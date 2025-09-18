Kvalita ovzduší trpí. Emise z lesních požárů v Evropě dosáhly maxima za čtvrt století

Emise z lesních požárů podle služby Copernicus od ledna do poloviny září překonaly maximum z let 2003 a 2017, kdy zůstaly pod hranicí 12 milionů tun CO2.
Pro srovnání letošní údaj odpovídá emisím skleníkových plynů české průmyslové výroby v roce 2023. Copernicus uvádí, že jde o odhad, který je stále provizorní, protože lesní požáry požáry v některých oblastech stále pokračují.
|
Prudký nárůst znečištění ovzduší v Česku způsobily požáry v Kanadě, potvrdili vědci
Více než polovina emisí vznikla při požárech v Portugalsku a Španělsku. „Celkové emise v regionu, které byly do začátku srpna pod průměrem, se zásadně změnily během jednoho týdne,“ uvedla služba.
Poukázala tak na rozsáhlé srpnové požáry, které podle jiného unijního systému EFFIS ve Španělsku zničily 3827 kilometrů čtverečních plochy a v Portugalsku přes 2700 kilometrů čtverečních území. Výrazné lesní požáry během léta zasáhly také Kypr, Turecko a některé balkánské země.
Během léta, které bylo podle služby Copernicus z tohoto hlediska velmi aktivní, ovzduší v Evropě zhoršovaly i další výrazné faktory. Služba uvádí dým z kanadských lesních požárů, neobvykle silný přísun prachu ze Sahary a také vysoké koncentrace přízemního ozónu, které se projevují především při vlnách veder.