Horor, běsnění, masakr. Střelba v Praze obletěla svět na titulních stranách

Zatímco v amerických novinách se titulky nesoucí zprávu o incidentu v centru v Prahy objevují převážně v zápatí titulní strany, v Evropě ji některé deníky dávají jako hlavní zprávu dne. Masová vražda, za kterou je zodpovědný čtyřiadvacetiletý student z Hostouni na Kladensku, vyvolala po celem světě vlnu soucitu a solidarity.

Prestižní deník The Washington Post o věci píše jako o „masovém zabíjení“, The New York Times jej nazývá „vzácnou střelnou spouští“. Deník The Independent zdůrazňuje atmosféru paniky umocněnou nyní již slavnou fotografií obětí, kteří se na ní krčí na římse budovy Filozofické fakulty při pokusu o útěk.

Bulvární britský deník Metro střelbu popsal jako „běsnění snipera“. V nejnovějším vydání britských novin The Yorkshire Times se objevuje reportáž, ve které redaktor líčí zděšení novomanželského páru, který v Praze trávil líbánky. Živě popisuje znepokojující situaci, kdy policisté vtrhli do restaurace, kde se spolu s novomanželských párem nacházel a evakuovali je. Pár mluvil pouze anglicky, čímž byl jejich zmatek a strach umocněn.

Mediální pokrytí střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ve Velké Británii. Deník The Yorkshire Post napsal reportáž o děsivém zážitku novomanželského páru, který je v Praze na líbánkách. (22. prosince 2023)

Některá média zveřejnila fotografii i celé jméno útočníka, ale ta, která jsou mezinárodně uznávaná, se takového kroku zpravidla zdržela.