Ze zákazu pozitivní diskriminace na univerzitě v USA netěží běloši, ale jiní

Jako příslušníci menšiny se podle MIT identifikuje 16 procent studentů, kteří byli nově přijati na tuto univerzitu, zatímco před rokem to bylo o deset procent více. Podíl nově přijatých černošských studentů klesl za stejné období z 15 procent na pět, informovalo zpravodajský server BBC.

Americký nejvyšší soud loni rozhodl, že univerzity nesmějí při nabírání studentů zohledňovat jejich etnickou příslušnost, jelikož je to v rozporu se 14. dodatkem americké ústavy o rovném postavení před zákonem. Podporování menšin se pod názvem „affirmative action“ zrodilo v USA v šedesátých letech s cílem odstranit rasovou segregaci a dát všem Američanům stejnou příležitost v práci a ve vzdělávání.

Podpora sociálně či rasově znevýhodněných skupin ve školství a veřejném životě se promítla do systému přijímání na střední a vysoké školy, které směly zvýhodňovat černošské a hispánské uchazeče, aby kompenzovaly jejich sociální handicap.

Stu Schmill, který vede přijímací oddělení MIT, řekl, že pokles čekal. Dodal, že „nepochybuje o tom, že jsme nepřijali mnoho velmi kvalifikovaných a vhodných uchazečů..., kteří by vynikli“.

Rektorka MIT Sally Kornbluthová v prohlášení uvedla, že nově přijatí studenti jsou „jako vždy výjimeční“. V důsledku loňského rozhodnutí nejvyššího soudu ale letošní nábor podle ní nepřináší „stejnou míru velké rasové a etnické rozmanitosti, které komunita MIT společně dosáhla v posledních několika desetiletích“.

V posledních letech se podle Schmilla přibližně 25 procent studentů přijatých na MIT identifikovalo jako černoši, Hispánci, původní obyvatelé Severní Ameriky či tichomořští ostrované. Letos podíl přijatých černošských studentů klesl na pět procent z 15 procent a podíl studentů hispánského a latinskoamerického původu klesl na 11 procent z 16 procent.

Bělošští studenti tvoří 37 procent nového ročníku, zatímco loni jich bylo 38 procent. Podíl asijských studentů se naopak zvýšil ze 40 procent na 47. Ti tak fakticky na opatření jako jediní vydělali.

Údaje nedávají dohromady 100 procent, protože někteří studenti se hlásí k více rasám nebo etnikům.

Podle údajů ze sčítání lidu z roku 2023 se více než 40 procent obyvatel USA identifikuje jinak než pouze běloši.

Schmill uvedl, že v roce před rozhodnutím nejvyššího soudu byl na univerzitě největší podíl studentů z nedostatečně zastoupených menšin v její historii. Dodal, že MIT letos nezjišťovala informace o rase nebo etnické příslušnosti od zájemců o studium, ale pouze od těch, kteří byli přijati a zapsali se ke studiu.

Univerzita uvedla, že rozhodnutí soudu ji přimělo k rozšířit iniciativy v oblasti náboru a finanční pomoci, které upřednostňují studenty z nízkopříjmových skupin.

Edward Blum z aktivistické skupiny Students for Fair Admissions (Studenti za spravedlivé přijímání), která se v otázce pozitivní diskriminace obrátila na nejvyšší soud, listu The New York Times (NYT) řekl, že nyní „každý přijatý student... bude vědět, že byl přijat pouze na základě svých vynikajících studijních a mimoškolních výsledků, nikoliv na základě barvy pleti“.