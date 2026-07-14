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Všude jen popelavá šeď. Španělsko pustoší jeden z nejničivějších požárů
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Všude jen popelavá šeď. Španělsko pustoší jeden z nejničivějších požárů
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V centru Zlína vypukl ráno požár budovy v někdejším baťovském továrním areálu, hasiči posléze vyhlásili zvláštní stupeň poplach. Požár narušil statiku, severní část budovy se zřítila okolo 13....
Poslanec Filip Turek měl krátce po poledni dopravní nehodu v centru Prahy, poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova. Jeho osobní vůz se střetl s nemocničním autem se zapnutými...
Tropické teploty, ale také přívalové srážky přinese úterý 14. července do Česka. Přeháňky a bouřky, ojediněle i velmi silné, se objeví postupně na celém území. Meteorologové zveřejnili dvě mapy s...
Od našich zpravodajů v Ankaře Premiér Andrej Babiš (ANO) si na summitu NATO v Ankaře po středeční společné fotce lídrů potřásl rukou s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Babiš už ráno řekl, že s Trumpem mluvil na úterní...
Od našich zpravodajů v Turecku Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou vyrazil na neformální večeři pro hlavy států a vlád pořádanou prezidentem Turecka Recepem Tayyipem Erdoganem s chotí. Na stejnou akci se jen několik...
Vytopené ulice, několikacentimetrové kroupy a stojící tramvaje v centru města. Brněnští hasiči zasahovali u desítek situací spojených se silným deštěm. Podle odborníků šlo o slabší supercelu. Bouřky...
Vrchní soud v Keni nevyslyšel přání rastafariánů a ve středu zamítl návrh na legalizaci užívání konopí pro náboženské účely. Soudce Bahati Mwamuye však zdůraznil, že by Keňa měla vést celostátní...
Francouzský parlament definitivně schválil zákon, který za přísně stanovených podmínek umožní asistovanou sebevraždu. Smrtící látku si bude moci podat pacient sám, nebo pokud toho nebude fyzicky...
Polské stíhačky zachytily nad Baltským mořem dva ruské letouny Su-30SM2, které sledovaly cvičení zaměřené na sladění systémů protivzdušné obrany. Uvedl to ve středu na síti X polský ministr obrany...
U pobřeží východní Libye se převrátila loď se zhruba 60 migranty. Deseti se podařilo doplavat na ostrov a zachránit se. Nejméně 50 z nich ale zahynulo nebo se pohřešuje, sdělila ve středu místní...
Ministr zahraničí Petr Macinka v reakci na slova Petra Pavla v rozhovoru pro iDNES.cz zpochybnil prezidentovu interpretaci dění na nedávném summitu NATO v Ankaře. Nesouhlasí především s Pavlovým...
Hasiči ve druhém poplachovém stupni zasahují v areálu statku v Cholupicích na jihu Prahy u požáru bývalého špejcharu. Objekt byl zasažen v plném rozsahu, plamenné hoření dostávají hasiči postupně pod...
Pavel Drobil, místopředseda ODS, v rozhovoru pro iDNES.cz o politice strany, jejím vedení a voličích, o Babišově vládě i protikandidátovi prezidenta Pavla ve volbách.
Rozmach umělé inteligence mění leteckou nákladní dopravu ve Spojených státech. Technologické firmy horečně budují nová datová centra a nechtějí čekat, až jim servery, čipy a další vybavení dorazí z...
Ruská tajná služba FSB tvrdí, že zmařila plánovaný útok proti strategickému podniku v Moskevské oblasti, při kterém měly být použity bezpilotní letouny propašované do Ruska z Ukrajiny přes Slovensko,...
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Nejnovější série amerických útoků na jih Íránu v posledních dnech zabila nejméně 30 civilistů, uvedla ve středu ráno agentura DPA s odvoláním na mluvčí vlády. Pozdě odpoledne íránské ministerstvo...
Ukrajinské údery na ruské lodě v Azovském moři intenzitou překonaly takzvanou tankerovou válku mezi Irákem a Íránem v 80. letech 20. století. Napsal to list Financial Times (FT), podle kterého jsou...