoristů.