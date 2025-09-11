Prasečí hlavy u mešit ve Francii měly zvýšit napětí. Stopa vede na východ Evropy

  10:51
Den poté, co před mešitami v pařížské aglomeraci našli nejméně devět prasečích hlav, oznámila tamní prokuratura, že za činem stojí duo cizinců, kteří ihned po vykonání aktu opustili zemi. Podle farmáře, který jim hlavy prodal, měli auto se srbskou registrační značkou a odjeli přes Belgii. Policie se domnívá, že šlo o pokus o vyvolání nepokojů.
Prasečí hlava s nápisem „Macron“, nalezená před jednou z pařížských mešit. (10....

Prasečí hlava s nápisem „Macron", nalezená před jednou z pařížských mešit. (10. září 2025)

Mešita v Paříži, před kterou byla nalezena prasečí hlava. (9. září 2025)
Mešita v Paříži, před kterou byla nalezena prasečí hlava. (9. září 2025)
Mešita v Paříži, před kterou byla nalezena prasečí hlava. (9. září 2025)
Mešita v Paříži, před kterou byla nalezena prasečí hlava. (9. září 2025)
„Prasečí hlavy umístili cizí státní příslušníci, s jasným úmyslem vyvolat nepokoje v zemi,“ citují francouzská média obžalobu. Dodávají, že cizinci, kteří byli podle dostupných informací dva, ihned po činu opustili zemi přes sousední Belgii.

Na policii se po činu přihlásil také farmář z Normandie, za nímž podle jeho výpovědi přijeli dva cizinci v autě se srbskou registrační značkou a koupili si od něj deset kusů prasečích hlav.

Pomocí záběrů z bezpečnostních kamer pak vyšetřovatelé došli k závěru, že ono auto se srbskou registrační značkou dojelo z Normandie až do Paříže. „Vyšetřování pomocí videokamer prokázalo, že právě v tomto vozidle tito lidé dorazili do Paříže, poblíž čtvrti Oberkampf, v noci z pondělí 8. září na úterý 9. září,“ cituje prohlášení státního zastupitelství deník Le Parisien.

Další záznamy z videokamer pak zachycují muže přímo při činu, jak pokládají prasečí hlavy před několik mešit v rámci pařížské aglomerace. Krom srbských registračních značek údajně také používali chorvatská telefonní čísla, která byla lokalizována po překročení francouzsko-belgické hranice, píše francouzský portál RTL.

Vyšetřování činu tak nyní probíhá pod kvalifikací „násilí vůči etnické skupině, národu, náboženství nebo rase, spáchané za účelem prosazování zájmů cizí mocnosti“, a jako „veřejné podněcování nenávisti vůči původu, etnické příslušnosti nebo náboženství“.

Prasečí hlavy, které islámské náboženství považuje za nečisté, byly objeveny v úterý ráno v Paříži před mešitami v 15., 18. a 20. obvodu. Na jedné z této hlav byl modrým sprejem napsán nápis „Macron“, tedy příjmení francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.

Francie má jednu z největších muslimských menšin v Evropě. Čítá přibližně šest milionů lidí. Francouzští politici napříč spektrem čin odsoudili jako rasistický, plný nenávisti a muslimské komunitě vyjádřili solidaritu. Podobné činy se ve Francii staly několikrát. V loňském roce nalezli hlavu prasete před sídlem muslimské asociace v Pas-de-Calais, v roce 2019 na staveništi mešity v departementu Dordogne a v roce 2017 před mešitou v departementu Marne.

