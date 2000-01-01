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Španělsko, Francie či Velká Británie. Tam všude hasiči bojují s ničivými lesními požáry. Velkou část Evropy sužují vedra a půda je vyschlá, což přispívá k jejich vzniku. Podívejte se ve výběru fotografií, jak jednotlivé země pohlcují plameny.
Autor: Reuters
Británii sužuje skoro dvacet lesních požárů, mnohé z nich se nacházejí v blízkosti měst.
Autor: Reuters
„Tato probíhající vlna požárů je nejrozšířenější, jakou Spojené království zažilo,“ říká k situaci Claire Belcherová, ředitelka Laboratoře lesních požárů na Exeterské univerzitě.
Autor: Reuters
Oheň spaluje i francouzské lesy. V metropolitní oblasti Fontainebleau nedaleko Paříže zničil již 1900 hektarů lesa a stále se šíří.
Autor: Profimedia.cz
S plameny bojuje na jihu francouzské metropole 850 hasičů, nasazeny jsou také vrtulníky a hasičská letadla společnosti Canadair.
Autor: Reuters
Z oblasti vzdálené přibližně 60 kilometrů od centra Paříže se muselo evakuovat na 900 lidí.
Autor: ČTK
Francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez v pondělí uvedl, že policie v souvislosti s požárem zadržela dva lidi. Už předtím vyjádřil silné podezření, že požár někdo založil úmyslně.
Autor: Emma Da Silva, AP
„V okruhu jednoho kilometru bylo zjištěno asi deset míst, kde oheň vznikl, což naznačuje, že jej mohl někdo úmyslně založit,“ uvedl francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez.
Autor: Reuters
Ve Francii od začátku letošního roku požáry poničily kolem 32 tisíc hektarů porostu. Pohled na spáleniště, jaký se teď skýtá v oblasti Fontainebleau, tak není v zemi výjimkou.
Autor: AP
Devastující požár zasáhl i rozpálené Španělsko. Vypukl ve čtvrtek v blízkosti obce Los Gallardos asi 300 kilometrů východně od Málagy a jeho příčina zatím není známá.
Autor: Reuters
„Obrovský smutek a zoufalství ze strašlivých následků požáru, který postihl provincii Almería,“ uvedl španělský premiér Pedro Sánchez. Tamní obyvatelé momentálně spekulují, zda nešlo katastrofě alespoň částečně předejít.
Autor: Reuters
Ani Itálii se plameny toto léto nevyhýbají. Snímek byl pořízen přibližně dvacet kilometrů od Palerma na Sicílii, kde s hašením pomáhají kanadská letadla.
Autor: Profimedia.cz
Plameny na začátku července zničily les ve vnitrozemí Portugalska u města Mortágua.
Autor: Profimedia.cz
S ohněm bojovali počátkem měsíce i obyvatelé řeckého města Soluň. Další požáry v zemi aktuálně hrozí, proto v Řecku drží pohotovost mezinárodní hasičské týmy včetně Čechů.
Autor: Giannis Papaniko, AP