Česko se stává dalším padouchem v NATO, píšou v Bruselu

Česko je na dobré cestě vynakládat na obranu méně než dvě procenta svého HDP, což ho staví do otevřeného střetu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem – a jeho dalšími spojenci v NATO. Napsal o tom ve čtvrtek evropský zpravodajský web se sídlem v Bruselu Politico.
Návrh rozpočtu nové vládní koalice premiéra Andreje Babiše, kterou Politico označuje za populistickou, počítá s tím, že se v porovnání s návrhem předchozí vlády z roku 2026 sníží rozpočet na obranu o zhruba 22 miliard Kč – což je podle Prahy nezbytné k nápravě nesprávného vynakládání prostředků a ochraně dalších priorit.

„Předchozí návrh byl plný podvodů… takže jsme se s tím museli vypořádat,“ řekl podle Politico v pátek skupině novinářů ve Washingtonu ministr zahraničí Petr Macinka. „Museli jsme provést určité škrty – nejen v obraně… pokud bychom to neudělali, museli by přestat financovat zdravotnictví a sociální systémy.“

Výdaje na obranu nezvýšíme, řekl Babiš. Válku na Ukrajině nemá za prioritu

Znamená to ale, že Praha formálně vyčlenila pouze 1,8 procenta svého rozpočtu na základní vojenské výdaje, což je méně než cíl dvou procent, kterého všichni členové NATO dosáhli loni, a to více než deset let poté, co byl stanoven.

„To nemá nic společného s naším postavením v NATO,“ řekl Macinka. „Ministerstvo obrany mě ujistilo, že se nám i tak podaří dosáhnout dvou procent HDP,“ dodal.

Je to riskantní krok, který může podráždit Washington i ostatní členy NATO.

„Nemyslím si, že by to (šéf NATO Mark) Rutte nechal jen tak,“ řekl diplomat NATO, kterému byla stejně jako dalším v souvislosti s tímto článkem slíbena anonymita, aby mohl svobodně hovořit. „Nemyslím si, že chce dát Trumpovi záminku k tomu, aby NATO odmítl.“

Kreml necouvne, varuje Sikorski. Starosta ukázal, jak se Varšava chystá na válku

Trumpova administrativa od svého nástupu vyvíjí tlak na evropské země, aby zvýšily své výdaje na obranu, jelikož USA stále více přesouvají svou pozornost na západní polokouli a indicko-pacifický region.

Aliance se loni dohodla na zvýšení výdajů na obranu na pět procent HDP do roku 2035, z čehož by 3,5 procenta měly tvořit vojenské výdaje.

Praha se ale ubírá opačným směrem.

Je pravděpodobné, že to pobouří další evropské vlády, které také čelí obtížným kompromisům ve snaze posílit svou vlastní obranu, často na úkor sociálních výdajů. Na loňském každoročním summitu NATO v Haagu dali spojenci průchod svému hněvu proti Španělsku poté, co se Madrid odmítl formálně zavázat k zvýšení na pět procent.

Výdaje na obranu jsou zátěž, míní třetina Čechů. Polovina pochybuje, zda by se ČR ubránila

„Po (summitu v) Haagu jsme si všichni mysleli, že se dvě procenta musí překonat,“ řekl druhý diplomat NATO. „V tomto ohledu všichni vynakládáme úsilí. Setrvání kolem dvou procent bez plánů na jejich zvýšení – nebo dokonce zpětný chod – NATO neposílí,“ dodal.

„Prezident Trump očekává, že spojenci NATO dodrží svůj slib pětiprocentních výdajů na obranu,“ reagovala mluvčí Bílého domu Anna Kellyová na dotaz serveru Politico, který přímo zmínil české výdajové plány. Česká vláda na žádost o komentář zpravodajskému webu neodpověděla.

Číselné hry

V návrhu rozpočtu se Praha zavázala vynaložit 2,1 procenta svého ekonomického výkonu na obranu. Z těchto 2,1 procenta – tedy 29 miliard Kč – však bude hodně peněz procházet jinými resorty, včetně ministerstva dopravy.

Babiš se snaží udržet výdaje na obranu nad dvěma procenty částečně dokončením dálnice D11, která vede z Prahy k polským hranicím. Není však obvyklé, aby se tohle zrovna zahrnovalo mezi jasné vojenské výdaje.

Není to poprvé, co se země NATO pokouší o takovouto rozpočtovou gymnastiku. Itálie si loni pohrála s myšlenkou, že by chystaný nový most na Sicílii za 13,5 miliardy eur zahrnula do cíle pěti procent HDP na obranu, a to jako takzvané měkké vojenské výdaje. To jsou projekty využitelné vojensky i civilně, které mohou tvořit necelou třetinu z oněch celkových pěti procent. Řím tuto myšlenku brzy opustil poté, co ho Washington za to pokáral.

Američanům už jako spojencům nikdo nevěří, říká britský analytik Clarke

Motivací pražského „kreativního účetnictví“ je především touha utrácet více jinde, včetně sociální péče, a také historicky slabý Babišův zájem o otázky obrany, uvedla Petra Guasti, docentka politologie na pražské Karlově univerzitě.

Dalším faktorem může být to, že ministerstvo obrany je ovládáno menším koaličním partnerem. Podle Politico se jedná o krajně pravicovou, proruskou stranu Svoboda a přímá demokracie, která má podle Guasti zájem na snížení výdajů na obranu v rámci své ideologické averze vůči NATO. Obecně řečeno však „nejde o zlomyslnost – jde o neschopnost, řekla Guasti. A „doufají, že s trochou štěstí jim to projde.“

I když Babiš má pověst „českého Donalda Trumpa“, nebude to stačit k získání podpory Washingtonu, soudí podle Politico Tomáš Pojar, bývalý poradce české vlády pro národní bezpečnost, který nyní pracuje pro Hudsonův institut, nakloněný republikánům.

„Ideologicky jsou ve stejném táboře… a myslí si, že to bude stačit,“ řekl. „Ale Trump chce nakonec vidět na stole peníze a zbraně… pokud to nebudeme brát vážně, budou problémy.“

Pohled dovnitř

Pro NATO pražské škrty s sebou nesou rizika. Česko se loni spolu se svými 31 spojenci dohodlo na aktualizovaných cílech pro pořízení vojenského vybavení a zajištění jednotek, které tvoří základ reakce aliance na potenciální válku s Ruskem.

Mnoho podrobností zůstává utajených. Země však veřejně uvedla, že mezi její závazky vůči NATO patří vybudování těžké mechanizované brigády – vyzbrojení několika tisíc vojáků novými tanky Leopard 2A8 a bojovými vozidly pěchoty CV90 – do letošního roku.

Ministr obrany Jaromír Zůna v úterý trval na tom, že stávající smlouvy nebudou dotčeny, ale uvedl, že vláda odloží platby za některé projekty. Jeho ministerstvo také uznalo, že bude muset odložit plány na budování kapacit NATO.

V důsledku toho se „většina velkých akvizičních programů nebo programů zadávání zakázek ministerstva obrany… fakticky zastaví,“ uvedl Jakub Janda, ředitel politicky nezávislého think-tanku Evropské hodnoty. I splnění stávajících závazků bude nyní „velmi obtížné, protože v podstatě nebudou peníze na nákup vybavení a na zvýšení počtu vojenského personálu,“ dodal.

Prezident Petr Pavel minulý týden kritizoval celkové rozpočtové škrty, které označil za „nezodpovědné“, ale slíbil, že návrh nebude vetovat .

Pavel řekl, že pokud by byl rozpočet schválen v současné podobě, v jaké je navržen, bylo by Česko jednou z mála zemí, které sledují opačný trend. „Znamenalo by to pro Českou republiku významnou ztrátu důvěryhodnosti jako partnera a spojence, a to nejen v očích našich spojenců, ale i Ukrajiny.“

26. února 2026  21:29

Česko se stává dalším padouchem v NATO, píšou v Bruselu

