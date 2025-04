Američanka vydržela s prasečí ledvinou rekordní měsíce, pořád jde o experiment

Příchod Ukrajinců pomohl trhu. Studie odhaduje, že jich 260 tisíc zůstane v Česku

V Česku by mohlo trvale zůstat na 260 tisíc uprchlíků z Ukrajiny. I s nimi by za deset let mohlo v zemi celkem žít asi 1,36 milionu cizinců. Vyplývá to z aktualizované studie poradenské společnosti...