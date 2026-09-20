Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Pozor na zpochybňování článku 5 NATO, reaguje Pellegrini na Fica

Autor: ,
  11:57
Slorvenský prezident Peter Pellegrini (16. září 2026)

Slorvenský prezident Peter Pellegrini (16. září 2026) | foto: TASR/Profimedia

Západní politici usilují o válku s Ruskem, my bojovat nebudeme, řekl Fico (20....
Slovenský prezident Peter Pellegrini (9. dubna 2026)
Slovenský premiér Robert Fico (9. září 2026)
Čínský prezident Si Ťin-pching přijal slovenského prezidenta Petera...
14 fotografií
Vyjádření o článku pět Severoatlantické smlouvy, který je základem kolektivní obrany členských zemí NATO, vyžadují mimořádnou opatrnost, prohlásil slovenský prezident Peter Pellegrini s tím, že Slovensko nesmí zpochybňovat své závazky. Reagoval tím na premiéra Roberta Fica, který vyjádřil velké obavy z vyhrocení války na Ukrajině v celoevropský konflikt.

Fico uvedl, že nechce, aby se Slovensko „stalo součástí nějakého vojenského konfliktu kvůli nějakému článku pět“.

„Nemůžeme vysílat signál, že se Slovensko v případě konfliktu bude držet bokem,“ řekl Pellegrini. Poznamenal, že členství v Alianci je spojeno s výhodami a také se závazky.

Pellegrini řekl, že s Ficem o jeho slovech nehovořil, ale že si je vysvětluje jako výzvu, aby alianční země současné vojenské napětí s Ruskem nevyhrocovaly, a tak spor nepřerostl ve válku. „Snažím se vysvětlit si ta slova, abychom nemuseli aktivovat článek pět,“ dodal.

Západní politici usilují o válku s Ruskem, my bojovat nebudeme, řekl Fico

Fico, který udržuje dobré vztahy s Kremlem, tento týden v Prešově vyjádřil obavy o vývoj konfliktu Ruska proti Ukrajině. „Situace nikdy nebyla tak vážná a vypjatá, pokud jde o možnost celoevropského vojenského konfliktu, jako je tomu nyní,“ řekl ministerský předseda.

Dodal, že udělá vše pro to, aby Slovensko nebylo zataženo do bojů, byť Bratislavě záleží na spolupráci a na plnění závazků. V této souvislosti hovořil o tom, že stačí, když nějaký dron úmyslně nebo neúmyslně v některé zemi NATO trefí obytný dům nebo zabije civilisty. Poukázal na kolektivní obranu NATO podle článku pět Severoatlantické smlouvy, který útok na jednoho člena Aliance považuje za útok proti všem.

Budu bojovat za konec války, impotence Evropy je strašná, říká Babiš

V sobotu pak ve videu na síti Facebook prohlásil, že někteří západní politici usilují o konflikt mezi Severoatlantickou aliancí (NATO) a Ruskem poté, co selhala strategie zničit Rusko ve válce na Ukrajině. K invazi na Ukrajinu dal přitom rozkaz v únoru 2022 ruský prezident Vladimir Putin, čímž rozpoutal v Evropě největší ozbrojený konflikt od konce druhé světové války. Ukrajina se od té doby brání.

„Válka mezi Ruskem a Ukrajinou, i když jde ze strany Ruska o porušení mezinárodního práva, není naší válkou. A není ani válkou NATO,“ řekl Fico. Ve svém vyjádření také uvedl, že vytvořit záminku k rozpoutání války je snadné a že Bratislava nepošle vojáky do boje na základě „vymyšlené záminky“.

Fico těsně před odjezdem zrušil cestu na Ukrajinu, kvůli nemoci

Fico plánoval v pátek navštívit Ukrajinu, svou cestu však zrušil a odůvodnil to náhlou nemocí, jejíž povahu neupřesnil. Slovenský premiér dlouhodobě čelí kritice, že je vstřícný vůči Rusku, které je ve válce agresorem. Kritici poukazují na to, že se například v květnu zúčastnil v Moskvě oslav konce druhé světové války v Evropě, zatímco Kyjev od počátku ruské invaze nenavštívil.

Vstoupit do diskuse (18 příspěvků)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Kdo vládne Instagramu v Evropě? Podívejte se na hvězdy jednotlivých zemí

Instagramové hvězdy z celé Evropy

Kdo má nejvíc sledujících na Instagramu v jednotlivých evropských zemích? S přehledem kralují sportovci v čele s fotbalisty. Některé země ale překvapily a sportovci se rozhodně na nejvyšších příčkách...

Dny NATO nabídly davům impozantní představení letců i nové stroje armády

An-124 Ruslan na Dnech NATO v Ostravě a ukázka vozidla Titus. (19. září 2026)

Na mošnovském letišti v sobotu začaly dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Největší zážitek pro návštěvníky nabídla...

Marek Eben a Tereza Kostková končí s moderováním StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková na tiskové konferenci 14. ročníku StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková v televizní show StarDance skončí. Čtrnáctý ročník, který začíná 10. října, bude jejich poslední. Oblíbený pořad moderovali od roku 2006. Informaci dvojice oznámila na...

Osmnáctiletý řidič dostal na mokré silnici smyk. Po srážce s autem v protisměru zemřel

Na silnici mezi Kolínem a Poděbrady došlo k vážné dopravní nehodě, při které...

Po střetu s protijedoucím vozidlem zemřel osmnáctiletý řidič na silnici mezi Kolínem a Poděbrady. Na místo jely všechny složky záchranného systému, druhého řidiče převezly letecky do nemocnice.

Chtěl bych, abys byl zase náš táta, vzkázal zesnulému Tesaříkovi syn ve smuteční síni

Marie Rottrová na posledním rozloučení s Richardem Tesaříkem (16. září 2026,...

Ve strašnickém krematoriu v Praze se kolegové a veřejnost rozloučili se spoluzakladatelem a frontmanem kapely Yo Yo Band Richardem Tesaříkem. Na smutečním obřadu promluvil syn Štěpán, zazněly zde...

Při nehodě lodi v Norsku zemřel Čech, další tři se pohřešují

Most Storseisundet na Atlantické cestě, který spojuje pevninský poloostrov...

Při nehodě lodi v Norsku zahynul Čech, další tři se pohřešují. V neděli to sdělilo české ministerstvo zahraničí s tím, že místní policie nepředpokládá, že by někdo přežil. Norská média v sobotu...

20. září 2026  12:33,  aktualizováno  12:53

Potupa Putina během volební frašky. Rekordní útok zasáhl moskevskou rafinerii

Zasáhli jsme klíčovou ruskou rafinérii, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr...

Závěrečný den ruských voleb do Státní dumy poznamenal nebývalý úder. Kyjev vyslal obří roj dronů, který zasáhl logistické uzly a dokonce zapálil klíčovou moskevskou rafinerii. Ruské hlavní město v...

20. září 2026  12:51

Hrozil zabitím třídy prvňáků i útokem na orloj. Policie vzala muže do vazby

ilustrační snímek

Policie zadržela a obvinila devětatřicetiletého muže, který podle ní v zaslaných e-mailech opakovaně vyhrožoval usmrcením či závažným násilím. Oznamoval například usmrcení celé třídy prvňáků,...

20. září 2026  12:45

Nový transportní letoun i protivzdušná obrana. Dny NATO 2026 pokračují

Přímý přenos
Neděle nabízí návštěvníkům Dnů NATO velkolepý program. (20. září 2026)

Na mošnovském letišti pokračují Dny NATO v Ostravě, největší bezpečnostní show v Evropě. Česká armáda představuje novou protivzdušnou obranu a také nejnovější transportní letoun. Osmihodinový program...

20. září 2026  8:40,  aktualizováno  12:38

Vláda v pondělí představí opatření proti drahým palivům, oznámil Havlíček

Vysoké ceny paliv, zejména nafty u čerpacích stanic poblíž centra Prahy. (7....

Vláda už má připravena opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Konkrétní kroky oznámí po jednání kabinetu v pondělí. V pořadu Partie televize CCN Prima News to v neděli řekl ministr průmyslu a...

20. září 2026  12:24,  aktualizováno  12:36

Havlíček odmítá hon za procenty na obranu. Šetříte kosmeticky, řekl Jurečka

Vicepremiér Karel Havlíček přijel na jednání s ministryní financí Alenou...

Závazky vůči Severoatlantické alianci i stav státního rozpočtu České republiky byly hlavními tématy pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka je růst...

20. září 2026  12:19

Je Znojmo bezpečné? Volebními tématy jsou i levné byty a parkování

Ve Znojmě se po čtyřleté opravě znovu otevřela veřejnosti radniční věž....

Po minulých komunálních volbách usedla do vedení Znojma koalice ANO se starostkou Ivanou Solařovou, SPD a Znojmáci. Na radnici se však končí v jiné sestavě – vládne SPOLU, Naše Znojmo, Pro Znojmo a...

20. září 2026  12:16

Transparentní nejsou, ale je to minimum, co můžeme udělat. Rusové v Česku volili

Rusové žijící v Česku mohou v Praze hlasovat ve volbách do Státní dumy. (20....

Vědí, že jejich hlas nic nezmění. Přesto v neděli přišli volit. „I když bude lístek zfalšovaný nebo nebude počítán vůbec, je to způsob, jak aspoň říct, že jsme proti,“ říká jeden z Rusů před...

20. září 2026  12:05

Historie v bezpečí. Vědci vyvinuli zpomalovač hoření pro ochranu archiválií

Profesor Michal Ďurovič z VŠCHT kontroluje po konci testu obsah lepenkových...

Čeští vědci vyvinuli speciální technologii, která může pomoci lépe chránit archivy před požárem. Speciální zpomalovač hoření nanesený na klasickou lepenkovou krabici výrazně omezuje šíření případného...

20. září 2026

Pozor na zpochybňování článku 5 NATO, reaguje Pellegrini na Fica

Slorvenský prezident Peter Pellegrini (16. září 2026)

Vyjádření o článku pět Severoatlantické smlouvy, který je základem kolektivní obrany členských zemí NATO, vyžadují mimořádnou opatrnost, prohlásil slovenský prezident Peter Pellegrini s tím, že...

20. září 2026  11:57

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vložky v devíti školách z deseti. Bez nepořádku, zato s diskuzemi o menstruaci

Menstruační potřeby jsou podle vyhlášky od ledna povinnou výbavou všech...

Už druhý školní rok jsou na některých školách menstruační potřeby jako vložky a tampony pro dívky zdarma. Povinně je školy na toaletách musí mít od ledna. Novinka vyvolávala obavy, že se zvýší...

20. září 2026  11:35

České alpinisty překvapila v Rakousku tma, musel pro ně letět vrtulník

Lienzské Dolomity (15. září 2026)

Na jihu Rakouska se v sobotu dostala do problémů dvojice českých alpinistů, které v těžkém terénu bez čelovek zastihla tma. Ze skalní stěny je museli záchranáři vyzvednout vrtulníkem, informovala...

20. září 2026  11:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet