V Evropě nadále panují extrémní teploty. Požáry už mají první oběti

  20:54
Velkou část Evropy sužují vedra a požáry. Platí to zejména ve Španělsku, Portugalsku, Chorvatsku, Řecku, Albánii a Černé Hoře. Teploty v některých oblastech vystoupaly nad 40 stupňů. Ve Španělsku musely kvůli ohni tisíce lidí opustit domovy a u města Tres Cantos zemřel jeden muž. Na severozápadě Turecka hasiči evakuují stovky obyvatel, oheň už dostali pod kontrolu. V Černé Hoře zemřel jeden voják.
Požár nad ostrovem Chios v Řecku, (12. srpna 2025)

Požár nad ostrovem Chios v Řecku, (12. srpna 2025) | foto: Reuters

Ve Španělsku si požár u města Tres Cantos vyžádal jednoho mrtvého. Kvůli požárům muselo během dne opustit svá obydlí několik tisíc lidí v různých regionech. Dohromady na 2000 lidí se muselo evakuovat v pondělí večer a v úterý ráno v Andalusii na jihu země. Silné požáry pokračují i na opačné straně Španělska, v regionu Kastilie-Léon, kde bylo nutné evakuovat na 3800 lidí.

„Čelíme extrémnímu riziku lesních požárů,“ uvedl v úterý ráno španělský premiér Pedro Sánchez. Podle předpovědi by vlna veder mohla začít dnes v části Španělska polevovat, trvá už od neděle 3. srpna.

V Portugalsku se v úterý více než 700 hasičů snažilo uhasit požár v obci Trancoso, asi 350 kilometrů severovýchodně od Lisabonu. Menší požáry dále hoří na severu země.

V Černé Hoře v úterý zahynul voják, který pomáhal s hasicími pracemi. Převrátila se na něj cisterna s vodou, další muž utrpěl vážná zranění. Hasiči za pomoci vojáků bojovali s požárem v okolí Podgorice již druhý den, uvedlo tamní ministerstvo obrany ve svém prohlášení. Situace je momentálně nejhorší právě v Podgorici.

Požár na řeckém ostrově Zakynthos si vynutil evakuaci hotelů. Hoří i na Kefalonii

Extrémní vedra zvýšila riziko vzniku požárů také v Maďarsku a Bulharsku. V Řecku si sedm velkých lesních požárů, které vypukly převážně na západě země, vynutilo několik evakuací a zničilo domy a podniky. Hoří na ostrovech Zakynthos a Kefalonie nebo Chios. Kvůli lesnímu požáru na Zakynthu se museli evakuovat lidé z několika hotelů. „Požár se dramatizuje s ohledem na horké počasí a vítr, který by měl ale od zítřka slábnout,“ řekla výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.

Českých turistů na Zakynthu se ale podle ní situace zatím nedotkla. Lesní požáry však zasáhly i další řecké oblasti. Druhý nejvyšší stupeň varování byl vyhlášen na západním pobřeží, v aténském regionu, na velké části Peloponésu, v Thrákii či na Lesbu.

Balkánské státy se v poslední době kvůli vysokým teplotám potýkají s požáry často. V noci na pondělí bojovali chorvatští hasiči s plameny nedaleko Splitu a oheň sužoval i Albánii. Vysokým teplotám čelí také Kosovo, kde v červenci naměřili nejteplejší den v historii s teplotou 42,4 stupně, píše agentura AFP.

Stovky evakuací a pozastavení námořní dopravy

Ve Francii v úterý vedra zasáhla hlavně jihozápad a centrální oblasti země. Celkem 14 z 96 departementů v pevninské Francii vyhlásilo nejvyšší, červený stupeň varování před vedry. Některé obce za teplot kolem 40 stupňů nabídly bezplatný nebo zlevněný vstup do veřejných bazénů.

Hasičům se podařilo dostat z velké části pod kontrolu rozsáhlý lesní požár v severozápadním Turecku, oznámily v úterý úřady poté, co oheň vyvolal stovky evakuací a vedl k pozastavení námořní dopravy. Požár vypukl na zemědělské půdě v provincii Canakkale a kvůli silnému větru se dostal do obytné zóny. Bylo kvůli němu evakuováno na 2.000 obyvatel. Hasiči stále bojují s dalšími dvěma lesními požáry v provinciích Manisa a Izmir v západním Turecku.

Jih Evropy dál sužují vedra, Středomoří bojuje s plameny. Ochladí se příští týden

Vlna veder začala v pátek a očekává se, že bude pokračovat celý týden a zasáhne i další země například Velkou Británii, kde se i ve středu očekávají teploty ke 34 stupňům zejména v jižních částech Anglie a v Londýně, napsala agentura AP.

Vědci varují, že klimatické změny zhoršují četnost a intenzitu veder a sucha, což zvyšuje náchylnost některých částí Evropy k lesním požárům.

Evropa se otepluje rychleji než kterýkoli jiný kontinent, a to dvakrát rychleji, než je celosvětový průměr od 80. let 20. století, uvedla meteorologická služba Evropské unie Copernicus. Loňský rok byl v Evropě i celosvětově nejteplejším rokem v historii, uvedla už dříve monitorovací agentura.

