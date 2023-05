Běloruský soud poslal opozičního novináře Prataseviče na osm let do vězení

Běloruský soud ve středu poslal bývalého šéfredaktora opozičního média Nexta Ramana Prataseviče na osm let do vězení. Úřady ho obvinily z řady trestných činů včetně spiknutí s cílem uchvátit moc. Prokuratura pro Prataseviče žádala deset let za mřížemi.