Pád cestou z postele k počítači je pracovní úraz, rozhodl německý soud

Muž pracoval z domova a každé ráno scházel z ložnice po točitém schodišti o patro níže k pracovnímu stolu, jednou ale upadl a zlomil si obratel. „Nikdy před prací nesnídal,“ zdůraznil soud ve svém verdiktu, a proto lze jeho první cestu považovat za dojíždění do zaměstnání. Informoval o tom list The Guardian.

Později soud vysvětlil, že zákonné úrazové pojištění se vztahuje pouze na „první“ cestu do práce, což naznačuje, že cesta na snídani poté, co již usedl k pracovnímu stolu, by mohla být zamítnuta.

Dva soudy nižší instance se neshodly, zda lze několik metrů mezi postelí a stolem považovat za dojíždění do práce, čtvrteční federální soud si je v tomto ohledu jistý. Pojistka se podle verdiktu vztahuje na všechny zaměstnance bez ohledu na to, kde zrovna vykonávají svou práci.