Vítr v Los Angeles se uklidnil. Hasiči dostávají požáry pod kontrolu

„Devítidenní větrné obléhání konečně skončilo,“ uvedla podle deníku The New York Times (NYT) losangeleská pobočka americké Národní meteorologické služby (NWS). V kopcích nad Los Angeles sice dnes na některých místech stále platila silná výstraha před vznikem ohňů, po dnech s větrem dosahujícím v nárazech 100 kilometrů v hodině nebo i více se však dnes očekávala maxima do 65 kilometrů, a to jen výjimečně. Meteorologové také předpovídali ochlazení.

Po sérii požárů z minulého týdne v terénu zůstávají tisíce hasičů, kteří zajišťují obvody spálených zón, aby se ohně nezačaly znovu šířit. Kalifornský úřad pro boj s požáry Cal Fire dnes hlásil další pokrok v souvislosti se dvěma masivními požáry, které dohromady zničily přes 12 000 staveb a zabily nejméně 25 lidí.

Požár Palisades, který se prohnal obcí Pacific Palisades na západě metropolitní oblasti a spálil skoro 100 kilometrů čtverečních, je nyní pod kontrolou z 22 procent. O něco menší požár Eaton, který zdevastoval město Altadena severovýchodně od centra Los Angeles, je zajištěný už z 55 procent, uvádí Cal Fire. O den dříve tyto údaje činily 19 respektive 45 procent.

Uvedená dvojice živlů představuje nejhorší přírodní pohromu v dějinách Los Angeles a možná vůbec nejnákladnější katastrofu v historii USA. Lesní požáry v dané oblasti nejsou ničím neobvyklým, podle expertů je však jejich hrozba čím dál silnější v důsledku klimatických změn poháněných spalováním fosilních paliv. Co přesně největší ohně z minulého týdne zažehlo, stále není jasné, jejich šíření však napomáhala kombinace faktorů včetně prudkého větru a vyschlé vegetace.

„Doufám, že zatímco vítr polevuje, uvidíme světlo na konci tunelu a že lidé se budou moci vrátit ke svým životům,“ řekla starostka Los Angeles Karen Bassová. Povinné evakuace z oblastí zasažených požáry se stále vztahují na desetitisíce lidí a mnozí z nich se pravděpodobně nebudou moci ke svým domovům vrátit ještě několik dní.

„Momentálně se energetici ujišťují, že nehrozí zásah elektrickým proudem nebo výbuch zemního plynu,“ vysvětloval šéf losangeleských hasičů Anthony Marrone. Ilustroval tak složitost snah vypořádat se s následky pohromy, která zanechala domovy mnoha obyvatel v troskách a způsobila škody za nejméně desítky miliard dolarů. Kalifornský guvernér Gavin Newsom dříve uvedl, že jen odstraňování zbytků domů či aut může trvat měsíce.

Jak upozorňuje deník The Washington Post (WP), požáry zdaleka nejsou uhašené. I když hasiči jisté ohnisko klasifikují jako zcela zajištěné, neznamená to, že zde nemohou být žhavé uhlíky, které za příhodných okolností způsobí nové problémy. Podle meteorologů přitom příští týden vítr v oblasti Los Angeles opět zesílí, jakkoli nejspíše nebude tak silný jako minulý týden. Zároveň se nic nemění na tom, že na jihu Kalifornie panuje nezvyklé sucho, podle WP se v nejbližších dnech nečeká žádný výraznější déšť.

Zatímco hrozba stále nepominula, pozornost obyvatel Los Angeles i politiků se obrací k obnově zasažených komunit. Lidé v Kalifornii mají po ničivých požárech tendenci znovu stavět domy na stejných místech, napsala agentura AP, nyní se však nabízí nepříjemná otázka, zda je rozumné neustále se vracet do zón silně ohrožených požáry, „obzvláště v době klimatické změny“.

Sílící problémy s požáry už v Kalifornii výrazně narušily trh s pojištěním nemovitostí a podle médií by po nové katastrofě mohly pojišťovny opět zdražit své služby nebo je dál omezovat. Analytická společnost CoreLogic dnes podle NYT přišla s novým odhadem škod na pojištěném majetku, které vyčíslila na 35 až 45 miliard dolarů (okolo bilionu Kč).

Profesor architektury z Univerzity jižní Kalifornie Michael Hricak řekl AP, že při nové výstavbě bude potřeba „mít určitou úctu k matce přírodě a vědět, jaké jsou výzvy“. „Koledujeme si do budoucna o další problémy?“ tázal se.