Pravicový kandidát Abelardo de la Espriella vyhrál volby v Kolumbii těsně o 1,85 bodu

Obyvatelé Kolumbie si vybírali mezi zástupcem pravice, který má podporu amerického prezidenta Donalda Trumpa, a levicovým senátorem. Průzkumy veřejného mínění favorizovaly de la Espriellu, analytici očekávali těsný souboj.
Pravicová vlna v Latinské Americe v poslední době už vynesla k moci pravicové kandidáty v Bolívii, Chile, Kostarice, Ekvádoru a Hondurasu.
Příležitost hlasovat mělo 41 milionů oprávněných voličů. Vítěz by se měl ujmout funkce 7. srpna.
Nový prezident ve funkci vystřídá Gustava Petra, který se stal prvním levicovým prezidentem Kolumbie. O další prezidentský mandát se už podle ústavy ucházet nesměl.