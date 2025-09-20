Pracovní víza do USA pro zahraniční specialisty budou stát desítky tisíc dolarů

Vízový program H-1B pro kvalifikované zahraniční pracovníky, například vědce nebo programátory, jim umožňuje pracovat ve Spojených státech po dobu tří let, kterou lze prodloužit na šest let. Víza platí zahraničním specialistům zaměstnavatelé, píše AFP.
Trump se proti tomuto programu vymezoval už ve svém prvním mandátu. Odůvodňoval to tím, že chce dát přednost americkým pracovníkům a že jde o nástroj technologických firem k najímaní levnějších zahraničních pracovníků. Tak o vízech H-1B píše i agentura AP, podle niž tak podniky zaměstnávají lidi, kteří jsou ochotní pracovat za 60 tisíc dolarů ročně, což je o dost méně než platy amerických specialistů.
Také nyní Trumpova administrativa chce, aby velké technologické firmy v USA zaučovaly Američany, nikoli cizince.
„Pokud chcete někoho vyškolit, vyškolíte mladého absolventa jedné z velkých univerzit v naší zemi, vyškolíte Američany a přestanete dovážet lidi, aby nám brali práci,“ řekl před novináři v pátek ministr obchodu Howard Lutnick, který stál po boku šéfa Bílého domu v Oválné pracovně. Dodal, že všechny velké podniky s tím souhlasí, píše AP.
Největší počet zamítnutých žádostí v roce 2018
Počet žádostí o víza H-1B v posledních letech výrazně vzrostl. Administrativa tehdejšího prezidenta Joea Bidena jich přitom podle AFP schválila nejvíce v roce 2022. Naopak největší počet zamítnutých žádostí byl v roce 2018, tedy v době Trumpova prvního funkčního období.
Vízový program H-1B byl podle AP vytvořen v roce 1990 a přiděluje se prostřednictvím loterijního systému. Letos byla společnost Amazon zdaleka největším příjemcem víz H-1B s více než 10 tisíci udělenými vízy. Následovaly firmy Tata Consultancy, Microsoft, Apple a Google, uvádí AP.
Trump také v pátek podepsal výkonné nařízení k vytvoření „zlaté karty“ pro lidi, kteří mohou zaplatit jeden milion dolarů (zhruba 22 milionu korun) za trvalý pobyt, píše agentura Reuters. „Bude to ohromný úspěch,“ řekl podle AFP Trump.
Zruší dočasný ochranný status pro Syřany
Zároveň Spojené státy oznámily, že zruší dočasný ochranný status pro Syřany. Uvedlo to ministerstvo pro vnitřní bezpečnost (DHS). Jde podle agentury Reuters o součást plánů Trumpa zbavit migranty legálního statusu.
„Situace v Sýrii už nebrání jejím občanům v návratu domů. Sýrie je téměř dvě desetiletí semeništěm terorismu a extremismu a je v rozporu s našimi národními zájmy umožnit Syřanům zůstat v naší zemi,“ uvedla v pátečním prohlášení mluvčí DHS Tricia McLaughlinová.
Krok ministerstva připraví o ochranný statut více než 6000 Syřanů, kteří pobývají v USA legálně od roku 2012. Ti mají nyní 60 dnů na to, aby sami opustili Spojené státy a vrátili se do vlasti. Pokud do této lhůty zůstanou na území USA, hrozí jim podle DHS zatčení nebo deportace.
Trump usiluje o zrušení dočasného právního statusu stovek tisíc migrantů, z nichž někteří žijí a pracují v USA řadu let. Na konci srpna jeho administrativa zrušila dočasný ochranný statut také přistěhovalců z Nikaraguy, Hondurasu a Nepálu. Ochrany před vyhoštěním totiž byla podle Trumpovy administrativy v minulosti zneužívána.
Demokraté a zastánci migrantů tvrdí, že osoby s tímto statusem by mohly být nuceny vrátit se do nebezpečných podmínek a že američtí zaměstnavatelé jsou závislí na jejich pracovní síle.