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Požáry ve Španělsku i Kanadě mění barvu evropské oblohy. Čekají se rudé západy slunce

Petra Škraňková
  11:47
Oranžové nebe nad jezerem Sheridan v kanadské provincii Britská Kolumbie (24....

Oranžové nebe nad jezerem Sheridan v kanadské provincii Britská Kolumbie (24. července 2026) | foto: Erica McGavinReuters

Satelitní snímek zachycuje stoupající kouř z lesního požáru v...
Rudou obloha nad jezerem Moutchic způsobily požáry ve francouzské obci...
Rozsah kouře v neděli 26. července v časných ranních hodinách na družici MTG
Měření profilu atmosféry z ceilometru ze stanice Waldmünchen blízko českých...
79 fotografií
Kouř z rozsáhlých lesních požárů ve Španělsku, Francii i Kanadě putuje tisíce kilometrů nad Evropou. Dánští meteorologové očekávají, že dnes a zítra zbarví západ a východ slunce do sytě červených odstínů, ve východním Norsku pak vytvoří výrazně oranžovou večerní oblohu.

Kouř z požárů poblíž francouzského Bordeaux zachytily satelity NASA ve výšce kolem osmi kilometrů. Ve vysokých vrstvách atmosféry jej následně unášejí vzdušné proudy dál nad Evropu.

„Nejnovější předpovědi ukazují, že kouř z lesních požárů ve Španělsku a Francii je unášen jihozápadním proudem vzduchu a v nadcházejících dnech se bude přes Francii přesouvat směrem ke střední Evropě. Stejný proud vzduchu by mohl do Evropy přinést i trochu saharského prachu,“ uvedl Mark Parrington z evropské služby Copernicus (CAMS, Copernicus Atmosphere Monitoring Service) německému serveru Ippen Media. „Aerosoly se budou během tohoto týdne přesouvat přes jižní Německo,“ dodal.

Nad Jutský poloostrov dorazí mezi čtvrtkem a pátkem. „V Dánsku budou východy a západy slunce výrazně červenější než obvykle,“ řekl meteorolog Anders Brandt ve vysílání veřejnoprávní stanice DR Vejret.

Nad českým územím zaznamenaly meteorologické přístroje kouř z rozsáhlých lesních požárů minulý víkend. Podle naměřených údajů byl ve výšce od tří do 4,5 kilometru nad zemským povrchem, takže nehrozily žádné zvýšené koncentrace zplodin při zemi.

„Kouř se aktuálně vyskytuje nad západní Evropou a nad naše území nezasahuje. Dle družicových dat se také zdá, že koncentrace jsou i zde už nižší než před pár dny,“ upřesnil pro iDNES.cz meteorolog z plzeňské pobočky ČHMÚ Martin Adamovský.

Rozsah kouře v neděli 26. července v časných ranních hodinách na družici MTG
Měření profilu atmosféry z ceilometru ze stanice Waldmünchen blízko českých...

Rozsah kouře v neděli 26. července na družici MTG a na měření z ceilometru ze stanice Waldmünchen blízko českých hranic v Bavorsku.

Kouř z Kanady překonal Atlantik

Není to přitom jediný zdroj kouře. Už v minulých dnech dorazily nad sever Evropy také částice z rozsáhlých požárů ve střední Kanadě, které přes Atlantik přeneslo tryskové proudění. Jemné částice sazí a popela rozptylují modrou složku slunečního světla účinněji než červenou, takže při východu a západu Slunce zesilují červené a oranžové odstíny oblohy.

Oranžové nebe nad jezerem Sheridan v kanadské provincii Britská Kolumbie (24. července 2026)
Satelitní snímek zachycuje stoupající kouř z lesního požáru v Andernos-les-Bains v departementu Gironde ve Francii. (24. července 2026)
Rudou obloha nad jezerem Moutchic způsobily požáry ve francouzské obci Lege-Cap-Ferret v oblasti Bordeaux (25. července 2026).
Rozsah kouře v neděli 26. července v časných ranních hodinách na družici MTG
79 fotografií

Obyvatelé norského Bergenu o víkendu hlásili slabý zápach kouře a meteorologové jej spojili s požáry v Kanadě. Podle nich šlo o krátkodobý jev způsobený přeháňkami, které část kouřové vrstvy stáhly blíže k povrchu. Po změně směru větru se však opět rozptýlil.

Rozsah přenosu kouře odpovídá mimořádně silné požárové sezoně. Podle deníku The Guardian hoří ve střední Kanadě více než tisíc lesních požárů. Ve Francii a Španělsku si požáry včetně těch v okolí Bordeaux vyžádaly evakuaci více než 330 tisíc lidí. Kouř vynesený do vysokých vrstev atmosféry může díky silnému proudění urazit tisíce kilometrů. Častěji než zhoršenou kvalitu ovzduší pak lidem připravuje nezvykle rudé východy a západy slunce.

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Kouř z lesních požárů je považován za asi desetkrát toxičtější než běžné znečištění ovzduší fosilními palivy. Uvedli to vědci ve Stanfordské zprávě z roku 2025. Podle německé Federální agentury pro životní prostředí jsou jemné částice uvolňované během lesních požárů obzvláště nebezpečné pro člověka. A kouř se může šířit na kilometry – což je podceňované nebezpečí.

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Požáry ve Španělsku i Kanadě mění barvu evropské oblohy. Čekají se rudé západy slunce

Oranžové nebe nad jezerem Sheridan v kanadské provincii Britská Kolumbie (24....

Kouř z rozsáhlých lesních požárů ve Španělsku, Francii i Kanadě putuje tisíce kilometrů nad Evropou. Dánští meteorologové očekávají, že dnes a zítra zbarví západ a východ slunce do sytě červených...

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