Silný vítr vehnal oheň na předměstí třetího nejlidnatějšího řeckého města Patras s přibližně 200 tisíci obyvateli, což si vyžádalo mimo jiné evakuaci dětské nemocnice; obloha se zaplnila kouřem. Za dva dny shořelo v okolní oblasti Achaia téměř 10 tisíc hektarů porostu.
Řecko ve středu čelilo na několika místech rozsáhlým lesním a polním požárům, které od úterý zuří na ostrovech Zakynthos a Kefalonie v Jónském moři, kde bylo nutné evakuovat i několik hotelů. Mohutné požáry hlásí i ostrov Chios v Egejském moři či severní část Peloponésu.
Proti ohni bojuje na 5 tisíc hasičů a v Řecku nyní působí i hasiči z České republiky. „Brzy nad ránem byl náš tým počtvrté aktivován a vyslán k velkému požáru porostu u města Megara, 35 km od Athén,“ napsali na síti X. Čeští hasiči jsou v Řecku od července. S jejich návratem do ČR se počítá na konci týdne.
Vlna veder začala v pátek a očekává se, že bude pokračovat celý týden a zasáhne i další země. Ve Španělsku, Turecku a Albánii byla už dříve hlášena nejméně tři úmrtí.
Situace je stále napjatá také ve Španělsku. V severozápadní části země se soustředí většina z patnácti velkých požárů. Podle úřadů bylo v této oblasti preventivně evakuováno více než 8 tisíc lidí kvůli dvěma požárům v provinciích Léon a Zamora, kde hoří už několik dní a oheň má na svědomí dva mrtvé.
Sedm lidí muselo být ve středu v důsledku požárů hospitalizováno, z toho čtyři v kritickém stavu, uvedly místní úřady. Ve stejné oblasti Španělska zemřel v úterý při hašení požáru 35letý dobrovolný hasič.
Dalším regionem, kde je situace znepokojivá, je autonomní oblast Galicie, kde plameny už zničily asi 11 500 hektarů, zejména v provincii Ourense, kde se hasičům nedaří uhasit velký požár u obce Chandrexa de Queixa.
V sousedním Portugalsku bojovalo přes den na 2100 hasičů za podpory dvaceti letadel s pěti požáry na severu a ve středu země. Silné poryvy větru v noci oživily požár v Trancosu, který ohrožuje několik vesnic.
V Arganilu, nedaleko Coimbry lesní požár postupoval v těžko přístupném horském terénu a zahalil několik vesnic hustým kouřem. Obyvatelé, zejména starší lidé, byli preventivně evakuováni. Portugalsko prodloužilo preventivní opatření proti lesním požárům do pátku kvůli zvýšenému riziku spojenému s vysokými teplotami.
Šíření požárů napomáhají vysoké teploty, silný vítr a také dlouhodobé sucho.
Extrémní vlny veder postihují Evropu ve 21. století opakovaně a odborníci je často dávají do souvislosti s klimatickými změnami. Evropa je podle meteorologické služby Evropské unie Copernicus „kontinentem, který se otepluje nejrychleji na světě“.