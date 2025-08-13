Požáry nadále sužují jih Evropy. V Řecku kvůli nim evakuovali dětskou nemocnici

  22:19
Lesní požáry v jižní Evropě nabraly ve středu na intenzitě, zejména v Řecku, kde se hasiči snažili před ohněm ochránit třetí největší řecké město Patras. S několika požáry bojuje i Španělsko a Portugalsko.
Silný vítr vehnal oheň do třetího nejlidnatějšího řeckého města Patras. (13. srpna 2025)

Silný vítr vehnal oheň do třetího nejlidnatějšího řeckého města Patras. (13. srpna 2025) | foto: AP

Silný vítr vehnal oheň do třetího nejlidnatějšího řeckého města Patras. (13....
Silný vítr vehnal oheň do třetího nejlidnatějšího řeckého města Patras. (13....
Silný vítr vehnal oheň do třetího nejlidnatějšího řeckého města Patras. (13....
Silný vítr vehnal oheň do třetího nejlidnatějšího řeckého města Patras. (13....
Silný vítr vehnal oheň na předměstí třetího nejlidnatějšího řeckého města Patras s přibližně 200 tisíci obyvateli, což si vyžádalo mimo jiné evakuaci dětské nemocnice; obloha se zaplnila kouřem. Za dva dny shořelo v okolní oblasti Achaia téměř 10 tisíc hektarů porostu.

Řecko ve středu čelilo na několika místech rozsáhlým lesním a polním požárům, které od úterý zuří na ostrovech Zakynthos a Kefalonie v Jónském moři, kde bylo nutné evakuovat i několik hotelů. Mohutné požáry hlásí i ostrov Chios v Egejském moři či severní část Peloponésu.

OBRAZEM: Koupání pod Eiffelovkou i lesní požáry. Evropu zachvátila vlna veder

Proti ohni bojuje na 5 tisíc hasičů a v Řecku nyní působí i hasiči z České republiky. „Brzy nad ránem byl náš tým počtvrté aktivován a vyslán k velkému požáru porostu u města Megara, 35 km od Athén,“ napsali na síti X. Čeští hasiči jsou v Řecku od července. S jejich návratem do ČR se počítá na konci týdne.

Vlna veder začala v pátek a očekává se, že bude pokračovat celý týden a zasáhne i další země. Ve Španělsku, Turecku a Albánii byla už dříve hlášena nejméně tři úmrtí.

Čeští hasiči v Řecku čelí silnému větru. Občas z letadel dostaneme sprchu, líčí

Situace je stále napjatá také ve Španělsku. V severozápadní části země se soustředí většina z patnácti velkých požárů. Podle úřadů bylo v této oblasti preventivně evakuováno více než 8 tisíc lidí kvůli dvěma požárům v provinciích Léon a Zamora, kde hoří už několik dní a oheň má na svědomí dva mrtvé.

Sedm lidí muselo být ve středu v důsledku požárů hospitalizováno, z toho čtyři v kritickém stavu, uvedly místní úřady. Ve stejné oblasti Španělska zemřel v úterý při hašení požáru 35letý dobrovolný hasič.

Dalším regionem, kde je situace znepokojivá, je autonomní oblast Galicie, kde plameny už zničily asi 11 500 hektarů, zejména v provincii Ourense, kde se hasičům nedaří uhasit velký požár u obce Chandrexa de Queixa.

Startuje několikadenní vlna veder, může být až 37 stupňů

V sousedním Portugalsku bojovalo přes den na 2100 hasičů za podpory dvaceti letadel s pěti požáry na severu a ve středu země. Silné poryvy větru v noci oživily požár v Trancosu, který ohrožuje několik vesnic.

V Arganilu, nedaleko Coimbry lesní požár postupoval v těžko přístupném horském terénu a zahalil několik vesnic hustým kouřem. Obyvatelé, zejména starší lidé, byli preventivně evakuováni. Portugalsko prodloužilo preventivní opatření proti lesním požárům do pátku kvůli zvýšenému riziku spojenému s vysokými teplotami.

V Evropě nadále panují extrémní teploty. Požáry mají nejméně pět obětí

Šíření požárů napomáhají vysoké teploty, silný vítr a také dlouhodobé sucho.

Extrémní vlny veder postihují Evropu ve 21. století opakovaně a odborníci je často dávají do souvislosti s klimatickými změnami. Evropa je podle meteorologické služby Evropské unie Copernicus „kontinentem, který se otepluje nejrychleji na světě“.

13. srpna 2025  20:27,  aktualizováno  22:21

