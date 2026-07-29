„Buldozery na plážích už poškodily hnízdiště karet obecných, kterým hrozí vyhynutí,“ uvedl mořský biolog Olsi Nika, který stojí v čele nevládní organizace EcoAlbania. Škody způsobené na březích laguny Narta mezi 5. a 30. květnem jsou podle něj šokující.
Podle satelitních snímků získaných AFP je patrné, že v tomto období dělníci vyčistili silnici, odlesnili celou oblast a postavili most přes vodní rameno, které spojuje lagunu s mořem. Duny v Nartě byly zničeny výstavbou přístupových silnic a do přilehlých pobřežních oblastí nalili pracovníci beton, což ohrožuje mnoho druhů ptáků.
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Podle Niky je to opravdová katastrofa pro biodiverzitu na několika stovkách hektarů. „Zásahy do klíčového kanálu mezi lagunou a mořem výrazně narušily výměnu vody, která je nezbytná pro rovnováhu mokřadů,“ popsal.
Ačkoli mobilizace demonstrantů v hlavním městě vedly k pozastavení prací, jsou podle Ferdinanda Bega z Tiranské univerzity „škody na kulturním dědictví, které vznikly již dlouho před zahájením výstavby, z velké části nenapravitelné“. Friedrich Schiemer z Vídeňské univerzity označil deltu za oblast s výjimečnou ochranářskou hodnotou a doplnil, že rozsáhlé projekty cílící na rozvoj cestovního ruchu by mohly „nenapravitelně poškodit její přírodní celistvost“.
O projektu v hodnotě více než 4,5 miliardy eur (téměř 109 miliard Kč) Kushner poprvé hovořil v roce 2024. Počítá s výstavbou luxusních hotelů uprostřed kolonií plameňáků na opuštěném ostrově. Občanské organizace před ním varovaly již několik let.
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Rozsáhlý odpor veřejnosti však začal až přibližně před šesti týdny, když se objevil ostnatý drát vymezující hranice komplexu. Demonstrace v oblasti potlačili soukromí bezpečnostní strážci, což spolu s následným prohlášením Ivanky Trumpové, že vlastní osm kilometrů pobřeží přímo naproti ostrovu, vyvolalo pokračující protesty.
Vláda Ediho Ramy, která je u moci již 13 let, označuje stavbu za „nejkrásnější projekt v Evropě“ a obhajuje ho snahou o přilákání mezinárodního kapitálu, vytvoření nových pracovních míst a rozvoj albánského cestovního ruchu s cílem dohnat okolní Černou Horu, Řecko či Chorvatsko.
V polovině června na místo zamířila skupina vědců, aby odhadla škody, které mohou přípravné práce způsobit. V následné petici poukázali na škody způsobené hnízdištím karety obecné, zásahy do kanálu či na dopady na několik druhů ptáků, které jsou na této oblasti závislé při hledání potravy, odpočinku a rozmnožování.
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Protesty v Tiraně jsou v posledních týdnech méně časté, demonstrantům ale vyjádřila podporu popová hvězda Dua Lipa, která pochází z rodiny kosovských Albánců. Zpěvačka uvedla, že sdílí obavy ohledně podmínek, za kterých úřady udělují stavební povolení. Albánský zákon byl za tímto účelem v roce 2024 novelizován.
Do debaty ohledně projektu se zapojila i Evropská unie, k níž se chce Albánie připojit. „Ještě před začátkem těchto demonstrací jsme se s Albánií dohodli, že novelizace zákonů o chráněných územích a strategických investicích z roku 2024 budou v letošním roce zrušeny,“ uvedla dříve evropská komisařka pro rozšíření Marta Kosová.